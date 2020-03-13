Çin, Koronavirüs'ün ABD'den başlayıp yayıldığını iddia ediyor

Çin - ABD Ticaret savaşına yeni bir savaş eklendi. Ama bu seferki "sözlü savaş", "Koronavirüs Çin'in değil, ABD'nin virüsü". 5-6 gündür Çinliler "Koronavirüs ABD orjinlidir ve global kriz Çin'in hatası değildir" demeye başladılar.

Çinli Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de bugün Twitter üzerinden attığı mesajlarla bu duruma işaret etti. Çinli sözcünün iddiasına göre, "Koronavirüs ABD kökenliydi. Üstelik ABD kendi ülkesindeki Koronavirüs ölümlerinin gerçek ölçeğini gizliyor ve bunları normal grip ölümleri gibi raporluyordu". Aşağıda bu tweetler yer alıyor.

Koronavirüs olayının patlaması ile birlikte, Çin'de ABD'ye karşı içinde komplo teorilerinin yer aldığı bazı tartışmaları başlatmış durumda. Ülkede bu virüs olayını Amerikalıların başlattığı iddiaları var.

Buna belki biraz Çin hükümeti de katkıda bulunuyor. Çünkü geç hareket ettikleri gibi iddialar vardı. Ama şimdi İtalya ve Güney Kore'deki hasta patlaması ile bu durum daha az tartışılır hale geldi.

Üstüne de ABD'deki durum tartışılmaya başlandı. İddiaya göre ABD hükümeti, Koronavirüs vakalarını sıradan grip olarak sınıflandırarak, vaka sayılarını ve belki de binlerce ölümü örtüyor.

Ama ABD'den de Çin’e karşı cevap var. Hem de ülkedeki Çin asıllı bir profesörün ağzından. California Berkeley'den Prof. Xiao Qiang Çin hükümetinin yönettiği bir dezenformasyon kampanyası olduğunu iddia ediyor.

Xiao bunların sadece eve kapanan Çinlilerin gevezeliği olmadığını, Çin Komünist Partisinin ve geç harekete geçilmesinin sorumlusu olan Çin lideri Xi Jinping'in hatasını örtmek üzere Çin Komünist Partisi tarafından üretildiğini düşünüyor ve şöyle diyor;

"WeChat'a git, Weibo'ya git, Baidu arama motoruna bak; 'virüs Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi' haberleri ya da tüm farklı komplo teorileri ile dolu."

Xiao çoğu Çinli için haber alma kaynağının sosyal medya olduğunu, bu nedenle de hükümetin sosyal medyayı programladığını iddia ediyor.

Çinli bilim insanlarının İddiaları

Buna karşılık, Çin'in "virüs ABD'den çıktı" iddiaları bilim insanlarının ağzından geliyor. İlk olarak 27 şubatta Çinli göğüs hastalıkları uzmanı Zhong Nanshan bir resmi açıklama yaptı ve şöyle dedi ;

"Koronavirüs ilk önce Çin'de ortaya çıktı, ancak Çin menşeli değil.

Arkasından da Çinli bilim insanlarından detaylı analizler yayınlandı. Örneğin burayı tıklayarak ulaşacağınız Çince makalede şöyle ifadeler yer alıyor (Google translate ile okuyabilirsiniz):

"Birinci nesil virüslerin coğrafi dağılımında, H13 birkaç dal elde etti, H52, H53 Japonya'ya, H35 Amerika Birleşik Devletleri'ne geçti. Ama! Bu üç virüsün hiçbiri Wuhan'daki yerel örneklerde ortaya çıkmadı! Wuhan'da üçüncü nesil virüs örnekleri var, birinci nesil örnek yok ve sadece bir ikinci nesil örnek var, bu yabancı virüs olasılığını dışlamaz.

Gen dizilimi yalan söylemez. Virüs, atası mv1'den daha önce iki veya daha fazla evrim çizgisine ayrışmış olabilir. Wuhan, dallardan sadece biri olabilir. Wuhan'daki H1 salgını öncesinde, H13 ve H38 diğer bölgelerde sessizce popülerdi."

Bir başka Çinli makaleye daha yer verelim. Çünkü bu makale yapılan çalışma konusunda --bize orijini söylemese de-- fikir veriyor. Burayı tıklayarak ulaşabileceğiniz bu makalede ise şöyle diyor;

"Yeni Koronavirüsü salgınının başlamasından bu yana, virüs izlenebilirliği temel olarak Wuhan Güney Çin Deniz Ürünleri Pazarı etrafında dönmüştür. Bu salgının ilk vakalarının çoğu bu pazarla ilgilidir. Bununla birlikte, yeni virüsün kökeni hala tartışmalıdır. Daha önce, The Lancet tarafından yayınlanan erken 41 hastanın bir kısmı ve 1 Aralık 2019'da keşfedilen ilk hasta, bu pazarla ilgili olduğunu kanıtlamıyor.

"Çinli akademisyenler tarafından yapılan son genomik mutasyon çalışmalarına göre, yeni Koronavirüsünün insan toplumuna nasıl girdiğine dair yeni anlayışlar kazanıldığını belirtmek gerekir. Sonuçlar şunlardır:

Gü ney Çin deniz ürünleri pazarındaki yeni koronavirü s ba şka yerlerden getirilmiş ve pazarı n d ışına hızla yayılmış olabilir; Son koronavirü s 12 Şubat'taydı (tez verileri i ç in son tarih) Daha ö nce iki ö nemli nü fus art ışı ger ç ekleşmiştir; Vakaların mevcut dağılımı en az üç yoldan gelmiştir; Yeni Koronavirüsünü n genomunda ö nemli bir yeniden düzenleme olmamıştır.

"Bu sonuçlar, Çin Bilimler Akademisi'nin Xishuangbanna Tropikal Botanik Bahçesi, Çin Bilimler Akademisi'nin Çekirdek Botanik Bahçesi, Yingdong Biyoloji ve Tarım Koleji, Shaoguan Üniversitesi, Güney Çin Tarım Üniversitesi ve Pekin Beyin Bilimi ve Beyin benzeri Araştırma Merkezi (CIBR) ekibinden geliyor. Farklı bir yaklaşım izlediler ve virüs bulaşma yolunu viral gen gelişimi açısından haritalamaya ve kimin "hasta muafiyeti" olabileceğini bulmaya çalıştılar.

"Bu çalışmada, araştırma ekibi GISAID EpiFluTM veritabanından 93 tam Yeni Coronavirus genomu kullandı; bunların 54'ü Chongqing'den 3, Guangdong'dan 18, Hubei'den 22 ve Tayvan, Çin'den 2'si de dahil olmak üzere Çinli hastalardan alındı. Bir örnek, Zhejiang'dan dört örnek ve diğer beş ilden bir örnek. Çin dışında, diğer Asya ülkeleri, Avrupa, Okyanusya ve Kuzey Amerika'dan 39 örnek var. Örnek toplama zamanı 24 Aralık 2019 ile 5 Ocak 2020 arasındadır.

"93 numunenin tüm genom verilerini analiz ederek, yeni taç virüsünün genom boyutu 29782bp-29903bp arasındadır ve EPI_ISL_402131 genomunun (yani, bat-RaTG13-CoV) GISAID'den de dahil olduğu düşünülmektedir. 8 kodlama bölgesindeki 120 mutasyon alanına dayanarak (79 eşanlamlı olmayan ikame ve 40 eşanlamlı ikame dahil, 42 eşanlamlı olmayan ikame amino asitlerin biyokimyasal özelliklerini değiştirdi), araştırma ekibi 58 haplotip (gen tipleri) elde etti). Önemli bir yeniden organizasyon olayı tespit edilmedi.

"Çalışma aynı zamanda Çin ve diğer ülkeler arasındaki haplotip örneklerinin çeşitliliğinde de önemli farklılıklar buldu. Muhtemelen örnekleme tarihi çoğunlukla 22 Ocak 2020'den sonra Çin'deki örnekler 22 Ocak 2020'den önce olduğu için diğer ülkelerdeki örneklerin haplotip çeşitliliği daha yüksektir. Buna ek olarak, yazarlar uluslararası uzun mesafe uçuşları sırasında düşük seviyeli radyasyona maruz kalmanın yeni taç virüsünün mutasyon oranını hızlandırabileceğini düşünüyor.

"Araştırma ekibi, geleneksel yöntemleri kullanarak neocoronavirüslerin epidemiyolojik çalışmalarının çok zor olduğunu vurguladı, çünkü hafif veya asemptomatik enfeksiyonları olan bazı insanlar Kasım sonunda ve Aralık başında göz ardı edilebilir. Ayrıca, yeni taç virüsünün doğum yeri olarak kabul edilen Güney Çin Deniz Ürünleri Pazarı 1 Ocak 2020'den beri kapalıdır."

Yani ABD'nin şimdi laf ile savaşmayı bırakıp, bu veriler ya da kendi verileri konusunda karşı tezler yayınlaması lazım. Özellikle de neden Çin, Güney Kore (bunun nedeni Kuzey Kore olmasın) ve İran gibi 2 ülke başı çekti (ve de zavallı İtalya). Tabi ki dünyanın geri kalanı da acı çekiyor. Belki bir süre daha acı çekecek. Bunun sorumlusu varsa, bunu hepimiz öğrenmeliyiz. Çin ya da ABD bunu hepimize borçlular.

Çünkü bir İtalyan şunları söylüyor;

"Sadece Eczaneler, marketler, benzin istasyonları ve kuru temizleyiciler açık. Polis eğer sizi evin dışında ve mantıklı bir neden olmadan görürse tutuklayabilir ya da ceza kesebilir. Evinden çalışan 5 milyon insan var."

[1] Xiao Qiang