Bitcoin Cinayeti Ortaya Çıkarıldı - Sosyal Medyadaki Mesajlarınıza Dikkat Edin

Bitcoin konusu tüm dünyada çok popüler haber başlıklarından birisi. Fiyatı fırladı, düştü, Çin’de yasaklandı derken, Türkiye'den şaşırtıcı bir haber geldi. 3 gün önce Antalya'nın Serik ilçesinde cesedi bulunan kişi, polise göre sanal para birimi "Bitcoin" yüzünden öldürüldü.

22 yaşındaki Şükrü Mert Ersoy'un cesedi 3 gün önce Antalya Serik'te park halindeki bir otomobilin içinde bulundu. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nun derinleştirdiği soruşturmada şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıktı. Herhalde Türkiye'nin ilk Bitcoin cinayeti olarak tarihe geçecek bir durum bu.

Polisin araştırmalarında, Ersoy'un 8 aydan beri Finlandiya merkezli bir firmadan Bitcoin işlemi yaptığı ve aynı yerde işlem yapan M.A. ile oradan tanıştığı anlaşıldı. Ayrıca sosyal medya hesabına bakıldığında, Ersoy'un Bitcoin ile ilgili etkinliklere katıldığı ve bir kulübe üye olduğu görülüyor. Türkiye'de Bitcoin işleri ile ilgilenen kişi sayısı 20 bin olarak verilmişti.

Polisin takip ettiği izler, M.A.'nın 5 ay önce Ersoy'a ait Bitcoin'leri ele geçirmek için plan yaptığını ve konuyu 4 arkadaşına aktardığını gösterdi. Bu amaçla 5 kişinin kendilerinin de Bitcoin işlemi yapmak ve bu nedenle bilgi almak istedikleri bahanesi ile Ersoy'la buluştukları, arabasına bindikten sonra onu darbederek boş bir araziye götürdükleri anlaşıldı.

Cinayetin ardından gözaltına alınan 5 zanlının, "Bitcoin"lerini kendi hesaplarına aktarabilmek için maktulün parmağını cep telefonunun parmak izi okuyucusuna tuttukları ancak güvenlik duvarını aşamadıkları tespit edildi.

Sosyal Medyada Ne Mesaj Veriyorsunuz Dikkat Edin

Güvenlikçiler, hırsızların tatile gidenleri sosyal medyadan tespit edip, evlerini soyabildiği gibi uyarılarda bulunurlar. Gerçekten de, bu olay bir yandan da, sosyal medyada verdiğimiz mesajlara ne kadar çok dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Söylemek istediğimizi, Şükrü Mert Ersoy'un son mesajlarından birisini aşağıda vererek anlatalım (mesajdaki 50 btc, o günlerde 225 bin $ yani yaklaşık 800 bin TL ediyor)

Antalya Emniyet Müdürlüğü Açıklaması

Konuyla ilgili olarak Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Serik İlçesinde Kasten İnsan Öldürme Suçundan yakalanan (5) Şüpheli Tutuklandı

15 Eylül 2017 günü saat 03.30 sıralarında Serik ilçesi Kadriye Mahallesi 268. Sokak üzerinde camı açık şekilde park halinde bulunan araç içerisinde (Ş.M.E.) isimli şahsın darp ve boğulmak suretiyle öldürülmesi olayı ile ilgili olarak, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan çalışmalar ve Kent Güvenlik Yönetim Sisteminde Yapılan İncelemeler neticesinde;

Maktül Ş.M.E. isimli şahsın BİTCOİN NETWORK ( Sanal Para) işi ile uğraştığı, bu işle ilgili olarak yüksek miktarda kar elde etmek isteyen şahısları bularak bu şahıslar sayesinde kendisinin de para kazandığı, kendisi gibi BİTCOİN sanal para işi ile uğraşan (M.A.) isimli şahıs ile irtibatının olduğu ve (Ş.M.E.)’nin kullandığı aracın rent a car dan kiralandığı anlaşılmıştır.

(M.A.) isimli şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanmış ve alınan ifadesinde; 14 Eylül günü (F.B.) isimli şahıs ile görüştüğünü ve sonrasında (M.Y.) isimli şahıs ile buluştuklarını, buluşmaktaki amaçlarının (Ş.M.E.)’nin elinde yüklü miktarda BİTCOİN sanal paralardan olduğunu ve bu şahsı etkisiz hale getirerek telefonundan şifreleri temin ettikten sonra BİTCOİN' leri kendi hesabına geçirerek bu sayede para kazanacaklarını ve yaklaşık olarak beş ay önce bunu planladıklarını, bu plan içerisinde (S.S.) isimli şahsın plana dahil olacağı ve (S.Y.) isimli şahsın da maktul şahsı etkisiz hale getirebilmek için geleceğini, 14 Eylül günü bu amaçla toplam (5) şahıs olarak Kadriye Mahallesinde bulunan parkta buluştuklarını, daha sonra (F.B.), (M.Y.) ve (S.Y.)’ nin maktül ile buluşarak olay yerine götürdüklerini, şüphelilerin telefon ve Bitcoin hesabına giriş amaçlı şifreyi söyletmek için maktulü devamlı olarak darp ettikleri ve (M.Y.)’nin maktulün boğazını devamlı olarak sıktığı, diğer şahısların ise maktulü darp etmeye devam ettikleri, maktul baygın duruma geçince olay yerine (M.A.) ve (S.S.)’nin çağrıldığı ve olay yerine gittikleri, maktulün BİTCOİN hesabını boşaltmaya çalıştıkları, telefon kilidini açamadıklarından dolayı hesabı boşaltamadıkları daha sonra olay yerinden ayrıldıklarını beyan etmiştir.

Olayın şüphelileri (M.A.), (F.B.), (M.Y.), (S.S.) ve (S.Y.) İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalanmışlardır.

Adı geçen (5) şüpheli haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilmiş ve cıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmışlardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Not : Türkiye’de 20 bin kişinin ilgilendiği belirtilse de, bu konunun ne olduğunu bilmeyen çok kişi var. Kısaca ne olduğunu t24.com.tr okuyucuları için bir özet yazı ile yakında yayınlayacağız.