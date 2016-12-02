Alfa Grubu, Turkcell'in dolaylı hisselerini satın almadı, peki durum şimdi nedir?

Arka arkaya Alfa grubu ve Çukurova Holding tarafından yapaılan açıklamalara bakılırsa, Turkcell yönetim sorununda hala bir değişiklik yok gözüküyor. Önce İngiliz tahkim mahkemesinin Çukurova Finance International (CFI) firmasına Alfa'nın hisselerini satın alması için verdiği 60 günlük süre, 18 kasım tarihinde son buldu [1]. Arkasından mahkeme kararına göre, Alfa'ya geçen hak dolayısıyla CFI hisselerini alması için tanınan süre 28 kasımda bitti ve Ruslar geçen yıl 2 kat fiyat teklif ettikleri kontrol hisselerini satın alma opsiyonunu kullanmadılar. Yani Turkcell cephesinde ortaklık payları açısından henüz ya da hala bir değişiklik yok..



Çukurova ödeme için tanınan sürenin sonunda herhangi bir açıklama yapmamıştı ama Alfa 28 kasım geçtikten sonra, TeliaSonera'nın 2011'de Uluslararası Tahkim Mahkemesinden aldırdığı 1,1 milyar $ tazminata işaret eden bir açıklama gönderdi. Okuyucularımız hatırlayacaklar bu durumu 2 ay önce başka yazımızda tüm detayları ile anlatmıştık [2]. Şöyle ki;

.....Ayrıca geri planda İsviçre tahkim mahkemesinin 2011 yılında Sonera lehine, Çukurova Holding aleyhine verdiği 932 milyon TL’lik tazminat kararı var [3]. Karamehmet bu kararın uygulanamayabileceğine dair bir açıklama yaptı ve bugüne kadar da ödememiş durumda.



TeliaSonera bununla ilgili olarak çok yeni bir karar aldırdı. Karayip Mahkemelerinden verilen karar, başka bir temyiz mahkemesine gidilemeyeceğini karar bağlamış durumda. Ne kadar geçerliliği var bilemiyoruz [4].

TeliaSonera, 2005 yılında TMSF ile mücadelesinde finansmana sıkışan Çukurova Grubunun elindeki Turkcell hisseleri için, borsa değerinin altında fiyat vermişti. Çukurova grubu daha sonra Alfa Grubundan yarısı nakit, yarısı hisse opsiyonlu olmak üzere kredi bulmuş ve bu anlaşmayı iptal etmişti. Ama TeliaSonera hisselerin kendisine ait olduğu iddiasıyla, olayın arkasını bırakmadı. O da Çukurova ile çeşitli mahkemelerde10 yıldan uzun bir zamandır davalaştılar. En son dava ise bahsettiğimiz bu 1,1 milyar $'lık ödeme kararı ile bitti [5][6]. Ancak Çukurova Holding, şu ana kadar bu tazminatı ödemedi. Kararın hukuki açıdan bir eksikliği ya da boşluğu var anlaşılan.



Alfa Grubu şimdi, hisseleri satın almama kararına neden olarak bu mahkeme kararını gösteriyor. Turkcell lletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak Alfa Telecom Turkey Limited vekili Av. İhsan Ömür Yarsuvat tarafından kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklama şu şekilde:

"Alfa Telecom Turkey Limited, Çukurova Finance International ("Çukurova"), ve T.C, Ziraat Bankası A.Ş, arasında Londra'da vuku bulan tahkim yargılaması neticesinde verilen karar ("Karar") uyarınca Çukurova Finance International, Alfa Telecom Turkey Limited'in ("ATTL") Çukurova Telecom Holdings Limited (''CTH") nezdindeki 49 adet A Grubu hissesini satın almak ya da Opsiyon Hisseleri'ni ATTL'ye satmak konusundaki seçimlik hakkını, 18 Kasım 2016 tarihi itibariyle, kendisine verilen süre içerisinde kullanmamıştır. Bu nedenle, Tahkim Heyeti'nm yayınladığı düzeltme yazısı İle tadil edilen hali ile Karar hükümleri doğrultusunda, Çukurova Finance International'in, söz konusu seçimlik hakkını, Opsiyon Hisseleri'ni ATTL'ye ya da, ATTL'in göstereceği kişilere satmak ("Opsiyon Hisselerinin Alım Satımı") yönünde kullandığı şeklinde kabul edilmektedir.



Taraflar'ın, Karar uyarınca Tahkim Heyeti'nin verebileceği herhangi bir hükme tabi olmak kaydı ile, Opsiyon Hisselerinin Alım Satımını gerçekleştirmek için 28 Kasım 2016 tarihine kadar süreleri ("Süre") bulunmaktaydı. Ancak, Çukurova Finance International*m ana şirketi olan Çukurova Holding A.Ş.'nin, 2011 yılmda Sonera Holding B.V. lehine verilmiş olan başka bir tahkim karanın yerine getirmemesi üzerine Doğu Karaipler Temyiz Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir tedbir kararı nedeniyle, Çukurova Finance International, Opsiyon Hisselerini hukuka uygun ve hukuken geçerli şekilde devredememiştir.



Çukurova Finance International, Opsiyon Hisselerini hukuka uygun ve hukuken geçerli şekilde 28 kasım 2016 tarihine kadar devredemediğinden, Opsiyon Hisselerinin Alım Satım'ının kapanışı süre zarfında gerçekleşememiştir.



Alfa Telecom Turkey Limited, Çukurova Finance International'in Tahkim Heyeti'nin yayınladığı düzeltme yazısı ile tadil edilen hali ile Karar'nın ihlali ve sair hususlar ile ilgili tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Çukurova Holding daha önce de belirttiğimiz üzere, konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştı. Sadece şirketin azınlık ortağı Murat Vargı'dan bir yorum gelmişti [5]. Bu yorum çoğu insan için arka planda, Çukurova'nın Alfa grubuna

"Hadi alacaksan al bakalım"

açıklaması gibi düşünüldü. Çünkü bildiğimiz kadarı ile konu Murat Vargı'nın hisselerini etkilemiyordu ve Vargı'nın daha önce bu ortaklık çekişmeleri konularında pek fazla açıklama yapmadığı biliniyor. Diğer yandan Rusların geçen yıl, CFI hisseleri için verdiği fiyat, borsa fiyatının 2 katıydı. Hele şimdilerde $'ın kazandığı değerle birlikte, 3 katına çıkmış gözüküyor.



Alfa'nın dünkü açıklamalarından sonra, daha önce konuyla ilgili bir açıklama yapmayan Çukurova Holding'den de ilginç bir açıklama ulaştı. KAP'a yapılan ve “Alfa Group'un Turkcell hisselerini almaması sonrasında tüm haklarımızı saklı tutuyoruz" denilen açıklama şu şekilde;



"Bilindiği üzere, Turkcell İletişim Hizmletleri A.Ş.'nin ortağı Cukurova Telecom Holdings Limited ("CTH") nezdinde Cukurova Finance İnternational Limited ("CFI") yüzde 51, Alfa Telekom Turkey Limited ("ATTL") ise yüzde 49 oranında hissedardır.



Londra'da yürütülen tahkim yargılaması sonucunda verilen karar ("Londra Tahkim Kararı") uyarınca ATTL, CFI'ın CTH nezdinde yüzde 51 oranındaki hisselerini en geç 28 Kasım 2016 tarihine dek 2,8000,002,000 USD ödemek suretiyle satın almak yükümlülüğü altındaydı.



ATTL, bu yükümlülüğünü yerine getirmemek suretiyle Londra Tahkim Kararı'nı açıkça ihlal etmiştir. CFI'ın söz konusu ihlalden kaynaklanan bütün hakları saklı tutulmuştur.



ATTL'nin 28 Kasım 2016 tarihli açıklamasında atıf yapılan Doğu Karayip Temyiz Mahkemesi tedbir kararı yalnızca Çukurova Holding A.Ş.'ye karşı çıkmıştır. Çukurova Holding A.Ş. Londra Tahkim Kararı'na taraf değildir.



ATTL'nin Londra Tahkim Kararı'nı ihlal ederek CFI'ın CTH nezdinde yüzde 51 oranındaki hissesini satın alma yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması sonucunda, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin dolaylı pay sahipliği yapısında hiçbir değişiklik meydana gelmemiştir."



Yani daha önce de belirttiğimiz üzere, Turkcell ortakları arasındaki satranç devam ediyor. Karşılıklı hamleler, ileride bir ders konusu olacak düzeyde ilginç olsa da, hisse fiyatlarını etkilediği görülüyor. 2015 ocak ayında 13,54 TL'lere kadar fırlayan değer, bugün % -3,22 değer kaybıyla 9,03 TL ile kapanmış durumda [6].



Bu resmi açıklamalar dışında, 2 taraf da bir hayli ketum davranıyor. Bu nedenle borsadaki azınlık hissedarları rahatsız, ne olup bittiğini haber alamamaktan şikayetçiler. SPK'nın da bu konuda yeterli duyarlılıkta davranmadığını iddia ediyorlar.





Neden çekişme var?



Alfa-Çukurova arasındaki mahkemeleşmeyi kısaca hatırlatalım; İngiliz Virgin Adalarında kurulu olan Cukurova Telecom Holdings (CTH) firmasının 2 ortağı olan Rus Alfa Grubu (% 49) ve Cukurova Finance International (CFI - % 51) arasında yönetim kilitlenmesi (dead-lock) bulunduğu iddiasıyla mahkemeye giden Alfa grubu, ortakların hisselerini birbirine satması şeklinde bir karar çıkarmıştı.



İngiliz Virgin Adaları merkezli CTH, dolaylı olarak Türkiye'deki Turkcell'in yüzde 26'sına sahip. Ama CTH'nin yüzde 52,9 ile çoğunluk hissedarı olduğu Turkcell Holding firması, bizim bildiğimiz Turkcell'in yüzde 51'ine sahip olduğu için, yönetim gücü de CTH'de bulunuyor. Mahkeme kararı da bu nedenle önemli.



Çukurova Holding, 10 küsur yıldır 1 değil tam 2 cephede birden sürdürmekte olduğu hukuk ve strateji savaşını şu ana kadar iyi yönetmiş gözüküyor. Bu süreçte, zaman zaman 2 diğer ortağın ortak davrandığını da gördük. Alfa'nın açıklaması da bu tür bir neden gösterme gibi duruyor. Ama Çukurova Holding bu Rus'ların restini "görüyorum" şeklinde karşıladı ve haksız da değil. Çünkü sektördeki kişiler, durumu geçen yıl da, bu yıl da "Ruslar hisselerini borsa fiyatının 2 katına satmaya çalışıyor" şeklinde değerlendiriyorlar. Hatta dediğimiz gibi $ artışı ile birlikte fiyat 3 katına da çıkmış durumda.



Son bir not; hükümetin Turkcell ile yakından ilgilendiğini görüyoruz. Sektörün içinden kişiler, Turkcell'in Ruscell olma durumunda, hükümetin ya da Cumhurbaşkanlığının olumsuz etkilenebileceği, bu nedenle yakından izlendiği yorumunu yapıyorlar. Malum bir yandan 40 milyarlı borcu olan THY, diğer yandan yine 40 kusur milyar TL borcun riskindeki (22 milyar kendisinin, 15 milyar Oger'in hisse rehini) Türk Telekom var. Diğer konuları bir kenara bıraksak bile bu 2 si varken, yeni bir sorun göze alınabilecek gibi değil.



Diğer yandan 10 yılı aşan davalaşmalar ve çekişmeler döneminde, Çukurova, Alfa, TeliaSonera cephelerinden ortalıkta fazla açıklama ya da ses yok ama büyük bir savaş olduğu kesin. Biz de olayı her zaman olduğu gibi yakından takip ediyoruz.

[1] Çukurova 60 gün bitiminde alfa hisselerine teklif vermedi, Turkcell hisseleri ne olacak?

[2] Putin gelmişken, Turkcell’de hissedarlar savaşında son durum nedir?

[3] Tahkim Mahkemesi Çukurova'nın TeliaSonera'ya 932 milyon $ Ödemesine Karar Verdi

[4] TeliaSonera 932 Milyon $ için Karayip Temyiz Mahkemesinden Yeni Bir Karar Çıkarttı

[5] Murat Vargı, Turkcell Hisselerini Rus'ların Almasının Mantıklı Olacağını Söyledi

[6] Turkcell Borsa Değerleri