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Ex Libris

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TARİH

05 Aralık 2013

Kiev’den notlar: Avrupalılaşmak ile güdülmek arasında…

Kiev’deki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE) toplantısının yamacında yapılan sohbetleri de dinledim bugün. Türkiye bahsi ne zaman açılsa, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a aynı sıfat yakıştırılıyordu…

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TARİH

24 Eylül 2013

Müminlerle âlimlerin demokratlığı ve matematikten boşanan fizik

Teorik fizikten anlamışız anlamamışız, dindar ya da dinsizmişiz pek fark etmiyor; her şey gibi gerçeğin de geçici olduğunu söyleme cesaretini nedense pek bulamıyoruz içimizde.

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TARİH

01 Nisan 2013

Sıradan bir 'tanrı'nın olağanüstü kitabı: Son Oyun

Ahmet Altan’ın her karakteri sıcacık soluyan, her sayfası kuvvetli bir nabızla dalgalanan yeni romanını bitirdiğinizde...

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TARİH

14 Mart 2013

Her sadakat bir ihanet, her karar bir delilikse…

İnsan, yokluğunu fark etmediklerini de özler. İçimizdeki boşluğun hacmini bilmeyiz

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