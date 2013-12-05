TARİH
05 Aralık 2013
Kiev’deki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE) toplantısının yamacında yapılan sohbetleri de dinledim bugün. Türkiye bahsi ne zaman açılsa, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a aynı sıfat yakıştırılıyordu…Devamını Oku
TARİH
24 Eylül 2013
Teorik fizikten anlamışız anlamamışız, dindar ya da dinsizmişiz pek fark etmiyor; her şey gibi gerçeğin de geçici olduğunu söyleme cesaretini nedense pek bulamıyoruz içimizde.Devamını Oku
TARİH
01 Nisan 2013
Ahmet Altan’ın her karakteri sıcacık soluyan, her sayfası kuvvetli bir nabızla dalgalanan yeni romanını bitirdiğinizde...Devamını Oku
TARİH
14 Mart 2013
İnsan, yokluğunu fark etmediklerini de özler. İçimizdeki boşluğun hacmini bilmeyizDevamını Oku
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