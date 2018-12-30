“Last Christmas” dündü; alternatif 20 şarkı burada!
80'lerin ünlü pop ikilisi Wham'e ait "Last Christmas"ın çalması İngitere'de bazı “pub”larda yasaklandı; biz de Last Christmas'ı unutup tüm zamanların en iyi 20 Noel şarkısını derledik
Noel’in vazgeçilmezi, 80’lerin ünlü pop ikilisi Wham’e ait “Last Christmas”ın çalması İngitere’de bazı “pub”larda yasaklandı. Bir oyun uğruna “harcanan” klişe şarkı niye çalamadı; önce onu öğrenelim, sonra da belki ilk kez burada duyacağınız yeniyıl müzikleri listemizi sıralayalım!..
Noel şarkısı denince akla gelen ilk şarkıyı bu yıl İngiltere’nin bazı pub’larında kimse duyamadı. İnsanlar, parçayı sevenler ve iğrenenler olarak resmen ikiye bölündü. Her çaldığında kimilerine baygınlık geçirten, akut migrene sebep olan bu parçanın yasaklanmasına bir radyo kanalı önayak oldu ve “Whamageddon” çılgınlığı başladı. Oyunun kuralı basitti, 1-24 Aralık tarihlerinde parçayı duymadan hayatta kalabilenleri bedava içki, görünürlük ve çeşitli numaralar bekliyordu.
“Absolute Radio”nun kendisi de “challenge” süresince parçayı çalmadığı gibi ünlü pub zinciri Fuller’s de aksiyona ayak uydurdu; 231 şubesinin playlist’lerinden parçayı kaldırttı. Sosyal medya ise bu işi çılgınlık boyutuna vardıran insanlarla dolup taştı, millet eğlendi, barlarda parça çaldığında bedava içkiler havada uçuştu, Britanya icadı “Whamageddon” oyunu, başka ülkelere de sıçrayacağı çok belli bir salgını başlattı…
Şimdi gelelim içinde “Last Christmas” parçası bulunmayan kendi listemize:
1. Bob Dylan – Little Drummer Boy
Bob Dylan’ın sadece Noel’e has değil, sanatsal açıdan da ciddiye alınmaya değer Noel albümünden..
2. Keith Richards - Run Rudolph Run
Rolling Stones’un asi çocuğu Keith Richards’dan Chuck Berry’nin Noel parçasını cover’layacağı aklınıza gelir miydi!
3. Tom Waits - Christmas Card from a Hooker in Minneapolis
Klasik Noel parçası “Silent Night”ı bir de efkarlanmış Tom Waits’den dinlemelisiniz!
4. Jon Bon Jovi - Please Come Home for Christmas
Kitsch mi, evet! Doksanların yakışıklısından yılbaşında eve çağrı…
5. Robert Downey Jr. – River
Ortalarda Iron Man yokken Ally McBeal vardı ve orada Robert Downey Jr. dünyanın en kral Anti-Noel parçasını seslendirmişti. Büyük ihtimalle Joni-Mitchell-Cover’larının en iyisi.
6. Radiohead - Winter Wonderland
Thom York’tan sayıklar gibi söylediği, neşeli sandığı, rahatsız bir yılbaşı parçası.
7. Sufjan Stevens - Christmas in the Room
Sufjan Stevens’ın Kenan Doğulu’nun “Havada Aşk Kokusu Var”ına “Havada Noel Kokusu Var” olarak cevabı…
8. Smith & Burrows - When the Thames Froze
Editors’dan Tom Smith’in yılın en ruhani ve büyülü zamanı için uygun sözleri bulduğu parçası.
9. Eels - Everything's Gonna Be Cool this Christmas
Noel sıkıntısına/basmasına karşı her şeyin yoluna gireceği sözü veren sıkı bir rock parçası.
10. The Ramones - Merry Christmas (I Don't Wanna Fight Tonight)
Bari Noel’de kavga çıkmasın, çıkıyorsa da Ramones dinlensin!
12. Scott Matthew - Baby It's Cold Outside
Şömine ateşini mecbur kılan iç ısıtıcı bir kış parçası…
13. Tash Sultana – Jungle
Yılbaşında da, neşede de, hüzünde de olmazsa olmaz!
14. LCD Soundsystem - Christmas Will Break Your Heart
Hüzünlü, kırgın, üzgün ama müthiş bir parçadır, söz!
15. Michael Kiwanuka - Home Again
Tekrar yuvada olmak, yuva hissi lâzım bazen…
16. Sting - If On A Winters Night - Lo How A Rose E'er Blooming
Bazıları parçayı mahvettiğini düşünüyor ama Sting ne yaparsa kabulümüz değil mi?
17. Leonard Cohen - A Thousand Kisses Deep
Ne söylenebilir ki; sonsuza kadar Leonard Cohen!..
18. Cat Power - Have Yourself A Merry Little Christmas
Cat Power, kadın vokallerin en haslarından, yılbaşında da değişmez..
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