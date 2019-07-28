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T24 Haftalık Yazarı

Erel Eryürek

ereleryurek@t24.com.tr

TARİH

28 Temmuz 2019

Instagram kimliğin için tatilde ne yaptın?

Özellikle tatilde ihtiyaç var tanıklığa.. Ne aşk, ne eğlence tanık olmadan yaşanmış sayılmaz. Bu tanıklığın dümeni yine Instagram’da; özellikle de müzikli yerlerde. Havaya doğrultulan ya da burna sokulan cep telefonları yoksa, o eğlence yaşanmış sayılmıyor…

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TARİH

21 Temmuz 2019

Yeni afyon: Kaynanadili ve Plantasia

YouTube’da milyonlarca tık alan kült klasiği “Mother Earth's Plantasia” albümüyle Mort Garson, “How To Make A Plant Love You” isimli yeni çıkan kitabıyla Summer Rayne Oakes, “Millenial” kuşağının yükselen zevk ve ihtiyaçlarına cevap veriyor…

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TARİH

07 Temmuz 2019

Soul divası Joss Stone İstanbul’a geliyor!

Dünya basını onun ismini Aretha Franklin ve Janis Joplin gibi isimlerle yan yana koyuyor."Total World Tour" ismiyle 200 ülkede 200 konser için yola koyulan İngiliz soul yıldızı Joss Stone, 11 Temmuz’da 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında İstanbul’da

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TARİH

30 Haziran 2019

Kamasi Washington: “Bir olmak için aynı olmak zorunda değiliz”

Herkes nefesini tutsun ve 10 Temmuz’da IKSV Caz Festivali’nin en önemli konuklarından Kamasi Washington’un memleketimize gelişini beklesin! Caz müziğe külahını ters giydiren sanatçıyı, yılın en önemli konserlerinden birine imza atması için heyecanla bekiyoruz

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TARİH

22 Haziran 2019

LGBTİ + Onur Haftası başlarken kült müzikali hatırlayalım!

“The Rocky Horror Picture Show”, 44 yıldır dünyanın sayısız metropolünde gösteriliyor. Şölen gibi bir kurgu ve müzik içinde trans birey olmak, özgür seçim hakkı gibi konuları işleyen, Richard O'Brien’ın kaleme aldığı B-Movie fantezisinin alameti farikası nedir?

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TARİH

16 Haziran 2019

Önüm, arkam, sağım, solum erkek DJ

Herkes DJ olmak istiyor. Peki isteyince oluyor mu? O kadar kolay mı? Kadın DJ’lerle erkek DJ’ler bir mi? Bu işin piyasasında özellikle kadın DJ’ler cephesinde durumlar nasıl? Hafif ısırmalı, biraz da güldürmeli yazdım!..

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TARİH

09 Haziran 2019

Juliette Lewis; aşırılıklara tutku ve cesaretle sarılan herkes gibi çekici...

“Benim fazla ses çıkardığımı söylüyorlar. Ne yapayım yani, oturup geleceğin bana neler getireceğini mi bekleyeyim” demişti bundan 10 yıl önce Juliette Lewis. O zamanlar “2’debir” dergisini çıkartıyordum. Yeni sayımızın teması “cesaret” olacaktı ve gerek oyunculuğu, gerekse müzisyenliğiyle favorimdi. Şimdilerde vizyonda olan “Ma Seninle İlgilenir (Ma)” filmiyle de gündemde olan ve 21 Haziran’da 46 yaşına girecek olan cesur sanatçının “2’debir”e yazdığım portresini genişleterek internet ortamına taşımak istedim.

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TARİH

02 Haziran 2019

Miya ve “Bu Adam Sana Zor Gelecek”

“Miya”yı yani Murat Matthew Erdem ve Ayça Z. Aydın ikilisini, ilk kez 2013’te çıkardıkları “Uzaklaşmalıyım” albümleriyle dinledik. Sonra bu ilk albüme ismini veren parçada söyledikleri gibi, “koşup kaçtılar bu şehirden, bu zehirden”. Küstüler, arayı açtılar ama geçtiğimiz Aralık ayından beri aralıksız üretiyorlar

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TARİH

26 Mayıs 2019

Mehmet Günsür: Dünyaya iyi davranmak için süper güçlere gerek yok

Kanaga dizisinin soundtrack’lerinden biri geçtiğimiz haftalarda yayına girdi. İkincisi Haziran’da geliyor. Dizinin müziklerini büyük ölçüde üstlenen Hakan Kurşun, dizinin yapım ekibinde de yer alan ve başrol karakterini canlandıran Mehmet Günsür ve Kanaga’nın yapımcılarından Kaan Yüceil ile bir araya geldik…

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TARİH

12 Mayıs 2019

Bu dünyadan Chet Baker geçti!

13 Mayıs 1988’de yaşamını yitiren Chet Baker’ı ölüm yıldönümünde anıyoruz. Hem de ölümünün ardından, 2001’de yitirdiğimiz değerli oyun yazarı Memet Baydur’un Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan ve ilk kez internette okuyabileceğiniz müthiş bir makalesiyle...

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TARİH

14 Nisan 2019

Sevgili 'umarsız' ergenlik ya da 'popta taze kan bulundu'!

O hüzünlü ses bu cüsseden, bu tuhaf bedenden mi çıkıyor?

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TARİH

07 Nisan 2019

Acid Pauli: “Beklentiler düşmanımızdır”

İstanbul’un tabir-i caizse en “insider” gece klübü Minimüzikhol 12 Nisan’da “Minifesto” serisinin ikinci ayağında ve 10. Yıl etkinlikleri kapsamında elektronik müziğin özellikli isimlerinden Acid Pauli’yi Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde ağırlıyor

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