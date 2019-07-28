Erel Eryürek

TARİH
28 Temmuz 2019
Özellikle tatilde ihtiyaç var tanıklığa.. Ne aşk, ne eğlence tanık olmadan yaşanmış sayılmaz. Bu tanıklığın dümeni yine Instagram’da; özellikle de müzikli yerlerde. Havaya doğrultulan ya da burna sokulan cep telefonları yoksa, o eğlence yaşanmış sayılmıyor…Devamını Oku
TARİH
21 Temmuz 2019
YouTube’da milyonlarca tık alan kült klasiği “Mother Earth's Plantasia” albümüyle Mort Garson, “How To Make A Plant Love You” isimli yeni çıkan kitabıyla Summer Rayne Oakes, “Millenial” kuşağının yükselen zevk ve ihtiyaçlarına cevap veriyor…Devamını Oku
TARİH
07 Temmuz 2019
Dünya basını onun ismini Aretha Franklin ve Janis Joplin gibi isimlerle yan yana koyuyor."Total World Tour" ismiyle 200 ülkede 200 konser için yola koyulan İngiliz soul yıldızı Joss Stone, 11 Temmuz’da 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında İstanbul’daDevamını Oku
TARİH
30 Haziran 2019
Herkes nefesini tutsun ve 10 Temmuz’da IKSV Caz Festivali’nin en önemli konuklarından Kamasi Washington’un memleketimize gelişini beklesin! Caz müziğe külahını ters giydiren sanatçıyı, yılın en önemli konserlerinden birine imza atması için heyecanla bekiyoruzDevamını Oku
TARİH
22 Haziran 2019
“The Rocky Horror Picture Show”, 44 yıldır dünyanın sayısız metropolünde gösteriliyor. Şölen gibi bir kurgu ve müzik içinde trans birey olmak, özgür seçim hakkı gibi konuları işleyen, Richard O'Brien’ın kaleme aldığı B-Movie fantezisinin alameti farikası nedir?Devamını Oku
TARİH
16 Haziran 2019
Herkes DJ olmak istiyor. Peki isteyince oluyor mu? O kadar kolay mı? Kadın DJ’lerle erkek DJ’ler bir mi? Bu işin piyasasında özellikle kadın DJ’ler cephesinde durumlar nasıl? Hafif ısırmalı, biraz da güldürmeli yazdım!..Devamını Oku
TARİH
09 Haziran 2019
“Benim fazla ses çıkardığımı söylüyorlar. Ne yapayım yani, oturup geleceğin bana neler getireceğini mi bekleyeyim” demişti bundan 10 yıl önce Juliette Lewis. O zamanlar “2’debir” dergisini çıkartıyordum. Yeni sayımızın teması “cesaret” olacaktı ve gerek oyunculuğu, gerekse müzisyenliğiyle favorimdi. Şimdilerde vizyonda olan “Ma Seninle İlgilenir (Ma)” filmiyle de gündemde olan ve 21 Haziran’da 46 yaşına girecek olan cesur sanatçının “2’debir”e yazdığım portresini genişleterek internet ortamına taşımak istedim.Devamını Oku
TARİH
02 Haziran 2019
“Miya”yı yani Murat Matthew Erdem ve Ayça Z. Aydın ikilisini, ilk kez 2013’te çıkardıkları “Uzaklaşmalıyım” albümleriyle dinledik. Sonra bu ilk albüme ismini veren parçada söyledikleri gibi, “koşup kaçtılar bu şehirden, bu zehirden”. Küstüler, arayı açtılar ama geçtiğimiz Aralık ayından beri aralıksız üretiyorlarDevamını Oku
TARİH
26 Mayıs 2019
Kanaga dizisinin soundtrack’lerinden biri geçtiğimiz haftalarda yayına girdi. İkincisi Haziran’da geliyor. Dizinin müziklerini büyük ölçüde üstlenen Hakan Kurşun, dizinin yapım ekibinde de yer alan ve başrol karakterini canlandıran Mehmet Günsür ve Kanaga’nın yapımcılarından Kaan Yüceil ile bir araya geldik…Devamını Oku
TARİH
12 Mayıs 2019
13 Mayıs 1988’de yaşamını yitiren Chet Baker’ı ölüm yıldönümünde anıyoruz. Hem de ölümünün ardından, 2001’de yitirdiğimiz değerli oyun yazarı Memet Baydur’un Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan ve ilk kez internette okuyabileceğiniz müthiş bir makalesiyle...Devamını Oku
TARİH
14 Nisan 2019
O hüzünlü ses bu cüsseden, bu tuhaf bedenden mi çıkıyor?Devamını Oku
TARİH
07 Nisan 2019
İstanbul’un tabir-i caizse en “insider” gece klübü Minimüzikhol 12 Nisan’da “Minifesto” serisinin ikinci ayağında ve 10. Yıl etkinlikleri kapsamında elektronik müziğin özellikli isimlerinden Acid Pauli’yi Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde ağırlıyorDevamını Oku
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