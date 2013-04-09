Terörle mücadelede maliyet güncellendi!

Başbakan Tayyip Erdoğan, terörün ekonomik faturasanı 300 milyar dolar (yaklaşık 540 milyar TL) olarak açıkladı. Daha önceki ‘resmi’ rakamlar: 2007′de 250 milylar dolar; 2011′de 400 milyar dolardı. Yuvarlıyoruz galiba…

‘Terörün ekonomik maliyeti ne’ sorusunun yanıtını geçenlerde blogumda paylaşmıştım. http://erdalguven.wordpress.com/2013/03/24/turkiye-teror-endeksinin-dibinde/… Başbakan Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu telafuuz ettiği rakamdan sonra bir güncelleme yapmakta yarar var.

Terör ve terörle mücadelenin Türkiye’ye ekonomik maliyetine ilişkin eldeki tek bilimsel araştırma, Başkent Üniversitesi’nden Prof. Servet Mutlu’nun 1983-2005 yıllarını kapsayan çalışması. Mutlu’nun hesabına göre o dönemin maliyeti 88 milyar dolar.

Ancak Mutlu’nun hesaba dâhil etmediği ya da edemediği kalemler var: Terörün yoğunlaştığı Doğu illerinin terör nedeniyle uğradığı doğrudan ya da dolaylı zarar (özellikle yüksek risk ortamının yatırımları azaltması), mağdur vatandaşlara yönelik ödemeler (örneğin, köye dönüş için verilen teşvikler), örtülü ödenekten yapılan aktarımlar, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın harcamaları…

Bu 21 yıllık dönenim maliyeti. 2005-2013 dönemini kapsayan bir araştırma maalesef yok. Mutlu’ya göre temel nedenlerden verilere ulaşmaktaki sıkıntı.

Buna karşılık zaman zaman nasıl bir hesaba ya da hangi verilere dayandığı bilinmeyen tahminler duyduk resmi ağızlardan. Mesela Köksal Toptan 2007’de meclis başkanıyken, 1983’ten bu yana ‘terörle mücadeleye 250 milyar dolar kaynak aktarıldığını’ söylemişti. Son olarak Bakan Faruk Çelik Eylül 2011’de PKK terörünün ülkeye maliyetini 400 milyar dolar olarak ifade etmişti.

Son olarak Başbakan Tayyip Erdoğan hafta sonu, 300 milyar dolar olarak verdi rakamı. Neye dayandığını yine bilmiyoruz…

Hal böyle olunca üç olasılık öne çıkıyor: Ya abartılı bir tahmin bu ya ‘hesaba dâhil edilemeyen’ kalemler edilenlerden çok daha yüksek ya da terörün ekonomik maliyeti katlanarak artmış…

O zaman yuvarlayalım gitsin…

(erdalguven.wordpress.com)