Erdal Güven

TARİH
11 Nisan 2013
Kariyerini 'akil adamlık' üzerine kurmuş Jonathan Powell Türkiye'deydi. Anlattıkları kadar Kürt hareketinin önde gelen isimlerine sorduğu sorular da çarpıcı...Devamını Oku
TARİH
09 Nisan 2013
Başbakan Tayyip Erdoğan, terörün ekonomik faturasanı 300 milyar dolar (yaklaşık 540 milyar TL) olarak açıkladı.Devamını Oku
TARİH
05 Nisan 2013
Winston Churchill''in bir lafı var. Demiş ki, “Şu Amerikalıları pek severim, çünkü doğrusu neyse onu yaparlar hep... ama tüm yanlışları yaptıktan sonra!Devamını Oku
TARİH
03 Nisan 2013
Türkiye usul usul bir rejim değişikliğine mi gidiyor? Başkanlık sisteminde püf noktası ne?Devamını Oku
TARİH
23 Mart 2013
Aslında basit bir yanıtı var başlıktaki sorunun: çıkarlar. İsrail, Türkiye’den çıkarları öyle gerektirdiği için özür dilediDevamını Oku
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