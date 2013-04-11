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Erdal Güven

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TARİH

11 Nisan 2013

Akil defteri (2): Aklın yolu bir

Kariyerini 'akil adamlık' üzerine kurmuş Jonathan Powell Türkiye'deydi. Anlattıkları kadar Kürt hareketinin önde gelen isimlerine sorduğu sorular da çarpıcı...

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TARİH

09 Nisan 2013

Terörle mücadelede maliyet güncellendi!

Başbakan Tayyip Erdoğan, terörün ekonomik faturasanı 300 milyar dolar (yaklaşık 540 milyar TL) olarak açıkladı.

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TARİH

05 Nisan 2013

Akil defteri

Winston Churchill''in bir lafı var. Demiş ki, “Şu Amerikalıları pek severim, çünkü doğrusu neyse onu yaparlar hep... ama tüm yanlışları yaptıktan sonra!

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TARİH

03 Nisan 2013

Usul usul başkanlığa

Türkiye usul usul bir rejim değişikliğine mi gidiyor? Başkanlık sisteminde püf noktası ne?

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TARİH

23 Mart 2013

İsrail neden özür diledi?

Aslında basit bir yanıtı var başlıktaki sorunun: çıkarlar. İsrail, Türkiye’den çıkarları öyle gerektirdiği için özür diledi

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