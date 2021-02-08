T24 YILLIK | Hayal kırıklığı mutlak bir kesinlik midir?

Türkiye'de 'İtalyan Yazı' adıyla gösterilen 'Made in Italy' filminde kırılgan bir baba-oğul ilişkisini canlandıran Liam Neeson (Robert) ile Micheál Richardson (Jack), Toskana'nın rengârenk bir Akdeniz kasabasında yemektedirler. Arka masada çıkan bir kavga üzerine Jack babasına "Tinder ilişkisi" der. Londralı bir ressam olan Robert, Tinder'ın ne olduğunu sorar, Jack "telefonda bir arkadaşlık uygulaması" olduğunu söyleyince isyan eder: "Dans etmeye ne oldu? İyi zamanlanmış bir içkiye? Şans eseri bir karşılaşmanın mucizesine?.." Jack'in, gerçek hayatta da babası olan rol arkadaşına müstehzi yanıtı "İşte, artık olasılıkların yerini algoritma aldı. Böylece hayal kırıklığına uğrama ihtimalin daha düşüyor" olur.

"Saçmalık" der Robert, "Hayal kırıklığı mutlak bir kesinliktir. Bir noktada herkes birbirini hüsrana uğratır."

Hayatın katı gerçekçi tecrübesi, Toskanalı bir Akdeniz'de bile yürürlüktedir; hayal kırıklığı mutlak bir kesinliktir!

Yine de, yeterince kötü bir dünyadan daha da kötü bir dünyanın içine düştüğümüz bir yılın ardından geleceğe bakarken, hayat denen mucizedeki saklı olasılıklara umutla bakmak istiyor insan. Evet tecrübe; umudun, çekilen acıların yalanı olabileceğini de söylüyor bize. Ama tecrübe, yeni tecrübelere ihtiyacımız olduğunu da söylüyor.

Desen: Selçuk Demirel

T24 gibi, yeni tecrübelerin ve ne olursa olsun başka bir gazeteciliğin mümkün olduğu yolundaki umudumuzun bir sonucu olan T24 Yıllık* üçüncü sayısıyla karşınızda. 70 akademisyen, yazar, gazeteci, çizer ve sanatçı; politikadan ekonomiye, diplomasiden spora, çevreden sanata uzanan hayatın her alanında T24 Yıllık için 2021 yılına bakmaya çalıştı.

T24 Yıllık'ın ilk iki sayısına eşsiz hikâyeleriyle katılan Oya Baydar, bu yıl yayımlanan yeni kitabı "80 Yaş / Zor Zamanlar Günlükleri"nden bir bölümle yine aramızda. Baydar'ın, "Zor Zamanlar Günlükleri"nde yaptığı hayat muhasebesini unutamayacaksınız.

Ahmet Ümit, yıllardır üzerinde çalıştığı ve henüz yayımlanmamış son romanından bir bölümü, "Yeryüzündeki ve gökyüzündeki mahlûkatın baştanrısı Zeus"u ilk kez T24 Yıllık okurlarıyla paylaştı.

T24 Yıllık'ı ilk iki sayısında yalnız bırakmayan Sema Kaygusuz salgını, doğayı ve insanı, "acıyla öğrenme"yi yazdı. Ve Ece Aksoy, Mine Söğüt, Figen Şakacı, doyamayacağınız öykülerle aramızdalar. T24 Yıllık'ın kapak ve iç çizimlerini; ilk iki sayıda olduğu gibi, Türkiye'nin dünyada da tanınan üç usta çizeri, Selçuk Demirel, Tan Oral ve M. Kutlukhan Perker yaptı. Üçüncü sayısında 200 sayfanın üzerinde bir hacme ulaşan T24 Yıllık, başka hiçbir yayında yan yana gelmemiş 70 akademisyen, yazar, gazeteci, uzman ve sanatçıyla bugünü ve yarını anlama arayışında önemli bir çaba ortaya koyuyor.

Türkiye, geleceğinden korkamaz. Sebep oldukları kayıplara yalanlarla amaç inşa etmeye çalışanlardan ibaret bir ülke olamaz. T24 Yıllık, buna da inandırıyor bizi. Haberciliğin önüne hiçbir görüş ve inancı koymayan, hiçbir yerden tek kuruş almadan 11 yılı ardında bırakırken Türkiye’nin dünyada da referans alınan önde gelen haber mecralarından olan; yüzlerce gazeteci, yazar, akademisyen ve sanatçıyı bir araya getiren T24’ün serüveni inandırıyor.

Ne dersiniz; umut acıların yalanı, hayal kırıklığı mutlak bir kesinlik midir?

Artık olmasın!

* T24 Yıllık 2021, D&R mağazaları, merkezi gazete bayileri, havaalanları, garlar ve terminallerdeki bayiler ile Remzi Kitabevi şubelerinde satışa sunuldu. Yıllık; internette babil.com ve istanbulkitapcisi.com adreslerinden online olarak da sipariş verilebilir.

T24 Yıllık | Türkiye'de ilk ve tek: 70 yazar, sanatçı ve çizer buluştu