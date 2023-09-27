Deniz Kurt

TARİH
11 Ocak 2025
İnsan 2025 yılına geldiğimize inanamıyor! En son 2000 yılına geldiğimizde kaç yaşında olacağımızı hesaplamıyor muyduk? 2000 doğumlular hariç tabi. O yılların üzerine bir 25 yıl daha koymuşuz. Bir çeyrek yüzyıl, bir ömrün üçte biri! Yıllar su gibi akıp giderken bense 1990’lı yılların İstanbul’una geldim. Yani Malta adasına. Ne demek istiyor bu kız dediğinizi duyar gibiyim. Açıklayacağım…Devamını Oku
TARİH
21 Aralık 2024
Bizim bayramımız değil, evet. Ama biz de filmlerden tut, evimizde süslediğimiz ağaca dek biraz içindeyiz, itiraf edelim. Bizler Hristiyanlığın bu geleneklerini evimize yılbaşı geleneği olarak taşıyoruz. Sofralarımızda içi dolgulu hindi ya da tavuk pişiriyoruz, şıkır şıkır ışıklandırılmış Noel ağacı ve süsleri ile şenleniyoruz. Peki nedir esas Noel alışkanlıkları?Devamını Oku
TARİH
14 Aralık 2024
Yılbaşı yaklaşıyor. Yeni yıl denilince eski yılın derdi ve tasasını unutturan, umudu canlandıran bir yılbaşı gecesi ile başlarız her yıla. Derdi tasayı en iyi unutturan şey de elbette tatlılardır! Kimse inkâr etmesin, çikolatanın, şekerin, kekin ve pastanın verdiği mutluluğun yerini hiçbir şey tutmuyorDevamını Oku
TARİH
07 Aralık 2024
Michelin’i lastik markası olarak biliriz. O boğum boğum vücuduyla şişkoluğun sembolü gibi görünen Michelin maskotu, kadınlar olarak dönüşmekten en çok korktuğumuz şeydir. 1900 yılından beri bu şişko bebeğin restorancılığın da sembolü olduğunu düşünürsek epey anlamlı görünüyor ama Michelin yıldızlı bir restorana gittiğinizde sizi bu denli şişmanlatacak yemekler bulursanız bana da haber verin!Devamını Oku
TARİH
30 Kasım 2024
Herkes bir panettone’dir tutturdu biliyorsunuz. Eskiden hiç hayatımızda olmayan panettone, artık sosyal medyada gözümüzün önünde. Tüm Türkiye diyemem ama İstanbul’un meşhur mekanları panettone’ler yapmaya başladılar. Peki nedir bu panettone?Devamını Oku
TARİH
23 Kasım 2024
Her ne kadar müthiş Türk restoranlarımızla bizim de artık yıldızlarımız olsa da Türkiye’de Michelin’li restoranlara bakış açısının biraz sert olduğunu biliyorum. Ne zaman konu açılsa, konuşma şu cümleyle başlıyor: O ne kardeşim, tabağa cücük kadar yemek koyuyorlar!Devamını Oku
TARİH
16 Kasım 2024
Kim Pizza sevmez ki? Tamam hiçbirimiz kilo almak istemiyoruz ama arada bir bu kaçamakları yapmazsak hayatın ne anlamı var? Peki Pizza bir kaçamak mıdır? Ne zaman bir kaçamak haline geldi? Yani aslında yememeliyiz ama kaçak göçek yiyerek mi keyfine varıyoruz? Bir nevi yasak ilişki yani! Haydi pizza ile bu yasak ilişkimizi biraz mercek altına yatıralımDevamını Oku
TARİH
09 Kasım 2024
Tabii ki kızlar derken yelkenlilerden söz ediyorum. Her yıl Eylül sonunda düzenlenen Fransa’nın geleneksel yelken yarışı LE VOILES DE SAINT TROPEZ, klasik yelkenlilerin gözlerimize sunduğu kuğu gibi pozları ile tanınıyor. Bu kuğu güzelliğindeki yelkenliler, salına salına Akdeniz’in en süslü koyunda seyrederlerken, ben de oradaydımDevamını Oku
TARİH
02 Kasım 2024
Bistrot, genellikle rahat ve samimi bir atmosfere sahip, uygun fiyatlı (ki bu artık günümüz Türkiye’sinde pek mümkün değil) ve günlük yemekler sunan restoranlara verilen isimdir. Menüde sade yemekler bulunur, aşırı lüks ve gösterişli sunumlar yerine lezzete ve günlük çeşitlere odaklanılırDevamını Oku
TARİH
26 Ekim 2024
Caffé Milani'nin kurucusu Celestino Milani'nin oğlu Pierluigi Milani: Kahveyi hızlıca içenlere değil, tadına varmak için zaman ayıranlara emeğimizi adıyoruz. Sırlarımızı ve tutkumuzu onlarla paylaşıyoruzDevamını Oku
TARİH
19 Ekim 2024
16. yüzyıldan önce yapılan Bouillabaisse, baharatlarla zenginleştirilmiş bir balık çorbasıdır. Domates yoktur ama balıklar ve kabukluların çorbanın suyuna verdiği lezzetten vazgeçilemezDevamını Oku
TARİH
12 Ekim 2024
‘Ve Tanrı Kadını Yarattı’ filmi yalnızca Saint Tropez’ye ve B.B’ye popülerlik kazandırmakla kalmamış, ardında yıllarca sürecek olan bir gastronomik imza da bırakmıştır. Brigitte Bardot, bu tatlıya bayıldığını söyleyerek tatlıya kentin isminin verilmesini öneriyor. Böylece Tarte Tropézienne, St. Tropez’nin simgesi haline geliyor ve çok seviliyorDevamını Oku
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.