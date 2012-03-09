Futbol der ki; “10 kişiyle oynayan, 11 kişiyi zor yener.” Quaresma-İsmail değişikliği ve Veli'nin orta sahaya geçemesi macera yerine aklın emrettiğini yapmanın, insanlara çok şey kazandırabileceğini bir kere daha gösterdi.

Şimdi sonuçtan konuşalım... Futbolda macera, ancak zorluk derecesi düşük maçlarda aranır. Çünkü bu tür maçları döndürme ihtimaliniz her şeye rağmen yüksektir. Futbol der ki; “10 kişiyle oynayan, 11 kişiyi zor yener.” Quaresma-İsmail değişikliği ve Veli’nin orta sahaya geçemesi macera yerine aklın emrettiğini yapmanın, insanlara çok şey kazandırabileceğini bir kere daha gösterdi. Çünkü futbol bir eksiği kaldırmaz. Büyük müzisyen Özdemir Erdoğan’ın, ‘Sağlık Olsun’ şarkısında söylediği gibi, “İşin sırrı dengede / Bazen bozulsa da / Sağlık olsun.”

Hepimiz biliyoruz ki, oyunun iyisi ve doğrusu herkesin yerinde oynadığında mümkün oluyor. O nedenle Quaresma-İsmail değişikliği maçın dengeye geldiği andı. Peki ilginin düşük olduğu Vicente Calderon’da, sonucun belirlendiği ilk yarıda neler oldu? Atletico, bütün ilk yarı boyunca topu ayağında, yatay vaziyette gezdirerek, Beşiktaş müdafasının algısını bozup, sadece topa odaklanmasını sağladı. Böylece paslarla sallanan Beşiktaş müdafasının algısı bozulunca, top da rahatlıkla arkaya kaçırıldı.

Neredeyse tüm ilk yarı boyunca rakip ceza sahasına bir kere bile giremeyen Beşiktaş, rakibin topla oynamasını izledi. Bu öyle bir şaşkınlıktı ki, 34. dakikada Sivok, kendi topuna koşan rakip oyuncu için yan hakemden ofsayt istiyordu. Çünkü ilk yarıyı ve maçın sonucunu belirleyen, yine futbolun iki temel kavramıydı; Hız ve pas.

Zaten iki ülke futbolundaki farkı yaratan şey, yetenek değil, yetenekli oyuncuların hızlı ve bol paslı oynamaları. İkinci devre kendi dengesini bulup rakibin pas bağını kopararak hızını düşüren Beşiktaş, sonlara doğru Holosko’nun yapamadığı golü bulsa, emin olun İnönü’de bambaşka bir maç izleyecektik. Yine emin olun ki, haftaya İnönü’de işi dengeye getirebilecek bir Beşiktaş, bütün denklemi alt üst eder. Bu maç için diyebileceğim o ki; ‘sağlık olsun.’