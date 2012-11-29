Cem Dizdar

TARİH
29 Kasım 2012
Günümüz futbolunda hücum aksiyonları \'sahanın merkezi\'nde kurgulanırDevamını Oku
TARİH
04 Ekim 2012
Birçok konuda olduğu gibi hatırı sayılır bir kalabalığın futbol konusunda da kafasının hayli karışık olduğu şu bir iki haftada bir kez daha ortaya çıktıDevamını Oku
TARİH
10 Ağustos 2012
Beşiktaş\'ın yeni yönetiminin göreve gelişinin ardından yaptığı en sansasyonel çıkışlardan biri de TT Arena\'da oynama isteğiydiDevamını Oku
TARİH
29 Haziran 2012
Beşiktaş’ın çiçeği burnunda yönetimi, zaten dertli olan başlarına durduk yerde bir dert daha açmayı başardıDevamını Oku
TARİH
14 Mayıs 2012
İki takım da \'kontrol futbolu\' görünümünde oynadı maçın ilk yarısını...Devamını Oku
TARİH
30 Nisan 2012
Her Beşiktaş maçı öncesi yapılan şu yorumlardan usandım; “Takım olarak iyi değil ama \'ne yapacakları belli olmayan\' yıldızlar var...\"Devamını Oku
TARİH
24 Nisan 2012
Memlekette hiçbir hocanın başka bir çizgiye ulaşmak için parmağını bile kıpırdatmadığı \'vasat futbol\'un bıktırıcı örneklerinden birini daha izledikDevamını Oku
TARİH
17 Nisan 2012
İnönü’de dün gece iki maç vardı. Biri taraftarla Hüseyin Göçek, diğeri malum Beşiktaş-Galatasaray arasındaydıDevamını Oku
TARİH
12 Nisan 2012
Kapıyı çalan ya da yakında çalacak alacaklılarına boynunu uzatmak zorunda kalacak olan Beşiktaş’ın içine düştüğü krizin temel sorumlusu şüphesiz ki önceki yönetimdir.Devamını Oku
TARİH
10 Nisan 2012
Bazı zamanlarda bir eylemden bilinçli olarak vazgeçmek, yapmak istememek çoğu yaptığımızdan daha kıymetli olurDevamını Oku
TARİH
08 Nisan 2012
Beşiktaş’ın bu denli ‘gamsız’ oyunu için, “Süper final öncesi oluşan puan farkı oyuncuların konsantrasyonunu bozmuş” denebilir elbette...Devamını Oku
TARİH
02 Nisan 2012
Biraz can havli fakat daha çok gücü oranında aklıyla oynamaya çalışan Samsun\'a karşı, \'yetenek\' farkıyla üstünlük sağlamaya çalışan BeşiktaşDevamını Oku
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