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Cem Dizdar

cem.dizdar@gmail.com

TARİH

29 Kasım 2012

Empati ödülünden küfür utancına

Günümüz futbolunda hücum aksiyonları \'sahanın merkezi\'nde kurgulanır

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TARİH

04 Ekim 2012

Alex de Souza dersleri!

Birçok konuda olduğu gibi hatırı sayılır bir kalabalığın futbol konusunda da kafasının hayli karışık olduğu şu bir iki haftada bir kez daha ortaya çıktı

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TARİH

10 Ağustos 2012

Beşiktaş'ın bitmeyen 'güvenlik' sorunu

Beşiktaş\'ın yeni yönetiminin göreve gelişinin ardından yaptığı en sansasyonel çıkışlardan biri de TT Arena\'da oynama isteğiydi

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TARİH

29 Haziran 2012

Burası İnönü, burdan...

Beşiktaş’ın çiçeği burnunda yönetimi, zaten dertli olan başlarına durduk yerde bir dert daha açmayı başardı

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TARİH

14 Mayıs 2012

İki ekstra

İki takım da \'kontrol futbolu\' görünümünde oynadı maçın ilk yarısını...

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TARİH

30 Nisan 2012

Daha önceleri nerelerdeydiniz?

Her Beşiktaş maçı öncesi yapılan şu yorumlardan usandım; “Takım olarak iyi değil ama \'ne yapacakları belli olmayan\' yıldızlar var...\"

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TARİH

24 Nisan 2012

Vasatın krallığı

Memlekette hiçbir hocanın başka bir çizgiye ulaşmak için parmağını bile kıpırdatmadığı \'vasat futbol\'un bıktırıcı örneklerinden birini daha izledik

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TARİH

17 Nisan 2012

Bir gecede iki maç

İnönü’de dün gece iki maç vardı. Biri taraftarla Hüseyin Göçek, diğeri malum Beşiktaş-Galatasaray arasındaydı

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TARİH

12 Nisan 2012

Biri yapmadan 'ilk' olmaz!

Kapıyı çalan ya da yakında çalacak alacaklılarına boynunu uzatmak zorunda kalacak olan Beşiktaş’ın içine düştüğü krizin temel sorumlusu şüphesiz ki önceki yönetimdir.

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TARİH

10 Nisan 2012

'Metin Oktay o penaltıyı atmazdı'

Bazı zamanlarda bir eylemden bilinçli olarak vazgeçmek, yapmak istememek çoğu yaptığımızdan daha kıymetli olur

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TARİH

08 Nisan 2012

Gamsız hayat!

Beşiktaş’ın bu denli ‘gamsız’ oyunu için, “Süper final öncesi oluşan puan farkı oyuncuların konsantrasyonunu bozmuş” denebilir elbette...

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TARİH

02 Nisan 2012

'Halkın takımı'ndan bu günlere!

Biraz can havli fakat daha çok gücü oranında aklıyla oynamaya çalışan Samsun\'a karşı, \'yetenek\' farkıyla üstünlük sağlamaya çalışan Beşiktaş

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