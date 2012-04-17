T24 LogoT24 Logo

Cem Dizdar

cem.dizdar@gmail.com

17 Nisan 2012

Bir gecede iki maç

İnönü’de dün gece iki maç vardı. Biri taraftarla Hüseyin Göçek, diğeri malum Beşiktaş-Galatasaray arasındaydı

İnönü’de dün gece iki maç vardı. Biri taraftarla Hüseyin Göçek, diğeri malum Beşiktaş-Galatasaray arasındaydı.

Önce ilk ‘maç’ telefonlara gelen, “Melo’nun golü ofsayttı” haberlerinin ardından esasen o ana kadar izlediği takımından pek de memnun olmayan Beşiktaş taraftarının hedefini de değiştirdi. Demek ki sorun takımda değil, hakemdeydi! Bu ‘öğretilmiş algı’ maç sonuna kadar tribünün tansiyonunun da normal seviyeye inmesini engelledi.

Beşiktaş biraz direnç gösterebilseydi maç sonunda ortaya çıkan manzaralar da gerçekleşmeyebilirdi. Hüseyin Göçek bazı kararlarında doğruydu, yanlıştı o ayrı mesele, bütün oyunu hakem kararlarına indirgeyerek anlamaya çalışmanın doğal sonucu bu durum. Sadece ceza hükümleriyle değil, iletişerek ve tartışarak mümkün ama bunlar da bu kültürel iklimde en olmayacak gibi görünen iki şey.

Çıkışta herkes gırtlağını yırtarcasına “Yaz bunları yaz” diye bağırıyordu. Belli ki bu isyanı dile getirenler gadre uğradıklarını düşünüyorlardı. Çıkışta aralarında yürüdüğüm öfkeli insanlar futbolun sadece bir oyun değil, aynı zamanda memlekete özgü çok önemli bir sosyal hadise olduğunu da gösteriyor. Süper Final gibi bir organizasyonu tasarlarken toplumun sinir uçlarının pek de hesaba katılmadığını gösterdi bu maç.

Gelelim esas maça... Birbirine yakın ve düzenli oynayan, rakibinin tüm olası aksiyonlarını ince eleyip sık  dokuyan Galatasaray oyunu da, tempoyu da istediği seviyede tutmayı başardı. Beşiktaş ise daha çok şahsi becerileri yüksek oyuncuların solo gösterilerine muhtaç görüntüdeydi. Fernandes ve Quaresma gibi önemli iki aktörün rakip tarafından bloke edilmesi bütün yükü Ernst ve Veli’ye bindirdi. Hilbert ve İsmail’in kanatlarından yeterli katkı da gelmeyince Beşiktaş’ın yapacak bir şeyi kalmadı. Geceye de damgasını olaylar vurdu.

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Cem DizdarBeşiktaşGalatasarayderbiSüper Final

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

Yazarın Diğer Yazıları

Empati ödülünden küfür utancına

Günümüz futbolunda hücum aksiyonları \'sahanın merkezi\'nde kurgulanır

Alex de Souza dersleri!

Birçok konuda olduğu gibi hatırı sayılır bir kalabalığın futbol konusunda da kafasının hayli karışık olduğu şu bir iki haftada bir kez daha ortaya çıktı

Beşiktaş'ın bitmeyen 'güvenlik' sorunu

Beşiktaş\'ın yeni yönetiminin göreve gelişinin ardından yaptığı en sansasyonel çıkışlardan biri de TT Arena\'da oynama isteğiydi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24