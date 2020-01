Beşiktaş’ın sahadaki 11’i Play-Off için en ideal 11. Oynayanlar ve sıkışık oyunu 60’tan sonra çevirmeye aday yedek Quaresma. İki takım arasındaki güç farkı teknik analiz kaldırmayacak kadar belirgin.

Manisaspor gücü oranında iyiniyetle oynamaya çalışan oyunculardan kurulu, buna rağmen her faul pozisyonunda Beşiktaşlı oyuncular hakeme itiraz etmeyi içselleştirmiş görünüyorlar. Oysaki yapılan fauller bu oyunun olmazsa olmazı. Adı üzerinde faul. Beşiktaş oyunu her hızlandırdığında zaten direnme eşiği düşük olan Manisa her hattından açıklar verdi. Baskı yemeyen Beşiktaş’ın becerikli oyuncuları da oyunu süslemeyi becerdiler. Maçın zorluk derecesinin düşüklüğünü şöyle anlatayım; Kafanızı sağa sola çevirin görebildiğiniz kalabalığın yüzde 70’ine yakını çekirdek çitliyordu. Taraftar için gamsız kedersiz olan bu maç Beşiktaşlı futbolcular için de üç aşşağı beş yukarı aynı tansiyondaydı. Geri kalan oyunu estetize etmekti. Bunu da geminin kaptanı Fernandes önderliğinde bütün takım becerdi.

Şarkıda, “Aşk her şeyi affeder mi?” diye sorar. Oyuna girdiğinde taraftarından ilgi görmeyen Quaresma’nın, golü attıktan sonra armayı öpüp kapalı tribüne koşması aklıma şarkıdaki soruyu düşürdü. “Gol her şeyi affeder mi?”

Maçtaki en büyük acaiplik 4-0 öndeyken Beşiktaş tribünlerinin “Beş, beş, beş” diye bağırması oldu. Kümede kalmak için yeterli oksijeni olmayan Manisa’ya beş değil de on atılsaydı acaba Beşiktaş taraftarı daha çok eğlenip kendini daha mı iyi hessedecekti? Çok gol yiyen bir takımın taraftarının ruh halini hatırlamak için 8-0’lık Liverpool maçının bitiş düdüğünü hiç akıldan çıkarmamak lazım.