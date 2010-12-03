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Celal Özcan

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03 Aralık 2010

Sosyal Güvenlikte Yurtdışı Hizmet Borçlanması-3

Borçlanmanın yapılabilmesi için ibraz edilmesi gereken belgeler, ilgili ülkelerle sosyal güvenlik sözleşmesi...

Yurtdışı borçlanması yapılacak olan sürelerin belgelenmesi şarttır. 

Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması için bunların borçlanma başvurusu sırasında belgelendirilmesi zorunludur.
Borçlanmanın yapılabilmesi için ibraz edilmesi gereken belgeler, ilgili ülkelerle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış olup olmadığına göre aşağıda belirtilmiştir.

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde geçen sigortalılık sürelerinin belgelendirilmesi

-Çalışılan ülkede bağlı bulunulan sigorta merciinden alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartları,
-Sigortalıların çalıştıkları iş yerlerinin resmi kuruluşlara ait olması veya resmi kuruluşlarca yada kamu kurumu olarak kabul edilen kuruluşlarca düzenlenmesi halinde, belgelerin ayrıca tasdikine gerek kalmaksızın; çalışılan ülkede iş yerinin ait olduğu belediyelerce düzenlenmiş hizmet belgeleri, 
 -Vergi dairelerince çalışılan sürelere ilişkin düzenlenmiş belgeler, 
-İş bulma kurumlarınca işsizlikte geçen sürelere ilişkin verilen belgeler, 
-İlgili meslek kuruluşları veya birliklerince veya diğer resmi kuruluşlarca verilen hizmet belgeleri,
-Yurtdışında kendi nam ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu veya birliklerince verilen hizmet belgeleri,
-Bulunulan ülkelerdeki Türk temsilciliklerinden (konsolosluk,çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler v.b.) alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen  hizmet belgeleri, gibi hizmetin niteliğine uygun bir belge ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde geçen sigortalılık sürelerinin belgelendirilmesi:

-Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri,
-Yurtdışında çalıştıkları iş yerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri
-Gemi adamlarının, çalıştıkları geminin bayrağını taşıdıkları ülkelerde bulunan Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerinden alacakları ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerini veya iş yerlerinden alacakları sigortalılık sürelerini gösterir bonservisleri ile gemilerde çalıştıklarını gösterir belgelerde kayıtlı bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri yada pasaportlarında çalışma süreleri ile örtüşen giriş-çıkış tarihlerini gösterir sayfaların örnekleri, gibi hizmetin niteliğine uygun bir belge ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

Ev kadını olarak geçen sürelerin belgelenmesi:

Ev kadını olarak geçen süreler, ev  kadınlarının yurtdışında oturduklarına dair alacakları ikamet belgesinin;
-Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca veya yurtdışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesinden,
-Çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlik veya ataşeliğinin bulunduğu Türk temsilciliklerince ikamet belgesine istinaden düzenlenecek belgeden,
-Yukarıdaki belirtilen şekillerde ikamet belgesi temin edilemiyorsa yurtdışına çıkış ve yurda giriş tarihlerinin, fotoğraf ve künye bilgilerinin bulunduğu pasaport sayfalarının fotokopisi yada emniyet müdürlüklerinden alacakları yurda giriş-çıkış çizelgesinden, biri ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yurtdışı borçlanması yapılacak olan kişilerin yazılı talepte bulunması şarttır.

Yurtdışında geçen çalışma veya ev kadınlığı sürelerinin borçlandırılması ile ilgili olarak ilgili kişinin veya bunların hak sahiplerinin yazılı talepte bulunması şarttır.
Kural olarak yazılı müracaatın SGK’nın 2008/44 sayılı  Genelgesi ekinde yer alan “Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi”nin usulüne göre doldurulup imzalandıktan sonra doğrudan yada posta yolu ile ilgili SGK İl/Sosyal Güvenlik Merkezine  verilmesi şeklinde yapılması gerekmektedir. 
Bu matbu dilekçe dışında yurtdışı hizmet borçlanması isteğine dair yazılı dilekçe ile yapılan başvurular da kabul edilmekte, ancak bu dilekçelerde herhangi bir eksiklik varsa, bunlar sonradan tamamlatılmaktadır.

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