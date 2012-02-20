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Celal Özcan

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20 Şubat 2012

Özel sağlık sigortası olanların genel sağlık sigortalısı olmak zorunda mı?

Ödenecek prim tutarları yapılacak gelir tespitine göre kişinin hangi gelir grubuna...

 

 

1/1/2012 tarihi itibarıyla genel sağlık sigortası zorunlu hale gelmiştir. Bu tarih itibarıyla, sosyal güvenlik sistemine hiçbir şekilde dahil olmayanlar da zorunlu olarak gelir testine tabi tutularak aile içindeki gelirlerine göre primleri ya Devlet tarafından ödenecek (yeşil kartta olduğu gibi) ya da primleri kendileri tarafından ödenerek sisteme dahil olacaklardır.

 

Ödenecek prim tutarları yapılacak gelir tespitine göre kişinin hangi gelir grubuna dâhil olduğuna göre saptanacaktır.

 

Buna göre; aile içindeki kişi başına düşen aylık geliri 295,50 TL’den az olanların primleri Devlet tarafından ödenecektir.

 

Ancak,

 

-Aile içindeki kişi başına düşen aylık geliri 295,50 TL ila 886,50.-TL (asgari ücretin üçte biri ila asgari ücret) arasında olan bireyler 35,50.- TL,

-Aile içindeki kişi başına düşen aylık geliri 886,50.-TL ila 1773.-TL (asgari ücret ila asgari ücretin 2 katı) arasında olan bireyler 106,38.-TL,

-Aile içindeki kişi başına düşen aylık geliri 1773.-TL'nin (asgari ücretin 2 katından fazla) üzerinde olan bireyler ise 212,76.-TL,

 

Tutarındaki genel sağlık sigortası primini her ay kendileri tarafından ödenecektir.

 

Gelir testi başvurusu sırasında, aile içinde kişi başına düşen gelirinin asgarî ücretin iki katından fazla olduğunu beyan edenler için gelir testi yapılmaksızın, beyan edilen gelir esas alınarak genel sağlık sigortası tescili yapılacaktır.

 

Ayrıca, kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile genel sağlık sigortası tescilinin yapıldığına dair tebligatın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenlerin gelirleri asgarî ücretin iki katından (1.773.-TL) fazla olduğu kabul edilerek 212,76.-TL prim ödeyeceklerdir. Bu durumda olanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ayrıca başvurmalarına gerek olmaksızın doğrudan SGK’ya genel sağlık sigortası tescili için başvurabileceklerdir.

 

Bu gruplar içerisinde sosyal güvenlik sistemine hiçbir şekilde dahil olmayan (genellikle gelir seviyeleri yüksek, zengin olarak adlandırılan, ayrıca çalışmayan, SGK’dan emekli olmayan veya bunların bakmakla yükümlü kişileri durumunda bulunmayan) kişilerin, özel sağlık sigortaları bulunsa dahi, bunlar da 1/1/2012 tarihi itibarıyla zorunlu olarak gelir durumuna göre genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda kalacaklardır. Bu grupta olanlar, SGK ile anlaşmalı sağlık tesislerine hiç gitmeseler dahi, bu duruma hiç bakılmadan her ay belli bir miktarda genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda olacaktır.

 

Başka bir ifadeyle, bu durumdaki kişilerin “Benim özel sağlık sigortam var” veya “Ben özel sağlık sigortasına tabi olmak istiyorum” deme şansları olmakla birlikte, “Ben genel sağlık sigortası primi ödemek istemiyorum” deme gibi imkanları bulunmamaktadır.

 

Dolayısıyla, özel sağlık sigortası olan kişilerin eğer SGK’dan sigortalı, emekli, isteğe bağlı sigortalı veya bunlar üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımı almıyorlarsa, yukarıda belirtilen gelir testi ve genel sağlık sigortası tescil işlemlerini Şubat ayı bitmeden yaptırmaları gerekmektedir.  

 

 

 

 

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