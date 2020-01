Kız Çocukları Sağlık Yardımlarından Nasıl Yararlanacak? - 2

Bir önceki yazımızda, 01/10/2008 tarihinden önce anne ve babasından dolayı sağlık yardımlarından yararlanan (bakmakla yükümlü olunan kişi) ve bu durumu devam eden kız çocuklarının genel sağlık sigortası kapsamındaki sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklarına değinmiştik.

01/10/2008 tarihinden sonra ilk defa anne veya babalarından dolayı bakmakla yükümlü olunan kız çocukları için ise, şu andaki mevcut düzenleme çerçevesinde, tahsil şartı aranmaksızın en fazla 18, lise ve dengi öğrenim görmeleri halinde en fazla 20 ve yükseköğrenim görmeleri halinde de en fazla 25 yaşına kadar sağlık yardımı almaları şeklinde uygulama söz konusu olacaktır.

Bu durumda, 01/10/2008 tarihinden sonra ilk defa bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatına kazanan kız çocukları yukarıda belirtilen öğrenimlerini tamamladıklarında, anne veya babalarından sağlık yardımı alamayacaklar, ancak yeni getirilen sistem gereğince de bir şeklide zorunlu olarak genel sağlık sigortasından yararlanmak durumunda olacaklardır.



Zira, çalışmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen veya SGK’dan gelir ya da aylık alamayan kişiler 01/01/2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak gelir durumlarına göre ya primleri devlet ya da kendileri tarafından ödenerek genel sağlık sigortası kapsamına gireceklerdir.

Daha açık ifadelerle, kız çocukları da bu sistem içerisinde olmakla birlikte, genel sağlık sigortasından yararlanma şekilleri değişmiş olacaktır.

Kız çocuklarının anne veya babalarından dolayı sağlık yardımı almalarının sonlanması halinde, kız çocuğu gelir testine tabi tutulacaktır. Eğer kız çocuğu ailesi ile birlikte yaşıyorsa ailenin tüm gelir ve harcamaları dikkate alınarak, ailede kişi başına düşen gelir miktarı tespit edilecektir.

Tespit edilen kişi başına düşen gelir miktarı;

1) İçinde bulunulan yıla ait asgari ücretin 1/3’ünden ((295.50 TL) az ise, bunların primleri devlet tarafından ödenerek,



2) İçinde bulunulan yıla ait asgari ücretin 1/3’ünden (295.50 TL) fazla olması durumunda;

a) Geliri, asgari ücretin 1/3’ü ila asgari ücret arasında ise asgari ücretin 1/3’ü matrahı üzerinden % 12 genel sağlık sigortası primi (2012 yılının ilk 6 ayı için aylık 35,46 TL),



b) Geliri, asgari ücret ila asgari ücret 2 katı arasında ise asgari ücret matrahı üzerinden % 12 genel sağlık sigortası primi (2012 yılının ilk 6 ayı için aylık 106,38 TL),



c) Geliri, asgari ücretin 2 katından fazla ise 2 asgari ücret matrahı üzerinden % 12 genel sağlık sigortası primi (2012 yılının ilk 6 ayı için aylık 212,76 TL),



kendilerince ödenerek, genel sağlık sigortası kapsamı içinde yer alınacaktır.

Dikkat edilecek olursa ödenecek prim miktarları her yıl belirlenecek olan asgari ücrete göre artış gösterecektir.

Şu anda gelir testi işlemleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılarak SGK’ya bildirilmektedir. Yani, gelir testi için kişilerin ikametgâhlarının bulundukları yerdeki sosyal yardımlaşma vakıflarına başvurmaları gerekmektedir.

Gerek öğrenim yaşını tamamlamış kız çocuklarının, gerekse hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin gelir testi için başvurmaması halinde, SGK tarafından bunların asgari ücretin 2 katından (1.773 TL) fazla aylık gelirlerinin olduğu varsayılarak, her ay için aylık 212,76 TL genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilerek, gecikme cezası ve gecikme zamlı olarak tahsili yoluna başvurulacaktır.



Kız Çocukları Sağlık Yardımlarından Nasıl Yararlanacak? - 1