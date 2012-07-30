10 Soruda Evlenme Ödeneği (Çeyiz Parası)

Sosyal güvenlik mevzuatında ölüm sigortası kolundan sağlanan yardımlardan birisi de evlenme ödeneğidir. Evlenme ödeneği kamuoyunda çeyiz parası olarak da ifade edilebilmektedir.

Yazımızda evlenme ödeneği ile ilgili merak edilen ve çok sık sorulan sorulara cevap verilecektir.

Soru-1: Evlenme ödeneği nedir?

Evlenme ödeneği, sosyal güvenlik kapsamında anne veya babasında gelir/aylık alan kız çocuklarının evlenmeleri halinde yapılan parasal yardımı ifade etmektedir.

Soru-2: Evlenme ödeneğinden kimler yararlanabilir?

Evlenme ödeneğinden anne veya babasından kız çocuğu olarak ölüm gelir veya aylığı alan kız çocukları yararlanabilmektedir. Erkek çocukların böyle bir hakkı bulunmamaktadır.

Bu ödeneği almak için iki şart aranmaktadır. Bunlardan birincisi, ölüm gelir veya aylığı almak, ikincisi de bu gelir veya aylığı alırken evlenmiş olmaktır.

Soru-3: Dul eşler evlenme ödeneğinden yararlanabilirler mi?

Dul eşlerin tekrar evlenmeleri halinde evlenme ödeneği alması söz konusu değildir.

Soru-4: Evlenme ödeneğinin miktarı ne kadardır?

Evlenme ödeneğinin miktarı SGK’dan alınmakta olan en son gelir veya aylığının 2 yıllık tutarı, yani 24 katıdır.

Bu miktar peşin ve bir defada verilmektedir.

Örneğin, 600 TL ölüm aylığı alan bir kız çocuğuna evlendiğinde 14.400 TL evlenme ödeneği verilecektir.

Soru-5:Evlenme ödeneği alan kız çocuğunun ölüm aylığı veya geliri kesilecek mi?

Kız çocuğunun evlenmesi halinde SGK’dan almakta olduğu gelir veya aylığı kesilmektedir. Aslında konunun, kesilmesi gereken gelir veya aylığın peşin ödenmesi nedeniyle 2 yıl geç kesilmesi anlamında değerlendirilmesi gerekir.

Soru-6:Kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesiyle aynı dosyadan aylık alan diğer hak sahiplerinin aylık miktarlarında bir değişiklik olacak mıdır?

Kız çocuğuna aslında iki yıllık gelir veya aylığı peşin olarak verildiğinden, varsa aynı dosyadan gelir veya aylık alan anne, kardeş ve dede-ninenin gelir ve aylıklarının artma durumu evlenme tarihinden itibaren ikinci yılın sonunda gerçekleşecektir.

Soru-7:Evlenme ödeneği alan kız çocuğu iki yıl dolmadan boşanırsa ölüm gelir veya aylığı tekrar bağlanır mı?

Kız çocuğunun boşanması halinde tekrar gelir ve aylığı 2 yıl tamamlandıktan sonra bağlanmaktadır. Çünkü, iki yıllık gelir veya aylığını peşin alınmıştır.

Soru-8:Evlenme ödeneği alan kız çocuğu iki yıl sonra boşanır ve çalışmaya da başlarsa gelir veya aylığı tekrar bağlanır mı?

Kız çocuklarına ölüm gelir veya aylık bağlanması şartları arasında “çalışmama” hali de sayıldığından, bu durumda olan kız çocuğuna tekrar gelir ve aylık bağlanmayacak, ancak işten ayrılması durumunda gelir ve aylık bağlanması söz konusu olacaktır.

Soru-9:Evlenme ödeneği alan kız çocuğu sağlık yardımlarından yararlanabilir mi?

Evlenme yardımı alan kız çocuğu, eşinde dolayı sağlık yardımlarından yararlanamıyorsa, kendisi üzerinden 2 yıl boyunca sağlık yardımlarından da yararlanabilecektir.

Soru-10:Ölüm gelir veya aylığı alan kız çocukları evlenme ödeneğinden yararlana bilmek için ne yapmaları gerekir?

Kız çocuklarının evlenme ödeneğinden yararlanabilmeleri için talepte bulunmaları gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, SGK talep olmadan evlenme ödeneği ödememektedir. Ayrıca, bu ödeneğin 5 yıl içerisinde talep edilmemesi durumunda bu ödeneğin alınması hakkı ortadan kalkmaktadır.

Bu ödenek için bulunulan yerdeki SGK İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.