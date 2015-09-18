Sınırötesinden seçim anketi: AKP yüzde 38'lerde, HDP 15'e dayandı

Yaptığı kamuoyu araştırmalarında seçim sonuçlarını yüksek oranda bilen Merkezi Erbil'deki KURD-TEK 1 Kasım seçimleri için Türkiye'de anket çalışması yaptı

Erbil'deki Lübnan Restoranında oturuyorduk.

7 Haziran seçimlerine yaklaşık bir hafta vardı.

Önündeki ekranı açtı. Rakamlar, grafikler önümüzdeki seçime ilişkin yaptığı bir anket çalışmasının sonuçlarını gösteriyordu:

AKP yüzde 40.20, CHP 26 .30 MHP 17.01, HDP 12. 89...

"Yurtdışı oyları da hesaba katılmıştır bu sonuçlarda" dedi.

Bir hafta sonra sandıklar açıldı. Yapılan anket çalışmasının, çıkan sonuçları çok yüksek oranda tutturması dikkatimi çekmişti:

AKP yüzde 40.87, CHP 24.95, MHP 16.29, HDP 13.12...

30 Mart yerel seçimine ilişkin sonuçları da neredeyse bire bir bildiklerini anlatıyordu:

"Örneğin Diyarbakır yerel seçim anketimizde BDP yüzde 56.2, AKP yüzde 35.6, HÜDA PAR yüzde 4.1, CHP yüzde 1.5 olarak tespitimiz vardı. Seçim sonrası çıkan sonuçlar ise ; BDP yüzde 55, AKP yüzde 35, HÜDA PAR yüzde 4.6, CHP yüzde1.2 olmuştu. Bu dönem Diyarbakırın 14 ilçesinde yaptığımız ankette yüzde 99 doğruluk oranını rakamsal ve seçmen sayısına göre bilmiştik."

Kürdistan seçimlerini de tutturmuş

Rojhan Çetinkaya, Erbil'de yaşayan Türkiyeli bir işinsanı.

Bir süredir gönüllü olarak yaptığı kamuoyu çalışmalarını bugünlerde bir kamuoyu araştırma merkezi bünyesinde yürüyor:

"Yaklaşık beş yıldır, Türkiye ve Güney Kürdistan bölgesinde kamuoyu araştırmaları üzerine alt yapı oluşturmaktayız. Türkiye'de yaklaşık dört yıl geriye dönük saha çalışmalarımız olmuştu. Profesyonel olarak, 2015 yılında Erbil’de Rising Company bünyesinde KURD TEK Kamuoyu Araştırma Merkezimizi kurduk. Irak bölgesi ve Kürdistan Federe Bölgesi'ne dönük kamuoyu araştırmaları için teknik alt yapımızı da kurduk. Bölgenin sosyal, siyasl ve ekonomik yapısının rakamlarla açığa kavuşması gerektiğini ve bu konuda elimizi taşın altına koymayı kendimize görev bildik. Bir diğer hedefimiz, araştıran ve sorgulayan seçmen kitlelerinin oluşmasını sağlamak."

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de anket çalışması yapmış Çetinkaya. 'Biraz fazla yanıldık" diyor gülerek:

"Anketimiz bizlere şu sonucu vermişti: Erdoğan yüzde 50.25, İhsanoğlu yüzde 38.90, Demirtaş yüzde 10.85... Çıkan Sonuç ise; Erdoğan yüzde 51,79, İhsanoğlu yüzde 38,44, Selahattin Demirtaş yüzde 9,76 oldu.

Çetinkaya, 21 Eylül 2013'te yapılan Kürdistan Parlamentosu seçimleri öncesinde de anket çalışması gerçekleştirmiş.. KDP'nin yüzde 36, YNK'nın yüzde 18, Goran Hareketi'nin yüzde 23, Kürdistan İslami Birlik Partisi'nin yüzde 8, Hizmet ve Reform Partisi'nin yüzde 6, Asuri, Sosyaldemorat, Azadi ve diğer etnik bileşenlerin de yüzde 6 oy alacağı sonucunu bulmuş.

"Çıkan sonuç ise; KDP yüzde 38, YNK yüzde 18, Goran Hareketi yüzde 24, Kürdistan İslami Birlik Partisi yüzde 10, Hizmet ve Reform Partisi yüzde 6, diğerleri yüzde 4 oldu. Böylece Kürdistan bölge seçimlerini de neredeyse yüzde 99 doğruluk oranı ile bildik."

'HDP'de cidde yükselme var'

Diyarbakır'da da bir şubesi bulunan KURD-TEK Kamuoyu Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Rojhan Çetinkaya 1 Kasım 2015 seçimine ilişkin bir anket çalışması yaptırmış.

2-15 Eylül tarihleri arasında, 16'sı büyükşehir, toplam 29 kentte, 5348 seçmenle yüz yüze gerçekleştirilmiş bu anket. İşte ortaya çıkan sonuç:

AKP yüzde 38.48, CHP yüzde 26.66, MHP yüzde 17.52, HDP 14.59, diğer 2.75...

İlginç tesbitler de ortaya çıkmış bu çalışmada:

"Elde ettiğimiz verilere göre özellikle 3-8 Eylül tarihleri arasında seçmende ciddi bir dalgalı değişkenlik gözlemledik. Kararsız seçmenin en yüksek oranının bu tarihler arasında olduğunu gördük. Neredeyse günlük değişkenliklerin olabileceği bir süreç yaşanmakta. Siyasi partilerin durumunu incelediğimizde, en istikrarlı seçmenin HDP’de olduğunu da net olarak izledik. Doğu ve Güneydoğuda HDP'nin oylarında ciddi bir yükselme var. Ülkenin batısında kısmen kaybettiği oyları Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden gelen oylar ile geri kazanmakta. CHP’li seçmenlerin, partilerinden güçlü bir çıkış beklentisinin 1 Kasım seçimlerinde de yaşanmayacağını söyleyebiliriz."

Anket çalışmasında MHP seçmeninin kafasının her zamankinden daha fazla karışık olduğu ortaya çıkmış. Partisinin kararının aksine seçim hükümetine katılan Tuğrul Türkeş'in ihraç edilmesi, ardından da Türkeş'in "Partimi iktidara taşıdım" açıklaması MHP tabanında daha sert rüzgarın esmesinin önünü kesmiş.

Anket sonucu elde edilen verilerden biri de AKP'ye ilişkin:

"Seçmenin AKP’den uzaklaşmasını tetikleyen onlarca sebepten, kendini daha fazla hisettiren sebep; Toplumsal barışın sağlanması adına tüm imkanlara sahip olmasına rağmen, giyilen kefenin inandırıcılığını yitirmiş olmasıdır. Kaldı ki, ülkeyi erken seçime götüren siyasi partilerin geçmişte, yüzde 8 ile 10 arası puan kaybettiğini aşikardır. Benzer bir çok sebep olmasına rağmen, AKP’de yaşanan ve yaşanacak kayıpların oranı, AKP için seçmenin hep bir şans tanıması olarak değerlendirilmelidir."

Çetinkaya, "Partilerin aday profillerinin netleşmesi sonrası 1 Kasım seçimlerine ilişkin bir kamuoyu yoklaması daha yaptıracağız" diyor da, "Sonuçlar böyle çıkmaya devam ederse acaba Türkiye 1 Kasım'da sandık başına gidebilecek mi?" diye sormaktan kendisini alamıyor insan.