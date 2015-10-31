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Celal Başlangıç

baslangiccelal@gmail.com

TARİH

31 Ekim 2015

Saray’ın inadına karşı ‘İnadına HDP’

7 Haziran’dan sonra parti binaları 400’e yakın ırkçı-şoven saldırıya uğrayan HDP, olanaklarının çok ötesinde bir kampanya yürüttü

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TARİH

28 Ekim 2015

Yap, yap! Zulmün artsın ki sonun çabuk gelsin!

Üç gün sonra milyonların hesap soracağı 1 Kasım sandığı var! Ama yap, yap! Son bir çaresizliğin tetiklediği cinnetinle sen yine de yap!

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TARİH

27 Ekim 2015

Sınır ötesinden son anket: AKP yüzde 40'ın altında

Erbil merkezli Kurd Tek'in anketine göre CHP ve HDP oyları yükseliyor, MHP ve AKP oyları düşüyor

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TARİH

25 Ekim 2015

Devlet yapar, AKP konuşur

Erdoğan'a başbakanlık yolu açab Siirt'te de AKP eriyor

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TARİH

23 Ekim 2015

Beyin dalgalarının şelalesinde 'Pancar Motoru'yla sörf yapan usta

Çetin Altan mezar taşına ne yazdıracağını bulmanın hınzırlığıyla gülümsüyordu hayata: "Bugün ne yazacağım"

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TARİH

13 Ekim 2015

‘Suruç’, Ankara’nın işaretini vermişti

Seçimi öncesi Diyarbakır’da, önceki gün de Ankara’da yaşanan katliamda da ortak yanlar var

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TARİH

10 Ekim 2015

Bu bombalar önce Türkiye'ye atılmıştır!

Bu bombalar barışa, demokrasiye, özgürlüğe atılmıştır. Bu bombalar önce Türkiye'ye atılmıştır! Bu bombalar hepimize atılmıştır! Bu bombalar büyük insanlığa atılmıştır!

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TARİH

10 Ekim 2015

Şırnak'tan Diyarbakır'a; Özel Timlerin yeni hedefi derin dondurucular

'Yeni Türkiye' kanla, ölümle seçim anketi yaptırılan, halka karşı 'seçim savaşı' verilen bir ülkeydi

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TARİH

08 Ekim 2015

PKK'dan seçimler için 'çatışmasızlık' kararı

KCK'nın 11 Ekim pazar günü 15 Ekim'den 1 Kasım'a kadar 'çatışmasızlık kararı' verdiğini açıklaması bekleniyor

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TARİH

07 Ekim 2015

Cizre'den Silvan'a; AKP Kürtleri çıldırtmak istiyor!

Bu oyunun içinde büyük bir psikolojik savaş var

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TARİH

06 Ekim 2015

Nusaybin'den Cizre'ye; Avrupalı Parlamenterler 'cehennemi' gördü!

Türkiye'yi AB'ye almayan Avrupalıların bulunduğu heyeti, T.C. de Nusaybin'e sokmadı

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TARİH

27 Eylül 2015

Bir günde kaç PKK'li öldürülebilir, devletin her öldürdüğü 'terörist' midir?

Yandaş medyaya göre bir günde 'etkisiz hale getirilen' PKK'li sayısı 30'dan başlayıp 71'e kadar çıkıyor

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