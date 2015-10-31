Celal Başlangıç

TARİH
31 Ekim 2015
7 Haziran’dan sonra parti binaları 400’e yakın ırkçı-şoven saldırıya uğrayan HDP, olanaklarının çok ötesinde bir kampanya yürüttüDevamını Oku
TARİH
28 Ekim 2015
Üç gün sonra milyonların hesap soracağı 1 Kasım sandığı var! Ama yap, yap! Son bir çaresizliğin tetiklediği cinnetinle sen yine de yap!Devamını Oku
TARİH
27 Ekim 2015
Erbil merkezli Kurd Tek'in anketine göre CHP ve HDP oyları yükseliyor, MHP ve AKP oyları düşüyorDevamını Oku
TARİH
25 Ekim 2015
Erdoğan'a başbakanlık yolu açab Siirt'te de AKP eriyorDevamını Oku
TARİH
23 Ekim 2015
Çetin Altan mezar taşına ne yazdıracağını bulmanın hınzırlığıyla gülümsüyordu hayata: "Bugün ne yazacağım"Devamını Oku
TARİH
13 Ekim 2015
Seçimi öncesi Diyarbakır’da, önceki gün de Ankara’da yaşanan katliamda da ortak yanlar varDevamını Oku
TARİH
10 Ekim 2015
Bu bombalar barışa, demokrasiye, özgürlüğe atılmıştır. Bu bombalar önce Türkiye'ye atılmıştır! Bu bombalar hepimize atılmıştır! Bu bombalar büyük insanlığa atılmıştır!Devamını Oku
TARİH
10 Ekim 2015
'Yeni Türkiye' kanla, ölümle seçim anketi yaptırılan, halka karşı 'seçim savaşı' verilen bir ülkeydiDevamını Oku
TARİH
08 Ekim 2015
KCK'nın 11 Ekim pazar günü 15 Ekim'den 1 Kasım'a kadar 'çatışmasızlık kararı' verdiğini açıklaması bekleniyorDevamını Oku
TARİH
07 Ekim 2015
Bu oyunun içinde büyük bir psikolojik savaş varDevamını Oku
TARİH
06 Ekim 2015
Türkiye'yi AB'ye almayan Avrupalıların bulunduğu heyeti, T.C. de Nusaybin'e sokmadıDevamını Oku
TARİH
27 Eylül 2015
Yandaş medyaya göre bir günde 'etkisiz hale getirilen' PKK'li sayısı 30'dan başlayıp 71'e kadar çıkıyorDevamını Oku
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