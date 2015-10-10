Bu bombalar önce Türkiye'ye atılmıştır!

Bu bombalar, PKK'nin ilan edeceği eylemsizlik kararını engellemek için atılmıştır.

Çünkü barış onları korkutuyordu; uğursuz, kanlı ve kirli savaşlarını sürdürmek istiyorlardı. Ama yine engel olamadılar PKK'nin "eylemsizlik" ilanına, en fazla bir gün öne alınmasını sağladılar istemeden.

Bu bombalar 1 Kasım seçimlerini sabote etmek için atılmıştır.

Çünkü tek başlarına iktidar olamayacaklarını anladılar.

Bu bombalar; barış isteyenler, demokrasi isteyenler, özgürlük isteyenler; seçim öncesi alanlara çıkmasınlar, korkup, sinip evlerine kapansınlar diye atılmıştır.

Çünkü muhalifler alanlara çıktıkça katilliklerinin, hırsızlıklarının, yolsuzluklarının daha çok ortaya çıkmasından korkuyorlar.

Bu bombalar Saray'ın saltanatı sürsün diye, kaos çıkartmak için atılmıştır.

Çünkü seçimden umutları kesilmiştir.

Bu bombalar "havuz medyası", "yavuz hırsız medyası" yalanlarını biraz daha sürdürsün diye atılmıştır.

Çünkü bunca yalanları henüz yetmedi halkı yeteri kadar kandırmaya.

Bu bombalar taşıyamadıkları seçim sandıklarını Türkiye halklarından kaçırmak için atılmıştır.

Çünkü bir Kasım ayında iktidara geldiler, 13 yıl sonra bir başka Kasım ayında tarihin çöplüğüne atılmak istemiyorlar.

Bu bombalar miadını doldurmuş iktidarları sürsün diye atılmıştır.

Çünkü Kandil'i bombalamak yetmedi iktidarlarını sürdürmeye, kentleri bombalamak yetmedi, kendi ülkesinin dağını, taşını bombalamak, ormanlarını yakmak yetmedi.

Bu bombalar Kobane'yi, Cizire'yi, Afrin'i top ateşine tutamadıkları için atılmıştır.

Çünkü Suriye'de kaybettiler, Rojava'da yenildiler; dünya lideri olmaya heves etmişlerdi, dünyaya rezil oldular.

Bu bombalar, Türkiye halklarından umudunu kesenlerin ülkeden kaçmak için son hazırlıklarını yapma zamanı kazansınlar diye atılmıştır.

Çünkü paralarını, çocuklarını kaçırmaya başladılar, daha geride toparlamaları gereken paraları, kupon arsaları, tahsil etmeleri gereken avantaları var.

Bu bombalar Reza'nın önüne yatan bakanlar yargılanmasın diye atılmıştır!

Çünkü o bakanlar yargılanırsa Reza'nın önüne yatanın aslında kim olduğunun ortaya çıkmasından korkmuşlardır.

Bu bombalar kanlı saltanatları, alçak zulümleri sürsün diye atılmıştır.

Bu bombalar barışa, demokrasiye, özgürlüğe atılmıştır.

Bu bombalar önce Türkiye'ye atılmıştır!

Bu bombalar hepimize atılmıştır!

Bu bombalar büyük insanlığa atılmıştır!