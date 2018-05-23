'Kötü Değil'den 'Bayağı İyi'ye ışınlanma keşfedilmiş

* Barış Akpolat

Badbadnotgood’la ilk duyduğumda pek anlaşamadım. Kısa bir süre sonra "aslında hiç de kötü değil" dedim. Ve birkaç şarkı sonrasında bir anda konu "bu çocuklar bayağı iyi"ye doğru ışınlandı.

Badbadnotgood’un ne yaptığını kim olduğunu en iyi betimleyecek şey cümleler değil rapçilerle ortak çalışmaları ve rap şarkılarına yaptıkları modern caz düzenlemeleri olmalı. Ghostface Killah’dan Gucci Mane’e ve isimlerini en çok duyurdukları Tyler, The Creator grubu birkaç seviye yukarı çekmişti bundan 5-6 yıl önce. Gucci Mane grubun ilk kez ortaklık paylaştığı isimdi. Mane’in Lemonade’ine yaptıkları caz düzenleme gerçekten kadife gibiydi. Tyler, The Creator onları keşfettiğindeyse Youtube’da fenomen olacakları projeye imza atmaya bir adım daha yaklaşmışlardı.

Lemonade’de esas hayrete düşüren durum grubun bu kadar iyi bir caz duygusuna nasıl sahip olduklarıydı. O sırada daha hiçbir grup üyesi 21 yaşını geçmemişti. Genç yetenek Tyler, The Creator grubu keşfetti ve sosyal medyada paylaşınca ‘The Odd Future Sessions Part 1’ grubun ilk viral videosu oldu.-

Yetenekli rapçi daha sonra Badbadnotgood davulcusu Alexander Sowinski’nin bodrum katında jam session’a katıldı. 2011’de yayınladıkları videolar milyon izlenmelere ulaştı. Grubun ilk albümü “BBNG” zaten üç saatlik bir jam session’da kaydedilmişti. Tyler ile yaptıkları kayıt milyonlarca izlendikten sonra soul efsanesi Roy Ayers’ın açılış grubu olarak sahne aldılar. Aynı yıl rap dünyasının en müthiş beatlerine imza atan J Dilla’ya tribute yaptılar. Caz ve rap dünyasının bu gibi yetenekli ve fazlasıyla genç müzisyenlerden öğreneceği çok şey vardı. Rap ve caz iç içeydi, yan yanaydı ve birlikte sırıtmadığı gibi işin ehli insanların elinde çok sıkı işler ortaya çıkıyordu. Tıpkı bizde de olduğu gibi...

Türkiye’nin rap dünyasının yakından takip ediyorsanız rapçilerin artık müzisyenlerle sahne aldığını fark etmişsinizdir. Ceza son birkaç yıldır memleketin çok sağlam rock müzisyenlerinden Cenk Turanlı, Emre Kula ve Mehmet Demirdelen’den oluşan grubu ile sahne alıyor. Kamufle funk ve soul’a çok hakim müzisyenlerden oluşan bir şahane bir orkestra kurdu. Ağaçkakan, trio olarak sahne alıyor ve gerçekten uzun süredir ağzımızı açık bırakan işlere imza atıyor. Demek istediğim aklın yolunun bir olduğu. Caz, rock, rap ve elektronik gibi zeka isteyen müzik türleri işinin ehli insanlar tarafından bir araya getirildiğinde müzik tarihine dönüm noktası olarak imza atılan efsane eserlere imza da atılmış oluyor. Ediz Hafızoğlu’nun Nazdrave projesinin Ayben, Kamufle, Da Poet, Ağaçkakan, Ceza gibi isimlerle birleştiğinde ne müthiş bir hal aldığını çok yakın tarihte gördük. Sınırlar kalktı. İyi müzik, iyi müziktir. Kendini belli eder.

Örneğin Tyler, The Creator’un Frank Ocean’la ürettiği ‘She’nin, Badbadnotgood’un yorumladığı halini ilk dinlediğimde John Coltrane’den Love Supreme havasını aldığımı düşünmüştüm. Bugün aynı videonun yorumlarına baktığınızda yalnız olmadığımı göreceksiniz. Badbadnotgood’un bu işe müthiş bir ruh kattığı ortada. Bu kadar genç olmalarına şaşırmanın bir manası yok. Devir Youtube devri. Samimi ve derdini net bir şekilde anlatan işlere imza atıp bunu paylaşıp zorlama olmadan sıkı bir isimden destek aldığınızda parlama olasılığınız çok yüksek. Badbadnotgood genç ve şanslıydı. İyi caz yapıyor, iyi müzik nedir biliyor ve kaliteli rapten anlıyorlardı. Bu yetenekler birleşince ortaya son 5-6 yıldır dinleyebildiğimiz en yenilikçi ve en kaliteli müzik birliktelikleri ortaya çıktı. Çok genç oldukları için uzun süre boyunca her projelerinde bizi şaşırtmaya devam edeceklerini tahmin edebiliyorum. Bu kadar çok fikri üreten genç ekipten başka bir şey beklenemez. Grup, 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında 7 Temmuz Cumartesi akşamı, KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. Bu yıl, festivalin en yenilikçi en modern ve en parlak ismi kanımca onlar.

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*Gazeteci