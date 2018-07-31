T24 LogoT24 Logo

Caz ve Dahası

info@t24.com.tr

TARİH

31 Temmuz 2018

25 yılın 21'i ve Ömrümün yarısı

"25 yılda sahnede neler olup bittiğini bilenler biliyor. Sahne arkasında ise bu duygular hâkimdi… Büyük bir aile, adanmışlık, tutku, inanç ve müziğe duyulan sonsuz aşk"

Devamını Oku

TARİH

18 Temmuz 2018

“Bir Ömürlük Misafir”imiz: Erkan Oğur

Erkan Oğur bir konserde çaldığını bir daha çalmıyor

Devamını Oku

TARİH

11 Temmuz 2018

Sen başkasın Melody Gardot

"Seni nasıl sevmeyelim? Sen başkasın Melody Gardot. Sen hep gel..."

Devamını Oku

TARİH

04 Temmuz 2018

Avishai Cohen - İstanbul Caz Festivali

Chick Corea'nın okulundan çıkan bir caz sanatçısından tek bir projede kalması beklenemez

Devamını Oku

TARİH

28 Haziran 2018

Caz ve Dahası: 13

25. yılını kutlayan ve beki de binlerce insanın hayatında direkt olarak değişiklik ve iz bırakan bir festival, tanıdığım onlarca kişi için aynı zamanda bir okul gibiydi

Devamını Oku

TARİH

20 Haziran 2018

25. yılında İstanbul Caz Festivali

Bu sene 25 yılın verdiği tecrübe ile dopdolu bir programla ve gerçek bir festival ruhuyla İstanbul Caz Festivali sanat dolu ve heyecan verici

Devamını Oku

TARİH

13 Haziran 2018

"Caz ve Dahası"nın en belirgin hali: "Gece Gezmesi"

Tek biletle 9 mekana giriş hakkı tanıyan Gece Gezmesi, aynı saatlerde izleyebileceğiniz çok sayıda performans alternatifiyle kendi rotanızı çizmenize imkan tanıyor

Devamını Oku

TARİH

06 Haziran 2018

İpteki cambaz: Nick Cave

“İnsanlar belki müziğimi sevebilirler fakat benim gibi olmak isteyeceklerini düşünmüyorum”

Devamını Oku

TARİH

30 Mayıs 2018

Yaptıkları müziğin, yeri ve zamanının önünde olduğu bir ekip R+R=Now

R+R'daki iki R harfi; “Reflect” ve “Respond” anlamına geliyor

Devamını Oku

TARİH

23 Mayıs 2018

'Kötü Değil'den 'Bayağı İyi'ye ışınlanma keşfedilmiş

"Ve birkaç şarkı sonrasında bir anda konu 'bu çocuklar bayağı iyi'ye doğru ışınlandı..."

Devamını Oku

TARİH

16 Mayıs 2018

Yaşam boyu caz

Şimdiden konserleri, özel mekânlarında dinlemek için sabırsızlanıyorum

Devamını Oku

TARİH

09 Mayıs 2018

Müzisyenlerin özgürlükleri yoktur!

Müzik dünyasında ödün vermeden var olmak çok zor, bunu bir bedel ödemeden gerçekleştirmek neredeyse imkansız

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24