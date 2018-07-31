Caz ve Dahası

TARİH
31 Temmuz 2018
"25 yılda sahnede neler olup bittiğini bilenler biliyor. Sahne arkasında ise bu duygular hâkimdi… Büyük bir aile, adanmışlık, tutku, inanç ve müziğe duyulan sonsuz aşk"Devamını Oku
TARİH
18 Temmuz 2018
Erkan Oğur bir konserde çaldığını bir daha çalmıyorDevamını Oku
TARİH
11 Temmuz 2018
"Seni nasıl sevmeyelim? Sen başkasın Melody Gardot. Sen hep gel..."Devamını Oku
TARİH
04 Temmuz 2018
Chick Corea'nın okulundan çıkan bir caz sanatçısından tek bir projede kalması beklenemezDevamını Oku
TARİH
28 Haziran 2018
25. yılını kutlayan ve beki de binlerce insanın hayatında direkt olarak değişiklik ve iz bırakan bir festival, tanıdığım onlarca kişi için aynı zamanda bir okul gibiydiDevamını Oku
TARİH
20 Haziran 2018
Bu sene 25 yılın verdiği tecrübe ile dopdolu bir programla ve gerçek bir festival ruhuyla İstanbul Caz Festivali sanat dolu ve heyecan vericiDevamını Oku
TARİH
13 Haziran 2018
Tek biletle 9 mekana giriş hakkı tanıyan Gece Gezmesi, aynı saatlerde izleyebileceğiniz çok sayıda performans alternatifiyle kendi rotanızı çizmenize imkan tanıyorDevamını Oku
TARİH
06 Haziran 2018
“İnsanlar belki müziğimi sevebilirler fakat benim gibi olmak isteyeceklerini düşünmüyorum”Devamını Oku
TARİH
30 Mayıs 2018
R+R'daki iki R harfi; “Reflect” ve “Respond” anlamına geliyorDevamını Oku
TARİH
23 Mayıs 2018
"Ve birkaç şarkı sonrasında bir anda konu 'bu çocuklar bayağı iyi'ye doğru ışınlandı..."Devamını Oku
TARİH
16 Mayıs 2018
Şimdiden konserleri, özel mekânlarında dinlemek için sabırsızlanıyorumDevamını Oku
TARİH
09 Mayıs 2018
Müzik dünyasında ödün vermeden var olmak çok zor, bunu bir bedel ödemeden gerçekleştirmek neredeyse imkansızDevamını Oku
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