T24 LogoT24 Logo

Candan Yıldız

cyildiz@t24.com.tr

18 Mart 2012

“İmhanın dünyasına karşı birlik”

Bir ses duydum... Öyle duru, barış dolu ve kimlikliydi ki...

\Bir ses duydum...

Öyle duru, barış dolu ve kimlikliydi ki...

Kimileri için doğanın yeniden uyanışı kimileri için zalimliğe başkaldırı ayı; martın bu pazar gününde onu bilin, tanıyın, anlatın, çoğaltın istedim.

Güney Avustralya’nın çok sesli festivallerinden WOMAD (Adelaide Dünya Müzik) Festivali’nin konuğuydu bu yıl. Aborijin bir sanatçı. Adı Georffrey Gurrumul Yunupingu.

Sahneye çıktığında, bütün bir izleyici kitlesi, ki en büyük kalabalığı o toplamıştı çıplak gözlemimle söylersem; konsantre olmuş, pür dikkat onu dinliyordu. Akmak belki de en doğru kelime; sesin, melodinin sakin, dingin akışına kapılıp, koyvermek ruhu.

Gurrumul, doğuştan kör, kendi adını taşıyan web sitesindeki tanımla Avustralya müzik endüstrisinin, “gizemli, anlaşılmaz” sanatçısı. Sahneye, şöhret şımarıklığından zerre etkilenmemiş sadeliği ile geldi, seslendirdi şarkılarını, yine sadelike veda etti dinleyenlere.

Kültürünün temsil ettiği gibi iflah olmaz bir utangaç, kırılgan ama güçlü sesin sahibi, bütün asimilasyon çabalarına karşı, “beyaz” Avustralya’nın “direngen” yüzü gibi sanki. Zira, bazı şarkılarında İngilizce sözlere yer verse de, gerçekte  kullanmıyor bu dili. Sahnede konuşmaları hep başka biri yapıyor İngilizce. O sadece “thank you” ile yetiniyor. Körler için geliştirilen Braille alfebesini öğrenmedi, ne rehber köpek ne de beyaz baston kullanıyor.

Politik bir söylemi yok. Ama duruşu, sadece kendi dilinde söylediği şarkılar (Yolngu dilinde, Aborijinlerin yüzlerce dilinden biri), içerikleri, anlamak isteyene fazlasıyla mesaj içeriyor.

Şarkılarında, günümüz dünyasının rasyonelliğine ve metaryalistliğine, tek tipleştiriciliğine, medya ve müzik endüstrisinin aldatıcı, tek kullanımlık değer dünyasına karşı, kimliği, mülkiyet ilişkisi kurmadıkları toprağı,onlar için anlamını konu ediniyor.  

\

Adını verdiği ve adını uluslararası alana taşıyan albümü ile birlikte Avrupa’da bir çok konser verir. Elton John, Björk, Sting hayranları arasındaki isimler. Rolling Stones Dergisi’nin “Avustralya’nın en önemli sesi” ilan ettiği Gurrumul, her ne kadar İngiltere Kraliçesi’ne, Obama’nın Avustralya’daki Amerikan üs sayısını artırmak için kasım ayındaki ziyaretinde, Darwin’de askerlere konser verse de, bir pazar ikonu olarak tişörtleri satılsa da, o, bütün bunları kültürünün tanınması, saygının fırsatı olarak yorumluyor.  

\42 yaşındaki sanatçı, beyazların çok ulaşamadığı, kıtanın kuzeyinde doğup, yoksulluk içinde büyüdüğü Elcho Ada’sındaki annesine, teyzesine, insanlarına gönderiyor kazandığı parayı. Para ile olan ilişkisi sınırlı zira.

2008 yılında “En İyi Dünya Müzik Albümü” ödülünü kazanan sanatçı, müzik eleştirmenlerinin tanımıyla; ulvi sesi, normalde Aborijin müziğini dinlemeyenlerce  ayakta alkışlandı Sydney Opera House’ta.

Geleneksel enstrümanları didgeridoo, sağ ve sol elle çalabildiği gitar ve perküsyonu kendi kendine öğrenen sanatçıya dair olanları, yaşamını anlattığı şarkısı; “I was born blind” ile bitirelim:

Kör doğdum, bilmiyorum neden

Tanrı biliyor, beni sevdiği için

Büyürken ruhum biliyordu

Sonra, imhanın dünyasını okumak için öğrendim:

Birlikte, dayanışma içinde olursak ayaktayız

Ayrılırsak düşeriz

 

Not: Şarkıyı bu link’ten dinleyebilirsiniz.

http://www.youtube.com/watch?v=j8B8GQFbEoM

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Güney AvustralyaWOMADGeorffrey Gurrumul Yunupingu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

Yazarın Diğer Yazıları

Fatsa'dan Fındıklı'ya 'Fikri' takip

Rize-Fındıklı'da (Viçe) 25 yıl aradan sonra CHP'nin kazanmasında imzası olan, Terzi Fikri efsanesiyle büyümüş Ercüment Şahin Çervatoğlu, 'Yeşil Altın, Gümüş Deniz' festivali dolayısı ile gittiğimiz ilçede T24'e konuştu

Avesta: 40 yıl savaşsak varacağımız nokta çözüm süreci olacak

Başkanlık Konseyi'nin işlevi ne olacak? Kadınların eşit temsilini sağlayacak bu tasarruf örgüt içinde özerk bir yapıya sahip KJB tarafından nasıl okunuyor? Siyasal güç kazanmanın zemini haline dönüşen Rojava'daki gelişmeleri Kandil nasıl okuyor? Hükümetin adımları nasıl yorumlanıyor?

Sırrı Süreyya: Kahraman olarak simgeleşmekten rahatsızım, ben görevimi yaptım

Gezi direnişi 13. gününde. Hükümetle, Gezi Koordinasyonu arasında görüşmeler tıkanmış görünüyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24