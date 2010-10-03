İlk baharım...

Döndüm...

Sol’a sonbaharda “Ergenekon” ayarı çekilirken İstanbul’da, bahara yakalandım bu yaşlı kıtada.

Bu benim ilk baharım.

Merağıma sizleri de ortak edeyim dedim, vurdum kendimi şehrin çoklu yeşil bahçesine.

Kökeni Latin Amerika olan manolya çiçeklerini gördüm.

Yeşilin binbir tonu...

Yaşlı çiftler, gençler, oynayan çocuklar...

Aslında hiç uyumayan doğanın koyununda başka bir uyanış.

Büyük bir titizlikle fotoğraflarken çiçekleri ressam bir kadın usulca yanına sokuldum. Baharı sordum. Anlattı sanatçı duyarlılığıyla. Yenilik, yenilenme, yeni yıl diye tanımlarken baharı yaş almanın güzelliğine dem vurdu. Konuştuğum her insanın çevre bilinci birbirine yakın. Hemen herkes Güney Avustralya’da baharla birlikte yağmur sezonunun kapandığını, orman yangını tehdidinin başladığını anlattı.

Baharı seviyorlar ama yaza kapı aralıdığı için tedirginler.

Uzun kış geceleri artık geride kaldı.

Ruhu serinleten bir esinti dışarda.

Daha çok ses birbirine karışıyor şimdi.

Yalnızlık daha bir ertelenesi..

Doğa kışkıştıcı ve vahşi.

Dedim ya benim ilk baharım bu kıtada.

Paylaşmama izin verin.

Ben yokken bir genel seçim geçirmiş kıta. İşçi Partisi hala iktidarda.

Muhafazakarlığa savaş açan, ötenazi hakkını ve eşcinsel evlilikleri savunan; adı The Australian Sex Party olan yeni bir parti siyasi hayata girmiş.

“Süryani Soykırımı Anıtı” Türkiye ile Avustralya arasında diplomatik krize yol açmış.

Avustralya doları ABD dolarından daha değerli şu günlerde.

Bunlar olmuş işte...

Biz yine bahara dönelim.

Bencillik etmeyip gördüklerimi sizin için de çektim.

Uzun bir aradan sonra kısa konuşmak makbuldür dedim ve sözü fotoğraflara bırakıyorum.



Hiç uyumasa da doğa uyanış

Yeniden doğuş yenilik...

Çiçekler, kuşlar, kuşların yuva yapması, 3 aylık bir kış sürecisnden sonra kendini güzel bir havada dışarı atabilmek.

Nasıl hissediyorsun. daha Mutlu oluyorum. Kuşların sarkı söylemesi çiçeklerin açması avustralya nın doğal orman güzelliğini ortaya çıkışı. Sonhabar en sevdiğim mevsim. Kışı seviyorum yağmurdan dolayı. Ama günler kısa. Yazı fazla sevmiyorum çünkü yaşadığım yerde orman yangını tehlikesi var. Sürekli bir tehdit altındayız.

Yazları tedirginiz bundan dolayı. Yaşadığım yer ormanın ortasında çünkü.

Ressam margarette. Yeni bir yılın başlangıcı gibi. Benim için yeni yıl 1 ocak ta başlamıyor. Zamanın geçtiğini hissediyorum bu yüzden daha fazla yaşlandığımı hissediyorum. Yaş aldığımı hissediyorum. Biraz hüzün var benim için. Çiçekler açtığında ise her zaman çok daha güzeller. Güzel sürprizler var. Her yıl hatırlayamadığım kadar güzeller.

Baharın başlangıcı yağmur sezonunun bitişi demektir. Bizim yaşadığımız yerde. Yağmurlu ve çok soğuk. Zamanın çoğu evin içinde geçiyor. Bahar başladğında ise yapacak çok işimiz oluyor. Bahçenin bakımı çiçeklerin sulanması.. yangın mevsimine karşı hazırlık yapıyoruz. Yağmur dan yangına..

Yangın tehlikesi yaşadığımız yerin tam ortasından geçiyor. Sürekli bir tehdid. Daha önce 2 yangın geçirdik. Yağmur sezonun bitip bu duyguyu getirirken inanılmaz bir güzellik.

Avustralyalı...kışın sonu sıcak havanın başlangıcı. Aynı zamanda dışarıya çıkmamızın başlangıcı. Kışın soğuk cünkü. Felsefi olarak anlamı yok. Sıcak ve ılık...rengarenk...