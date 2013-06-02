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Candan Yıldız

cyildiz@t24.com.tr

02 Haziran 2013

Diyarbakır’daki 1. Ortadoğu Kadın Konferansı’nda: AKP kendi kuyusunu kazıyor

‘Gezi Parkı, dindarların kapitalizmin tapınaklarını inşa etme ısrarıdır’

Taksim Gezi Parkı’na AVM yapılmasına karşı çıkan kitleye polisin sert saldırısı Diyarbakır’da düzenlenen 1. Ortadoğu Kadın Konferansı’nda da yankı buldu. Konferansa katılan ve aralarında Hidayet Tuksal, Hüda Kaya gibi isimlerin de olduğu birçok kadın AKP Hükümeti’nin tutumunu eleştirdi.


O konuşmalardan satırbaşları:


Prof. Nükhet Sirman (Boğaziçi Üniversitesi): Bu bir birikimin sonucu. Mesele sadece Gezi Parkı sorunu değil. Koca koca AVM’ler, 3. Köprü projesi, Galataport, çılgın projeler vs. Şehrin doğasıyla bu kadar oynamak ne kadar doğru? İnsanlar “bizim şehrimizle bu kadar oynayamazsınız” diyor. Yerlerin, güzergâhların bir anlamı var. Toplumsal ilişkilerin kurulduğu mekanlardır bunlar. “Ben yaptım oldu”yla bu iş olmaz. İnsanlar karşı çıkar tabii. Şehrin üzerinden buldozer gibi geçmek akla hayale gelmeyecek ittifaklar yaratıyor.


Hidayet Tuksal (Yazar-araştırmacı): Kapitalizmin bekçiliğinin AK Parti’ye düşmesini çok büyük bir talihsizlik olarak görüyorum. Müslümanların bu duruma düşmüş olmasını esef verici bir durum olarak değerlendiriyorum. AK Parti eğer İstanbul’a sahip çıkıyorsa bundan memnuniyet duyması gerektiğini düşünüyorum. En başından kimseye sormadan yapması... Anlıyorum ki birilerine söz vermişler. Bu rantiyeye hizmet. Bu kadar kişiyi karşılarına almaya değer gördükleri bir proje akılsız bir politika. Kendi kuyusunu kazıyor diye düşünüyorum.
 

Hüda Kaya (Yazar): 'Acaba Taksim’e bahar mı geldi?' diye düşünebileceğim bir dram yaşanıyor. 'Taksim Tahrir olabilir mi?' diye düşündürtüyor. Bu kadar bedelden, dökülen kandan sonra 'değer mi' diyecekler. Tabii ki 'dağlardaki hareketliliği bitirelim' derken şehrin metropollerinde bir hareketlilik oluştu.  AK Parti gençliği de dahil başörtülü başörtüsüz, değişik kesimlerden pek çok insan katılıyor eylemlere ve direniyorlar. Kendi inanç referansımla olaya bakarsam Peygamber efendimiz 'kıyameti görseniz bile elinizdeki fidanı dikin' der. Burada ise 'ne pahasına olursa olsun o ağaçlar sökülecek' diyen dindar olduklarını söyleyen insanların kapitalizmin tapınaklarını inşa etme ısrarı var.


Prof. Fadime Gök (HDP Eş Başkanı): Bence bu bardağı taşıran son damla oldu. Bu direnişi önemli görüyorum. 1 Mayıs’tan itibaren başlayan saldırıya karşı herkes doymuş vaziyette. Gezi Parkı’nın yıkılması kitleleri harekete geçirdi ama onun da ötesinde direnişin başlangıcı gibi geliyor bana.

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