Cohen’in “gölgesi”: Kezban Özcan

Evinin önündeki bahçesinde, güneşin gölgeye izin verdiği bir vakitte, elinde; belki de liriklerine yenilerini eklediği, not defteri ile fotoğraflanıyor ozan Leonard Cohen; son albümü “Old Ideas” için.

Fotoğraftaki gölge dikkatimi çekiyor; bir kadın silüeti yer alıyor zira.

Kendisi de bir göçmen kuş, ve Cohen sevdalısı “yol arkadaşım” Adnan’ın tarifiyle bir iç yolculuğun bitmeyen sesi ve son albümünde “yollarda olmak varmaktan daha iyidir” duygusu uyandıran Kanada doğumlu, “takım elbiseli tembel serseri / He’s lazy bastard living in a suit” (Going Home şarkısı), hayatın derinliğine yeniden yelken açtığı Old Ideas’ta bizi Kezban Özcan’la tanıştırıyor.

Kezban Özcan, albüm kapağında yer alan gizemli silüetin sahibi. Cohen’in asistanı. Old Ideas’ın da fotoğrağrafçısı.

8 yıl aradan sonra ilk stüdyo albümü Old İdeas’ın arkasındaki isimlerden Kezban Özcan’ı araştırdığımızda, ABD’de verdiği bir röportajda şu bilgilere ulaşıyoruz. Şair, yazar, büyülü bir ses olarak Cohen’in bu alandaki bütün işlerini organize eden, hayranlarıyla ozan arasındaki bağı ince bir ayarla dengeleyen, karmaşık trafiği yöneten bir kadın.

Kezban Özcan, İstanbul’da doğup büyümüş. 11 yıl önce ABD’ye gelmiş. Elif ve Yasin isimli iki kardeşi var.

Albümdeki fotoğrafların ardındaki bilgiye gelince Özcan şöyle anlatıyor: “Los Angeles’da Mart 2011’de Cohen’in evinin önünde çektim bu fotoğrafı. Günlük olarak, onu ve ailesinin fotoğraflarını çekip gösteriyordum zaten Leonard Cohen’e. İşte kapak fotoğrafı çektiklerim arasından, onun beğendiği.”

Sekreterlik, restoran yöneticiliği, asistanlık derken bu işi 7 yıl önce bir arkadaşı önermiş. 5 yıl boyunca yarı zamanlı çalışmış. Son iki yıldır ise tam zamanlı olarak Cohen’in asistanlığını yürütüyor: “9 da başlayıp 5’te biten bir iş değil. Bazen pazarları da çalıştığım oluyor. Ertesi gün ise izin kullanıyorum. Cohen işinde ciddi ve adaletli biri. Dinlenmem, eğlenmem için yeterli zamanı veriyor.”

İşini genel hatlarıyla şöyle tarif ediyor; Aramalar, araştırmalar, organizasyonlar, gelen talepleri karşılamak, alış veriş, ziyaretçilerle ilgilenmek, mektuplara yanıt vermek onun adına ya da Cohen’le birlikte, toplantıları ayarlamak vs”

Sizi en çok zorlayan şey ne oldu sorusuna ise “Cohen herşeyi kolaşlaştıran, stresi azaltan bir kişi” diye yanıt veriyor.

Cohen’in günde çok sayıda mail aldığını, bütün hepsiyle ilgilenmesinin mümkün olmadığını, ama onun adına yanıt verirken karşılaştığı tuhaf durumlarda ona danıştığını, yardım aldığını anlatıyor.

Old Ideas albümünün bütün süreçlerine şahit olan Kezban Özcan, fötr şapkalı, derinliği dinleyenin sığlığını bile aşan, Cohen’den öğrendiği en önemli şeyin; “bu dünyada yeterince iyi olmak için daha iyi olmalısınız” sözünün anlamı olduğunu söylüyor. Zaten de iyilik kavramı Cohen’le birlikte başka bir anlam kazanmış.

Çağdaş ozandan öğrendiği başka bir şey var ki, kulaklara küpe olması gereken türden: “Mükemmel olana ulaşmak için, harcadığınız zamanın bir önemi yok. Acele etmeye, yetiştirme telaşına düşmek gereksiz.”

Cohen onun için bir kahraman, utangaç, çevresindeki herkese ve herşeye karşı her daim iyi.

Güzel Sanatlar’ı bitirmek hedeflerinden biri, ama Cohen’le birlikte içine girdiği dünya şu an onu ziyadesiyle meşgul ediyor, üstelik şikayeti de yok, aksine mutlu. Jazz ve Blues dinlemeyi, resim yapmayı çok seviyor. Bir müzik hocasının yanında olmanın avantajıyla müzik bilgisini, yelpazesini geliştiriyor; Cohen’den ödünç aldığı Mahler cd’sini dinliyormuş şu günlerde.

75 yaşında Türkiye’den Avustralya’ya kadar bir çok ülkede konser veren sanatçı, 78 yaşında albüme adını verdiği, “Old Ideas/Eski Fikirler” de “Eski” sıfatını, günümüz dünyasının değerlerini eleştirmek için mi kullandı bilinmez. Evrensel değerlerin sahiplerinin “dinazorlaştırıldığı”, “insan insanın kurdudur” dünyasında, Cohen’in söylediği gibi; “Yoksullar, yoksul olarak kalıyor, zenginler ise daha da zenginleşiyor. Herkes biliyor, oyunun nasıl oynandığını.”