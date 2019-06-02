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T24 Haftalık Yazarı

Çağnur Öztürk | Haftalık

cagnurozturk@t24.com.tr

TARİH

02 Haziran 2019

Cumartesi İnsanları: Umut biziz, biz vazgeçmedikçe umut hep olacak!

“Meydanı da yasaklasalar, sokakları da kapatsalar mücadele sürecek. Başladığımızdan beri, 17 hükümet değişti; onlar değişiyor ama biz hala mücadeleye devam ediyoruz” diyor 1995’te gözaltında “kaybedilen” Fehmi Tosun’un kızı Besna Tosun…

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TARİH

24 Mart 2019

Serenad Bağcan: Gerçek sanatçıların hiçbir şeye ihtiyacı olmuyor

Serenad Bağcan, ilk solo albümü “Serenad” ile dinleyicileriyle buluşmanın heyecanını yaşıyor

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TARİH

03 Şubat 2019

Devrim Evin: Sanat muhaliftir, rahatsızlıktan doğar

"Mutluluk da bazen insan için rahatsızlık olabilir"

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TARİH

27 Ocak 2019

İdil Biret: Memlekette inanılmayacak derecede büyük yetenekler var

"Amatörlüğü, amatör ruhu teşvik etmeliyiz"

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TARİH

13 Ocak 2019

Yeni Sinema Tasarısı, sansür ve bizim büyük çaresizliğimiz

Bir grup “seçilmiş insan” yine bize hangi filmleri izleyip izleyemeyeceğimizi söylüyor

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TARİH

23 Aralık 2018

Sen en güzel duyguların katili misin sosyal medya?

Marshall Mcluhan yaşasaydı "Araç, mesajdır" sözünü, "Araç sosyal medyadır"a dönüştürür müydü?

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TARİH

16 Aralık 2018

Evrensel bir İstanbul hikâyesi: The Protector

Çağatay Ulusoy: Fantastik işleri izlerken çok keyif alamıyorum

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