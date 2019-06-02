Çağnur Öztürk | Haftalık

TARİH
02 Haziran 2019
“Meydanı da yasaklasalar, sokakları da kapatsalar mücadele sürecek. Başladığımızdan beri, 17 hükümet değişti; onlar değişiyor ama biz hala mücadeleye devam ediyoruz” diyor 1995’te gözaltında “kaybedilen” Fehmi Tosun’un kızı Besna Tosun…Devamını Oku
TARİH
24 Mart 2019
Serenad Bağcan, ilk solo albümü “Serenad” ile dinleyicileriyle buluşmanın heyecanını yaşıyorDevamını Oku
TARİH
03 Şubat 2019
"Mutluluk da bazen insan için rahatsızlık olabilir"Devamını Oku
TARİH
27 Ocak 2019
"Amatörlüğü, amatör ruhu teşvik etmeliyiz"Devamını Oku
TARİH
13 Ocak 2019
Bir grup “seçilmiş insan” yine bize hangi filmleri izleyip izleyemeyeceğimizi söylüyorDevamını Oku
TARİH
23 Aralık 2018
Marshall Mcluhan yaşasaydı "Araç, mesajdır" sözünü, "Araç sosyal medyadır"a dönüştürür müydü?Devamını Oku
TARİH
16 Aralık 2018
Çağatay Ulusoy: Fantastik işleri izlerken çok keyif alamıyorumDevamını Oku
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