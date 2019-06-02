Çağnur Öztürk | Haftalık

“Meydanı da yasaklasalar, sokakları da kapatsalar mücadele sürecek. Başladığımızdan beri, 17 hükümet değişti; onlar değişiyor ama biz hala mücadeleye devam ediyoruz” diyor 1995’te gözaltında “kaybedilen” Fehmi Tosun’un kızı Besna Tosun…