92. Oscar Ödülleri'nde geri sayım başladı

Amerika Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 1927’de Amerika’nın Los Angelas şehrinde kuruldu ve 1929’dan itibaren verilmeye başlanan Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri), sinema sanatının en popüler ödül töreni olarak günümüze ulaştı. Oscar Ödülleri, her yıl Şubat ayında ve genellikle Hollywood Bulvarı’nda yer alan Kodak Tiyatrosu’nda düzenlenerek sahiplerine verilir. 92. Oscar Ödülleri’nde hem "En İyi Film", hem de "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Kadın Oyuncu" kategorilerinde iki tane Netflix filmi, iddialı şekilde yarışıyorlar. Bunlar Amerika’nın yaşayan en önemli yönetmeni olarak nitelendirilebilecek Martin Scorsese’nin "The Irisman" ve yönetmenliğini Noah Baumbach’ın yaptığı "Evlilik Hikayesi" (Marriage Story) filmleri. Scorsese, filmiyle aynı zamanda "En İyi Yönetmen" kategorisinde de adaylar arasında...

Netflix bir televizyon kanalı değil. İnternetten izlenen film, belgesel film ve dizi film üreten bir platform. Dolayısıyla bu platformun filmleri sinemalarda özel gösterim ya da çok sınırlı gösterimler dışında, internetin izlenebildiği mediumlardan seyrediliyor.

92. Oscar Ödülleri'nde 11 dalda aday gösterilen Joker, en fazla Oscar adaylığı elde eden film oldu. Diğer yandan Yönetmen Martin Scorsese’nin "The Irish Man", Sam Mendes’in "1917" ve Quentin Tarantino’nun "Once Upon a Time In Hollywood" filmleri 10’ar dalda Oscar adaylıkları elde ettiler. Oscar töreninde kimlerin şansı olduğu hakkında görüşlerimizi paylaşmadan önce, adayları ve kategorilerini okuyucularımıza anımsatalım:

EN İYİ FİLM: Ford vs. Ferrari (Disney/Fox); The Irishman (Netflix); Jojo Rabbit (Fox Searchlight); Joker (Warner Bros.); Little Women (Sony); Marriage Story (Netflix); 1917 (Universal) Once Upon a Time in Hollywood (Sony); Parasite (Neon).

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Antonio Banderas (Pain and Glory); Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood); Adam Driver (Marriage Story); Joaquin Phoenix (Joker); Jonathan Pryce (The Two Popes).

EN İYİ KADIN OYUNCU: Cynthia Erivo (Harriet); Scarlett Johansson (Marriage Story); Saorise Ronan (Little Women); Charlize Theron (Bombshell); Renee Zellweger (Judy).

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood; Anthony Hopkins, The Two Popes; Al Pacino, The Irishman; Joe Pesci, The Irishman; Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood.

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Kathy Bats, Richard Jewell; Laura Dern, Marriage Story; Scarlett Johansson, Jojo Rabbit; Florence Pugh, Little Women; Margot Robbie, Bombshell.

EN İYİ YÖNETMEN: Martin Scorsese (The Irishman); Todd Phillips (Joker); Sam Mendes (1917); Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood); Bong Joon Ho (Parasite).

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO: Rian Johnson (Knives Out); Noah Baumbach (Marriage Story); Sam Mendes ve Krysty Wilson-Cairns (1917); Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood); Bong Joon Ho ve Han Jin Won (Parasite).

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM: Corpus Christi; Honeyland (Bal Ülkesi); Les Miserables; Pain and Glory; Parasite.

EN İYİ KURGU: Ford vs. Ferrari; The Irishman; Jojo Rabbit; Joker; Parasite.

EN İYİ KISA FİLM (ANİMASYON): Daughter; Hair Love; Kitbull; Memorable; Sister.

EN İYİ KISA FİLM: Brotherhood; Nefta Football Club; The Neighbor’s Window; Saria; A Sister.

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI: The Irishman; Jojo Rabbit; Joker; Little Women; Once Upon a Time in Hollywood;

EN İYİ SES KURGUSU: Ford vs. Ferrari; Joker; 1917; Once Upon a Time in Hollywood; Star Wars: The Rise of Skywalker.

EN İYİ SES MİKSAJI: Ad Astra; Ford vs. Ferrari; Joker; 1917; Once Upon a Time in Hollywood.

EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK: Joker; Little Women; Marriage Story; 1917; Star Wars: The Rise of Skywalker.

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI: (I’m Gonna) Love Me Again (Elton John, Rocketman); I'm Standing With You (Breakthrough); Into the Unknown (Frozen 2); Stand Up (Harriet).

EN İYİ BELGESEL: American Factoru; The Cave; Edge of Democracy; For Sama; Honeyland (Bal Ülkesi).

EN İYİ KISA BELGESEL : In the Absence; Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl; Life Overtakes Me; St. Louis Superman; Walk Run Cha-Cha.

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI: The Irishman; Jojo Rabbit;1917; Once Upon a Time in Hollywood; Parasite.

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI: Bombshell; Joker; Judy; Maleficent: Mistress of Evil; 1917.

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ: The Irishman; Joker; The Lighthouse; 1917; Once Upon a Time in Hollywood.

EN İYİ GÖRSEL EFEKT: Avengers: Endgame; The Irishman; The Lion King; 1917; Star Wars: The Rise of Skywalker.

EN İYİ ANİMASYON: How to Train Your Dragon: The Hidden World; I Lost My Body; Klaus; Missing Link; Toy Story 4.

Oscar ödül törenlerinde 30 yıl aradan sonra ilk kez geçen sene 91.Oscar Ödül Töreni sunucusuz gerçekleştirilmişti. 9 Şubat 2020 Pazar gününü Pazartesi’ne bağlayan gece yarısı bizim saatimizle saat 03.00’da kırmızı halıyla başlayarak saat 04.00’da ise ödül töreniyle devam edecek 92.Oscar Ödül Töreni de sunucusuz gerçekleştirilecek.

Oscar Ödüllerinde sonucu en çok merak edilen kategoriler, "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Erkek ve Kadın Oyuncu Ödülleri" olur. 92.Oscar Ödülleri’nin En İyi Film adayları arasında hayli iddialı yapımlar olsa da, bize göre ipi göğüsleme şansı daha fazla olanlar "The Irishman" ve "1917" olarak görünüyor. Ödülün Oscar olduğu düşünülünce, "En İyi Yönetmen" dalında ise Martin Scorsese’nin şansı daha fazla görünse de, Parazit’in yönetmeni Bong Joon Ho’nun ipi göğüslemesi sürpriz olmayacaktır. "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisi’nde Oscar’ın habercisi sayılan Altın Küre Ödülleri’nin 77'ncisinde ipi göğüsleyen Joaquin Phoenix’in (Joker) ödülü kazanamaması sürpriz olacaktır. Bu dalda şansı daha fazla olan diğer aday ise bize göre Adam Driver (Evlilik Oyunu) olsa da, "İki Papa" filminde canlandırdığı Papa Francis karakteriyle Jonathan Pryce da bir sürpriz yapabilir mi? "En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde ise Scarlett Johansson (Marriage Story) ve Charlize Theron (Bombshell) daha şanslı görünen adaylar arasında. Charlize Theron’un ipi göğüsleme olasılığı ise daha yüksek görünüyor.

92. Oscar Ödül Töreni'nde geçtiğimiz günlerde vefat eden Hollywood'un ve sinema sanatının efsanevi aktörlerinden birisi olan Kirk Douglas’a bir anma bölümü ayrılacak. Douglas, özellikle "Şampiyon" (Champion-1949), "Zafer Yolları" (Paths of Glory-1957) ve "Spartaküs" (Spartacus-1960) gibi filmleriyle öne çıkan önemli bir oyuncuydu. 3 kez Oscar ödülüne aday gösterilen Douglas, 1996 yılında Oscar Onur Ödülü almıştı.