Bülent Vardar

TARİH
15 Aralık 2019
Film günümüzün mutsuz ve yalnız insanına, afişinde de yer alan bir soruyu soruyor: Mutluluk laboratuvarda üretilir mi?Devamını Oku
TARİH
08 Aralık 2019
Yakın geçmişten günümüze, "Yeşilçam" diye de tanımlanan ülkemiz sinemasının rahle-i tedrisinden geçmeden daha demokratik koşullarda film üreten sinemacılar için festivaller, artık izleyicilere ulaşabilmelerinde ve filmlerini onlarla paylaşabilmelerinde büyük önem taşımaktadırDevamını Oku
TARİH
01 Aralık 2019
Alejandro Landes, zor bir projeyle yola çıkmış ve film çekmenin zorluklar içerdiği bir mekanda, ortalama izleyici için de kolay takip edilemeyecek bir filmi gerçekleştirmişDevamını Oku
TARİH
24 Kasım 2019
Film, salt dünya çapında tanınan bir sporcunun kişisel öyküsünü ve başarılarını anlatmakla kalmayıp, aynı zamanda siyasi mesajlara da göz kırpıyorDevamını Oku
TARİH
17 Kasım 2019
Kültürel çeşitliliğin azalması ve oluşmaya başlayan kültürel boyut eksikliği, sanat yoluyla ifade kanallarında da etkisini gösteriyorDevamını Oku
TARİH
03 Kasım 2019
Ödüller açıklandıktan sonra, kimilerine göre "skandal", kimilerine göre "intikam alma" diye nitelendirilen jüri kararları, şüphesiz bir süre daha konuşulmaya aday görünüyor...Devamını Oku
TARİH
27 Ekim 2019
Bir bakıma sinema öğrencileri için de bir laboratuvar işlevi taşıyabilecek bu film, ele aldığı konu, onu yansıtma biçimi ve takıntılı insanların sinema diliyle anlatılmasını kavramak açısından bir örnek olabilirDevamını Oku
TARİH
20 Ekim 2019
Disney'in yapımcılığını, Joachim Ronning'in yönetmenliği yaptığı Malefiz: Kötülüğün Gücü, büyülü dünyasını special effect'lerden destek alarak inşa ediyorDevamını Oku
TARİH
20 Ekim 2019
Sanat ve tasarım eğitiminin doğasına uygun olan sınav yöntemlerinin devam ettirilmesinin sağlanmasının önemli olduğunu hatırlatalımDevamını Oku
TARİH
13 Ekim 2019
38. İstanbul Film Festivali'nde gösterimdeki Oray, yaşamları hakkında fikrimiz olsa da yeterince bilgi sahibi olmadığımız gurbetteki vatandaşlarımızın, yaşadıkları ülkeye uyum sorunları, var olma mücadeleleri ve farklı iki kültür arasında kalmalarından kaynaklı çelişki ve açmazları yansıtan bir filmDevamını Oku
TARİH
13 Ekim 2019
Geçtiğimiz hafta sosyal medyada MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin mesajına, MSGSÜ GSF Sinema-TV Bölüm Başkanı Prof. Alev İdrisoğlu'nun yanıtı, öğrenci ve mezunların da Twitter’daki mesaj trafiği, sinema eğitiminin bu öncü kurumunda neler oluyor sorusunu akıllara getirdiDevamını Oku
TARİH
29 Eylül 2019
Dünyadaki gelişmelere karşın paradoksal şekilde yaşanmakta olan bu cinnet hali, yaşanılan her şeyi kanıksar durumda...Devamını Oku
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.