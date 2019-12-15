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T24 Haftalık Yazarı

Bülent Vardar

bulentvardar@t24.com.tr

TARİH

15 Aralık 2019

Küçük Joe'nun sihirli polenleri

Film günümüzün mutsuz ve yalnız insanına, afişinde de yer alan bir soruyu soruyor: Mutluluk laboratuvarda üretilir mi?

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TARİH

08 Aralık 2019

7. Kayseri Film Festivali'nin ardından

Yakın geçmişten günümüze, "Yeşilçam" diye de tanımlanan ülkemiz sinemasının rahle-i tedrisinden geçmeden daha demokratik koşullarda film üreten sinemacılar için festivaller, artık izleyicilere ulaşabilmelerinde ve filmlerini onlarla paylaşabilmelerinde büyük önem taşımaktadır

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TARİH

01 Aralık 2019

"Monos" ya da insanın özüne dönüşü!

Alejandro Landes, zor bir projeyle yola çıkmış ve film çekmenin zorluklar içerdiği bir mekanda, ortalama izleyici için de kolay takip edilemeyecek bir filmi gerçekleştirmiş

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TARİH

24 Kasım 2019

Cep Herkülü'nün macera dolu yaşamı: "Naim Süleymanoğlu"

Film, salt dünya çapında tanınan bir sporcunun kişisel öyküsünü ve başarılarını anlatmakla kalmayıp, aynı zamanda siyasi mesajlara da göz kırpıyor

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TARİH

17 Kasım 2019

"Söz vermenin" zorluğu ve sinemamızın durgunluğu!

Kültürel çeşitliliğin azalması ve oluşmaya başlayan kültürel boyut eksikliği, sanat yoluyla ifade kanallarında da etkisini gösteriyor

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TARİH

03 Kasım 2019

Altın Portakal'ın 56. yılı

Ödüller açıklandıktan sonra, kimilerine göre "skandal", kimilerine göre "intikam alma" diye nitelendirilen jüri kararları, şüphesiz bir süre daha konuşulmaya aday görünüyor...

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TARİH

27 Ekim 2019

Deri Ceket (Le Daim)

Bir bakıma sinema öğrencileri için de bir laboratuvar işlevi taşıyabilecek bu film, ele aldığı konu, onu yansıtma biçimi ve takıntılı insanların sinema diliyle anlatılmasını kavramak açısından bir örnek olabilir

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TARİH

20 Ekim 2019

Şiddetin masalla telafisi; Malefiz: Kötülüğün Gücü

Disney'in yapımcılığını, Joachim Ronning'in yönetmenliği yaptığı Malefiz: Kötülüğün Gücü, büyülü dünyasını special effect'lerden destek alarak inşa ediyor

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TARİH

20 Ekim 2019

Sanat ve tasarım eğitiminde sonun başlangıcı mı?

Sanat ve tasarım eğitiminin doğasına uygun olan sınav yöntemlerinin devam ettirilmesinin sağlanmasının önemli olduğunu hatırlatalım

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TARİH

13 Ekim 2019

"Alamancı"ya röntgen tutan film: "Oray"

38. İstanbul Film Festivali'nde gösterimdeki Oray, yaşamları hakkında fikrimiz olsa da yeterince bilgi sahibi olmadığımız gurbetteki vatandaşlarımızın, yaşadıkları ülkeye uyum sorunları, var olma mücadeleleri ve farklı iki kültür arasında kalmalarından kaynaklı çelişki ve açmazları yansıtan bir film

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TARİH

13 Ekim 2019

Sinema eğitiminin sorunları: Mimar Sinan GSÜ Sinema-TV Merkezi'nde neler oluyor?

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin mesajına, MSGSÜ GSF Sinema-TV Bölüm Başkanı Prof. Alev İdrisoğlu'nun yanıtı, öğrenci ve mezunların da Twitter’daki mesaj trafiği, sinema eğitiminin bu öncü kurumunda neler oluyor sorusunu akıllara getirdi

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TARİH

29 Eylül 2019

Şiddetin şöhretle imtihanı: "VOX LUX"

Dünyadaki gelişmelere karşın paradoksal şekilde yaşanmakta olan bu cinnet hali, yaşanılan her şeyi kanıksar durumda...

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