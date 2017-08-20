Trabzonspor arşivi bugün yenilenebilir

Trabzonspor kurulduğundan beri Fenerbahçe ile çekişmesi her zaman diğer takımlara göre daha fazla gündemde yer almıştır. Tabiki son yıllarda bu çekişme Hababam Sınıfı filmindeki kadar sempatik geçmedi. İnek Şaban'ın "Biz ne çektiysek ya Mahmut Hoca'dan ya da Trabzonspor'dan" isyanından öteye geçmiş silahlı saldırılara varacak boyuta gelmiştir.

Şenol Güneş'in hem ligde hem kupada Fenerbahçe'ye acı çektirmesinden sonra Trabzonspor yıllardır futbol topunu Fenerbahçe ağlarında neredeyse hiç görememiştir. Tamamen bir hayalkırıklığı ile sezona giriş yapan Fenerbahçe, henüz hazır olmayan alternatifsiz kadro ile Kadıköy'de taraftarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Aykut Hoca stoper ve orta saha ikilisini kimlerden oluşturacağını maç saatine kadar belirleyebilmiş değil. Tüm bu dezavantajlara karşın 2 sezondur boş kalan tribünlerin bu maç dolup itici güç olması bekleniyor.

Karadeniz yeni videolar için hazır

Trabzonlu taraftarlar ise 4 senedir her Fenerbahçe maçı öncesi Fatih Tekke veya Burak Yılmaz videoları paylaşmakta. Yeni görüntüler paylaşmaya 4 senedir en yakın oldukları gün bugündür. Ersun Yanal günlerdir Olcay Şahan'ı özel hazırlıyor. Valbuena'nın olduğu kanada top rakipteyken baskı yapmasını isteyen tecrübeli hoca için bu maç sıradan bir lig maçının çok ötesinde. Eğer maçın ilk bölümünde kırmızı kart gibi ekstrem bir durum olmazsa topun sürekli Trabzonspor'un ayağında olması şaşırtmayacaktır. Taraftar baskısına karşı sakin ve sabırlı olmaları elzem.

Soldado transferi, yüksek maliyeti ve oyuncunun son yıllarda sahada hiçbir varlık gösterememesi nedeniyle çok eleştri aldı. Fenerbahçeliler yeni bir Van Persie vakası yaşamayı kaldıramaz. Bunu bilen Aykut Kocaman hücum aksiyonlarını tamamen Soldado üzerine çiziyor. Soldado ise eline gelen bu fırsatı kullanamazsa kendinden önce yönetimi yakar. Bugün şans bulursa Trabzonspor stoperlerine karşı Josef ve Valbuena'nın araya attığı her pasa hareketlenmesi gerekiyor. Zaten kısır futboldan bıkmış Fenerbahçelileri durarak oynayarak saç baş yoldurtmaması gerekiyor. Bugün Soldado skor yapabilirse öncelikle psikolojik olarak Fenerbahçe'yi çok rahatlatır.

Trabzonspor yıllardır hiç olmadığı kadar Kadıköy'de galibiyete yakın. Aykut Kocaman doğru oyuncu tercihi yapamazsa, Yunus idi Hızır idi derken bir facia yaşayabilir. Umarız maç sonu sadece futbol konuşuyor oluruz.