Taraftara işkence

Beşiktaş ile yine hep birlikte Türkiye’de futbolun tarifinin nasıl olacağını izledik. 55-65 dakikaları arasında topu rakibe bırakması dışında ev sahibi ekip oyunu domine etti. 3 yıldır geride bıraktığı rakipleri tam bir sürpriz gelir mi diye TV’nin sesini açmışken Quaresma TV’yi kapattırdı. O andan itibaren ise artık herkes Acun ile Şeyma’nın evliliğini konuşmak zorunda kaldı. Beşiktaş içinde her gün yeni bir kaos yaratmaya çalışan medyaya da sabır diliyorum. Medel ve Negredo’yu Vodafone Park’a ısındıran Şenol Hoca’nın isminin 73. dakikada Taksim’den bile duyulduğuna kulak tıkamışlardır.

Daha önce de yazdığım gibi bu sezon Medel – Pepe ikilisi stopere yerleşir. Bu ikiliye karşı rakip oyuncular omuz omuza geldiği her pozisyonda müdahale etmekte çekindi. Beşiktaş her şeyden evvel psikolojik olarak bile bu bölgede büyük üstünlük sağladı. Geçtiğimiz hafta gerektiğinde Mitrovic’i de oyuna sürüp verim alabildiğini gösteren Şenol Hoca’ya Quaresma – Lens tercihi için boşuna sitem etmişiz. Bu haliyle Lens formayı zor bulur. Gomis, Adebayor, Vagner Love ve Burak Yılmaz dışında tabelası ligin ortalamasının üzerinde bir golcü bulunmazken Negredo – Cenk rotasyonuna sahip olmak büyük şans. Negredo hakkındaki soruların aynısı geçtiğimiz yıl aynı dönem Aboubakar için de vardı. Hatta size bir sır vereyim: Beşiktaş tarihinin en iyi golcüsü Gomez, Ekim 2015’e kadar yenilen bir kazık olarak görülüyordu. Bu açıdan bakınca Negredo’nun şu an sadece 3. Viteste olduğunu hatırlatalım.

Beşiktaş taraftarı 3 sezon boyunca taraftarlık dersi vererek her maçı deplasmanda oynayan takımı için yüzlerce kilometre, onlarca saat yol gitti. Bugünleri sonuna kadar hak etti. Şimdi ise diğer kulüplere göre daha yüksek fiyatlara satışa çıkan bir bilet dahi bulamıyor. Müthiş bir talep var. Fikret Orman yönetiminde stada gelen taraftarın profili çok değişti. Artık huzurla herkes minicik çocuğunu, kadın yakınlarını stada getirebiliyor. Bu kadar senedir emek verip takımı Olimpiyat yolunda bile yalnız bırakmamış taraftara hala ulaşım sıkıntısı çektiriliyor. Bilindiği üzere Beşiktaş’ta metro, Kabataş’ta ise iskele çalışması var. Taraftarın neredeyse tamamı Dolmabahçe yolunu yürüyüp kendini metrobüse atacak bir araç bulmak için çırpınıyor. Karşıya geçeceklerin ise tek seçeneği Üsküdar motoru. Stadın kapasite artışı ve her maç kapalı gişe oynaması burada bir işkenceye dönüşüyor. 2 ay sonra buz gibi havada yağmur altında bu çocukları stada getiremeyeceğiz. Maç bitiminde Dolmabahçe yolunun 20 dakika trafiğe kapalı olması ve İBB’nin 20 aracını tahsis edip 3’er sefer ile stat-metrobüs ringini yapması sorunu çözmeye yeterlidir. Böylece yaklaşık 8.000 kişinin hızlıca transferi gerçekleşir. Unutmayalım Beşiktaş takımı ve taraftarı bu ülkeye lazım. Böyle bir dönemde futbolumuzun kurtuluşu için Beşiktaş sayesinde çıkış yolu bulmuşken bunu süreklilik haline getirmek de bu tip basit desteklerle sağlanabilir.