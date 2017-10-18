Aytaç Tereci

TARİH
18 Ekim 2017
Bizim gibi ileri demokrasilerde tarihi başarılar elde eden suçludur.Devamını Oku
TARİH
19 Eylül 2017
Fırsat varken Beşiktaş ile Türk futboluna süreklilik sağlayabilirizDevamını Oku
TARİH
24 Ağustos 2017
Beşiktaş'ın kurası neler getirecek?Devamını Oku
TARİH
20 Ağustos 2017
Bordo mavililer sezona kötü başlayan Fenerbahçe karşısında iddialıDevamını Oku
TARİH
19 Ağustos 2017
Galatasaray liderliği sürdürmek için Osmanlıspor karşısındaDevamını Oku
TARİH
19 Ağustos 2017
Kırmızı şeytanlar sol şeride geçiyorDevamını Oku
TARİH
19 Ağustos 2017
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bıraktıDevamını Oku
TARİH
18 Ağustos 2017
Son şampiyon Beşiktaş bu akşam 21:45'te Kasımpaşa'ya konuk oluyorDevamını Oku
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