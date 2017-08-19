Güncelleme bildirimi geldi

Telefonun güncelleştirme bildirimi gelir de yeni sürümü indirip kurmayı sürekli ertelemek isteyenler olur. Alışkanlıklarından kolay vazgeçemez ve değişikliklere hazır hissettiği anı bekler. Şenol Güneş de eminim telefonunun güncellemesini indirip yükleme işini sonraya öteleyenlerdendir.

Yeni transferlerle bambaşka bir boyuta taşınan Beşiktaş'ın kadrosu, ligin çok üzerinde alternatifler barındırıyor. Quaresma gibi bir sihirbaz çıkarken geçtiğimiz sezondaki en ciddi rakibinin en iyi oyuncusu oyuna girebiliyor. Her bölge en az 2 üst düzey alternatif barındırıyor. Tüm bunlar varken 2. golden sonra takımın rölantiye bağlayıp Kasımpaşa karşısında farkı açamamasının tek bir nedeni olabilir: Güncelleme yüklenirken ekranın donması.

Şenol Güneş aynı zamanda bataryasının özelliklerini çok iyi bilen bir kullanıcı. Ne zaman şarja takacağı, ne zaman powerbank ile yola çıkacağına hep doğru karar verir. Bu yüzden şarjın bitip güncellemenin yüklenememesini önceden hesaplamıştır. Babel'in Talisca'nın +1 skor üretmemesi dışında yapılması gerekenler için biraz da şu an kendi frenliyor olabilir. Önümüzdeki ay siyah beyazlılar için çok daha kritik. Bu nedenle takımın formunu önümüzdeki ayki maç trafiğine göre arttırmak istiyor.

Kasımpaşa gibi hiçbir şey yapmadan puan almaya çalışan zayıf rakipler karşısında alınan kayıpların sezon boyunca hep telafisi vardır. Birkaç hafta sonra Beşiktaş taraftarı şarjı daha uzun süre gidecek bir takım izleyecektir.