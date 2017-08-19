T24 LogoT24 Logo

Aytaç Tereci

aytac@t24.com.tr

19 Ağustos 2017

Güncelleme bildirimi geldi

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bıraktı

Telefonun güncelleştirme bildirimi gelir de yeni sürümü indirip kurmayı sürekli ertelemek isteyenler olur. Alışkanlıklarından kolay vazgeçemez ve değişikliklere hazır hissettiği anı bekler. Şenol Güneş de eminim telefonunun güncellemesini indirip yükleme işini sonraya öteleyenlerdendir. 

Yeni transferlerle bambaşka bir boyuta taşınan Beşiktaş'ın kadrosu, ligin çok üzerinde alternatifler barındırıyor. Quaresma gibi bir sihirbaz çıkarken geçtiğimiz sezondaki en ciddi rakibinin en iyi oyuncusu oyuna girebiliyor. Her bölge en az 2 üst düzey alternatif barındırıyor. Tüm bunlar varken 2. golden sonra takımın rölantiye bağlayıp Kasımpaşa karşısında farkı açamamasının tek bir nedeni olabilir: Güncelleme yüklenirken ekranın donması. 

Şenol Güneş aynı zamanda bataryasının özelliklerini çok iyi bilen bir kullanıcı. Ne zaman şarja takacağı, ne zaman powerbank ile yola çıkacağına hep doğru karar verir. Bu yüzden şarjın bitip güncellemenin yüklenememesini önceden hesaplamıştır. Babel'in Talisca'nın +1 skor üretmemesi dışında yapılması gerekenler için biraz da şu an kendi frenliyor olabilir. Önümüzdeki ay siyah beyazlılar için çok daha kritik. Bu nedenle takımın formunu önümüzdeki ayki maç trafiğine göre arttırmak istiyor. 

Kasımpaşa gibi hiçbir şey yapmadan puan almaya çalışan zayıf rakipler karşısında alınan kayıpların sezon boyunca hep telafisi vardır. Birkaç hafta sonra Beşiktaş taraftarı şarjı daha uzun süre gidecek bir takım izleyecektir.

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

aytaç terecibeşiktaşkasımpaşasüper ligfutbol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yazarın Diğer Yazıları

Monaco stadını kim yaptı?

Bizim gibi ileri demokrasilerde tarihi başarılar elde eden suçludur.

Taraftara işkence

Fırsat varken Beşiktaş ile Türk futboluna süreklilik sağlayabiliriz

Avrupa'nın kilidi taraftarın elinde

Beşiktaş'ın kurası neler getirecek?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24