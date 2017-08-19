Artık Mourinho zamanı

Sanırım bu yıllarda İngiltere'de futbolu çok seven, Manchester United taraftarı bir ailenin çocuğu olmak kadar büyük bir talihsizlik yoktur. Senden sadece birkaç sene öncesine kadar herkesin çocukluğu futbol tarihini değiştiren bu kulübün başarılarına şahit olarak geçmiş ama sen okulda City taraftarı arkadaşına bir söz geçiremiyorsun. Büyük şanssızlık.

Bu sene yeniden ligin son ayına kadar şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenen Mourinho'nun ekibi, geçtiğimiz hafta West Ham karşısında harika bir oyun ortaya koydu. Genellikle Mourinho'nun takımları ligin ilk haftalarında oyunu daha geride kurup temkinli başlamayı tercih eder. 'Special One' bu sezon artık ligdeki başarısızlığa kimsenin tahammül edemeyeceğini düşündüğünden olsa gerek, Kasım ayında oynaması gereken oyunu şimdiden sahaya yansıtmaya başlamış.

Swansea değil İngiltere'de, Fransa liginde bile kümede kalma mücadelesi verebilecek ayarda bir takım. Ayew'in ayağına bakıyorlar. Manchester United'ın ilk yarıda işi bitirip rahat bir galibiyet alacağına kesin gözüyle bakıyorum.