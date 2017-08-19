Tudor'un fırsat haftası

3 senedir her hafta yeni bir kaos, yeni bir üzücü haber almaya alışmış Galatasaraylıların belki de en rahat haftalarından biri geçtiğimiz hafta olacaktı ama yine Riva dosyası açıldı. Yıllardır süregelen hatalar zinciri bir sarmala dönüşmüş durumda. Finansal enjeksiyonun da riske girdiği şu dönemde yeni transferlerin ve geçtiğimiz haftadaki bol gollü güzel galibiyetin havasının sürmesi gerekiyor.

Tudor futbolculuk döneminden beri sadece sahaiçi meziyetleriyle değil, gündemi de çok iyi okumasıyla tanıdığımız bir isim. Bu hafta Galatasaraylıların ne beklediğini çok iyi biliyor. Tüm bu kaosun içinde bir de Fenerbahçe'nin Vardar'a karşı mağlubiyeti ve Beşiktaş'ın Kasımpaşa'da bıraktığı puanlar Tudor için büyük şans. Gomis ve Belhanda başta olmak üzere tüm hücum silahlarının şarjörlerini doldurup sahaya sürecektir. Yine önde basıp hızlı çıkmaya çalışarak geçen haftaki havayı perçinlemek arzusunda. Eğer bundan taviz verip temkinli davranırsa Bülent Uygun'un oynattığı kötü futbola karşı taraftar desteğini arkasına alma fırsatı elinden gidebilir. Kötü saha sonuçları ve finansal durum taraftarın gözünde yönetimin bu kadar sırtına binmişken Tudor bu fırsatı kaçırmayacak ve yerini sağlamlaştıracaktır.

Zemin konusunda ise endişler hala sürüyor. Adına Süper Lig dediğimiz ve milyarlarca dolarlık yatırımların yapıldığı bu platformda hala kötü zeminlerin olması akıl alır gibi değil. En azından kontratlara tazminat maddeleri konulurken saha ve tesis harcamaları göz önüne getirilmeli. Neredeyse bir mukavelenin tazminatı kadar senelik tesis harcaması olan kulüpler var. Olan güzel oyun bekleyen biz futbol aşıklarına oluyor.