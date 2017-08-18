Şampiyon ritmini arıyor!

Şenol Güneş yeni gelen oyuncuları kadroya sokmakta genellikle aceleci davranmıyor. Bunu özellikle Fabri’den hatırlayabiliriz. Bu transfer dönemi de Beşiktaş için bir hayli verimli geçti. Burak Yılmaz’ın lige dönüşü ve Negredo transferi Cenk’in oyundaki hırsına çok katkı sağlamış durumda. Cenk milli takımın 1. santraforu etiketini vermemek için elinden geleni yapacaktır. Negredo’nun Gomez gibi birkaç hafta sonra ilk 11 oyuncusu olabilmesi sürpriz olmaz. Lens, Babel, Quaresma gibi yıldızların olduğu bölgede hangi oyuncu yedek kalırsa taraftarlar öbürünün neden oynamadığını sorgulayacaktır. Quaresma için çanlar çalmaya başladı diyebiliriz. Artık tabelaya katkı yapması bekleniyor. Bugün de Quaresma’dan gol veya asist göremezsek Lens sonraki maç ilk 11’e adını yazdırır.

Beşiktaş’ın kaleyi karşıdan gören oyunlarla Kasımpaşa defans hattını kolayca bozulabileceğini düşünüyorum. Babel ve Talisca’nın orta mesafeli şutlarıyla erkenden skoru lehine çevirebilirse Beşiktaş’ın bol gollü rahat bir galibiyet alma ihtimali çok yüksek.

Atiba’ya bir parantez

Transfer sezonunun son dönemecine girilirken ‘acaba Medel, Atiba’nın yerine mi alındı? İlk 11’e üst düzey bir stoper daha mı gerekiyor?’ soruları taraftarın kafasında yer edindi. Ben bu sorulara hiç takılmadan, Beşiktaş’ın stoperde Pepe’nin yanında Medel’i kullanacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray’a kaptırılan Süper Kupa ve ardından Konyaspor’a puan verilen maçlarda Atiba hakkında taraftarın mırıldanmaya başladığını kolayca hatırlayabiliriz. Sıcak geçen aylardan sonra Atiba’nın yeniden dirilişi Trabzon’da alınan tarihi 4-3’lük galibiyete kadar sürmüştü. Beşiktaş teknik heyeti sonbahardan itibaren Atiba’nın yavaş yavaş ritmini bulacağını biliyor. Bugünkü sakatlığı yüzünden o bölgede öncelikli olarak Tolgay ve Necip düşünülür. Medel’in o bölgede şans bulması zor.

Kasımpaşa ile Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Alper Ulusoy, oyunun akıcılığına önem vererek orta alanda oyunun sürekli durdurulmasına taviz vermeyen bir yapıya sahip. Bu nedenle Necip’in alacağı dakika sayısı artabilir.

Bu arada Kasımpaşa - Beşiktaş karşılaşmasının hangi kanalda ve hangi saatte olacağını hatırlatmış olalım. İki komşu semtin karşılaşması BeinSports – 1 kanalında naklen saat 21:45’te başlayacak.