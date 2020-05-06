Covid-19’un isimsiz kahramanlarının öyküsü

Vancouverlı fotoğrafçı Erich Saide, 16 Mart sabahı her zamankinden farklı bir güne uyanıyor. Gidecek bir işi yok, tüm randevuları iptal olmuş durumda. Uzun zaman sonra ajandası bomboş. Kahvesini koyup sosyal medyaya giriyor, günlük gazeteleri tarıyor. Nereye baksa korku, panik ve belirsizliklik görüyor.

İçi burkuluyor. Hikâyeye başka bir açıdan bakılması gerektiğini düşünüp, karanlığın içindeki aydınlığa odaklanıyor.

Saide o günü şöyle anlatıyor: "İnsanlar daha önce hiç olmadıkları bir şekilde organize oluyor, sosyal medyada yardım platformları oluşturuyor, karantina altındakilerin ihtiyaçlarını canla başla karşılıyorlardı. Aklıma sanatın iyileştirici gücünü kullanarak, sosyal medyaya daha fazla pozitif, moral veren içerik yüklemek geldi. Ön cephede çalışanların hikâyelerini imajlarıyla birleştirmek istedim. Doktorlar, hemşireler, kasiyerler, market çalışanları, temizlik görevlileri, polisler, itfaiyeciler, çöpçüler, her gün hastanelere yemek taşıyan gönüllüler...

Bu cesaret veren öyküler sayesinde pandeminin hepimizin hayatını nasıl etkilediği kayıtlara geçecekti. Objektifimi günlük hayatımızın devamı için bağımlı olduğumuz bu insanlara doğrultmak benim için de gurur verici olacaktı."

Erich Saide

Moda çekimlerini andıran fotoğraflar Kanada’da haber oldu

"Humans of Support" (Ön Cephedekiler) projesi böyle doğuyor. Saide çekimlere Vancouver General Hospital’dan başlıyor. O ilk çekim gününde ne hissettiğini soruyorum. "Yaptıkları iş hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, onları dinlemek bana çok iyi geldi. Evet endişelilerdi ama bunun için eğitilmişlerdi ve hepsi göreve hazırdı."

Bu ilk fotoğraflar yayımlandıktan sonra Saide’nin çalışması müthiş bir ilgi ve destek görüyor. Moda çekimlerini andıran fotoğraflar Kanada’da televizyon haberlerine, gazetelere konu oluyor. Başka fotoğrafçılar da gönüllü olarak projeye destek vermeye başlıyor. Bu çalışmanın sadece ön cephedekilere değil, kendilerine de büyük bir moral olduğunu söylüyorlar.

Bu olağan dışı zamanda dünyayı döndürenlerin bir "surat"ı var

Saide zamanla projenin günümüz süper kahramanlarını 3 kategoride takdir ettiğini fark ediyor ve şöyle diyor:

"Normalde bu insanların hiçbiri spotlar altında yaşamıyor. Birçoğunun ilk kez profesyonel olarak fotoğrafları çekiliyor ve hikâyeleri soruluyordu. Fotoğraflar onlara her zaman çekildikleri anı ve bu salgınla mücadelede ne kadar önemli olduklarını hatırlatacak.

İkincisi fotoğraflar dünyayla paylaşıldıktan sonra yarattığı etki... Halk pandeminin sahne arkasında neler olduğunu öğrendi, bu olağan dışı zamanda dünyayı döndürenlere bir 'surat' verdi.

Üçüncüsü de elbette gelecek jenerasyonlara kalan belgeler olacak. Bu dönemde neler yaşandığını ve kimlerin kilit bir rol oynadığını bilecekler."

Proje global oluyor

Vancouver’da bir sabah, bir fotoğrafçının aklına gelen bu proje bugünlerde global olmaya hazırlanıyor. Saide ve ekibi dünyanın her yerinden projeye destek verecek gönüllü fotoğrafçılar* arıyorlar.

Şimdi gelin bu hikâyelerden birkaçına** göz atalım.

Günümüz kahramanlarına sevgi, saygı ve minnetle...

William Orsua, Solunum Cihazı Asistanı, Vancouver General Hospital

- Ne iş yapıyorsunuz?

Görevim Solunum Terapisi departmanındaki her cihazın etkin bir şekilde çalıştığından emin olmak. Hastanedeki tüm solunum cihazlarını kullanmadan önce test ediyorum, oksijen tüplerini ve diğer medikal gazları dolduruyor, entübe malzemelerini hazır ediyorum. Acil servis ve yoğun bakım ünitelerine bakıyorum. UBC Hastanesi, GF Strong gibi diğer birimlere de destek oluyorum.

- Covid-19 iş yapma şeklinizi nasıl değiştirdi?

Covid-19 hem işimi, hem de genel olarak çalıştığım departmanı çok etkiledi. Bu pandeminin ana ön cephe çalışanlarından biri haline geldik. Protokolümüz, yönetmeliklerimiz hızla değişti. Eskisine göre çok daha meşguluz ve hastanenin havası çok daha gergin.

- Haftada kaç saat çalışıyorsunuz?

Tam zamanlı çalışıyorum. Yaklaşık 40 saat. İhtiyaca göre mesaiye de kalıyorum. İşimi yapmaya devam edebilmek için hasta olmamayı diliyorum.

- İnsanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Evde kalın. Sosyal mesafenizi koruyun. Ellerinizi düzgün bir şekilde yıkayın. Bunları yaparak bu virüsü yeneceğiz.

William Orsua/ Fotoğraf: Erich Saide

Fiona Wang, Kasiyer, Apple Farm Market

- Covid-19 iş yapma şeklinizi nasıl değiştirdi?

Birçok şey değişti. Çalışma süremiz kısaldı. Mesaim boyunca maske takmam istendi ve buna alışmam çok zor oldu. İlk başlarda maskeyle nefes alamadım. Maskemi çıkartıp bir yudum su içmeye bile korkar hale geldim. Müşterilerimizle diyaloğumuzu çok kısa tutmamız tavsiye edildi, biz de öyle yapıyoruz. Çalıştığımız alanı sık sık dezenfekte ediyoruz. Eğer hastalanırsam tüm aileme ve diğer market çalışanlarına hastalığı bulaştırma ihtimalim var. Market kapanabilir ve tüm arkadaşlarım işini kaybedebilir. Bu yüzden temizlik konusuna ekstra dikkat ediyoruz.

- Bu günlerde nasıl mutlu oluyorsun?

Ailemle sohbet ederek.. Ayrıca hâlâ bir işim olduğu için şükrediyorum. Bir gecede birçok insan işini kaybetti. Sürekli kendime ne kadar şanslı olduğumu hatırlatıyorum.

- Etrafındaki pozitif şeyler neler?

Müşterilerimiz bizi çok takdir ediyor ve sürekli teşekkür ediyor. Biz de sağlık sektörü çalışanlarına minnettarız.

Amar Sidhu, Temizlik görevlisi, Amica Yaşlılar Yurdu, Whiterock

- Şu anda sizi ne mutlu ediyor?

Burada kalan misafirleri kişisel olarak daha yakından tanıma fırsatı buldum. Hayatımın önemli bir parçası haline geldiler. Her birinin sevdiği, sevmediği şeyleri biliyorum. Onların hayatına küçük de olsa katkıda bulunmak beni mutlu ediyor.

- İnsanlara söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz ama yaşlıların durumu biraz daha zor. Lütfen sosyal mesafeyi koruyalım.

Ali Okhowat, Doktor, Fraser Northwest Covid-19 bölümü ve İnfluenza Benzeri Hastalıklar Değerlendirme Kliniği

- Covid-19 işinizi nasıl değiştirdi?

Her günümü, her dakikamı hastanede geçirmeye başladım. Çünkü işim bu... Covid-19 uyumuyor, biz de...

- Hayatınızdaki pozitif şeyler neler?

İhtiyaç halindeki kişilere toplumun her kesiminden destek yağması...

- Bizimle paylaşmak istediğiniz bir şey var mı?

2.5 yaşındaki kızıma İngilizce, Çince, Farsça ve Fransızca 1'den 10'a kadar saymayı öğrettim. Dilleri karıştırıyor ve bazı sayıları atıyor ama onun azmi bana ilham veriyor.

Dr. Ali Okhowat/ Fotoğraf: Erich Saide

* Projeye katılmak isteyen fotoğrafçılar, nasıl katılabileceklerini submissions@humansofsupport.org a e-posta atarak ve humansofsupport.org sitesinden öğrenebilirler.

** Daha fazla ön cephede çalışan kahramanların hikâyelerini okumak için tıklayınız.