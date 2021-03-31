2021 yazında seyahat güvenli mi?

Koronavirüs döneminde biz göçmenlerin en büyük sorunlarından biri uçuş yasakları ve seyahat edememek oldu.

Yakın mesafelerde yaşayanlar genellikle riski göze aldı, memlekete gidebildi, sevdiklerine kavuşabildi. Fakat bizler gibi Kuzey Amerika kıtasının batı yakasında ya da Avusturalya, Uzakdoğu gibi yerlerde yaşayan göçmenler için durum biraz daha karışıktı. Aktarmalı uçuşlar en az 17-18 saat sürdüğü için birçok insan, uçakta maske çıkartma riskini almak, havaalanlarında kalabalığa karışmak istemedi ve geçtiğimiz yaz tatillerini bulundukları ülkede/şehirde geçirdi.

Uzak diyarlarda yaşayan göçmenler olarak ülkemize adım atmayalı neredeyse iki sene olacak. Artık rüyalarımızda sevdiklerimizle buluşuyor ve memleket hasreti gideriyoruz.

Geldiğimiz noktada ise herkesin canına tak etmiş durumda. Bu yaz herkes, her türlü riski alıp gitmek ve ailelerini görmek istiyor.

Fakat bu yaz durum geçen seneden daha beter. Şu sıralar Türkiye'de günlük vaka sayısı ortalama 30 bin, Kanada'da ise 5 bin. Aşılama başladı, ama varyantlarla karşı karşıyayız.

Yaklaşık on ay önce, Koronavirüs döneminde nasıl seyahat edebileceğimizi Chilliwack Hastanesi Covid-19 Yatan Hasta Sorumlusu ve Agassiz Toplum Sağlığı Merkezi doktoru Ercüment Bedir'le konuşmuştum. Kendisini tekrar aradım. Son konuşmamızdan bu yana nelerin değiştiğini sordum.

Bedir şöyle dedi: "On ay önceye göre Covid-19 hakkında çok daha fazla şey biliyoruz. Aşılar sayesinde tünelin sonunda bir ışık gördük, umudumuz arttı. Ancak aşıların koruyuculuğunun yüksek olduğunu bilsek de, bulaştırma riski hakkında hâlâ çok az şey biliyoruz. Buna ilaveten ortaya çok fazla varyant çıktı. Birçok hükümet varyant durumunu ciddiye alıyor ve insanların temaslarını azaltmasını öneriyor. Genel olarak, yaşam şekillerimizde, iş hayatımızda ve seyahat özgürlüklerimizde sıkıntılar devam ediyor.

On ay öncesine göre daha yorgun, gergin, biraz daha kilolu, çok fazla Netflix seyreden insanlar olduk."

Dr. Bedir'in seyahat konusunda gördüğü riskleri ve önerilerini aşağıda sıralıyorum. Söz kendisinde.

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