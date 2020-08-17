Marquez'in büyük aşkı Mercedes öldü

Mercedes Barcha öldü. Gabriel Garcia Marquez'in ilk ve tek aşkıydı. Meksika Kültür Bakanı Alejandra Frausto'nun duyurduğu haberde, Gabo'nun eşinin 87 yaşında olduğu ve solunum yetmezliği çektiği belirtildi.

Garcia ve Mercedes çok genç yaşlarda, Kolombiya'da, Saure'de, bir dans salonunda tanışırlar. Oğlan 13, kız 9 yaşındadır. 1955'de Gabo, Avrupa'ya hareket etmeden önce "Döneceğim ve seninle evleneceğim!" der. Öyle de olur. 1958'de evlenirler ve iki oğulları olur, Gonzalo ve Rodrigo. Hayatları boyunca Meksika'nın başkenti Meksiko'da yaşarlar.

Gabo biyograflarına göre, Mercedes yazarın yaşamındaki en belirleyici kişiydi. Onu yazmaya yönlendiren de oydu. "Yüzyıllık Yalnızlık"ı yazdığı o 18 yıl boyunca soluğunun bittiği yerde soluğu olmuştu. Ünlü yazar bu süreci ve sonrasını yakın çevresine şöyle anlatmıştı:

"Kitabı bitirdiğim gün Mercedes ile birlikte postaneye gittik. Kitap daktilo ile yazılmıştı ve 700 sayfaydı. Memur tarttı ve "Çok ağır, 83 peso eder," dedi. Mercedes döndü ve "45 pesomuz var. 45 peso kaç sayfa ediyorsa o kadar sayfa yolla," dedi. Et keser gibi ortadan kestik, kitabın yarısını yolladık. Diğer yarısını alıp eve döndük. Yarısı yayınlandı böylece."

Edebiyatçı arkadaşı Gustavo Tatis Guerra'ya göre de Mercedes yazarı var eden kadındı:

"Yaşadıkları onca ekonomik sıkıntıya rağmen Gabo'nun edebi değerine hep güvendi ve destekledi. Ek iş yapmasını bir gün bile istemedi. Çok güçlü bir kadındı."

Mercedes Barcha, Cartagena'da kocasının küllerinin yanına gömüldü. Gabriel Garcia Marquez de 56 yıllık hayat arkadaşı gibi 2014 yılında öldüğünde 87 yaşındaydı.

Ünlü yazarı uğurlamak için on binlerce kişi Meksiko Güzel Sanatlar Sarayı'na akın etmiş, devlet ve halk uzun kortejler oluşturmuştu. Sarayın önünde bir müzik grubu, Macar besteci Bela Bartok'tan ezgiler çalarken törenin sonunda 400 sayfalık "Yüzyıllık Yalnızlık"ın en sevilen bölümlerinden sarı kelebekler ve sarı güller fırlatılmıştı.