Ayça Atikoğlu

TARİH
14 Aralık 2019
120 bin dolara satılan "ürün"ün hiç de orijinal olmadığını söyleyen ve onu yiyen meslektaşına kızmayan bir sanatçı örneği izlemek üründen de eylemden de daha hoşDevamını Oku
TARİH
10 Aralık 2019
Bu piyasada sözcüklerin çok ötesine gidildiğini basın mensupları da sinema sektörü çalışanları da çok iyi bilir oysa...Devamını Oku
TARİH
12 Kasım 2019
2015 yılında yazılı olarak Der Spiegel'e verdiği ilk ve son söyleşisinde "Kimliğim ortaya çıkarılırsa hiç çekinmeden yazmayı bırakırım" diyorDevamını Oku
TARİH
15 Ekim 2019
Hayırlı olmayan bir yaşamdan "Hayır" çıkarmak isteyen Alfred Nobel'in "İnsanlığa Hizmette Bulunanlara" sunulması için bıraktığı mirastan ancak bu kadar oluyor işte...Devamını Oku
TARİH
30 Haziran 2019
O, Silivri'de kaldığı sürece biz her güne yenilgiyle başlıyoruz...Devamını Oku
TARİH
15 Şubat 2019
"Beni yaşamak için kazanmak ilgilendirmiyor, sadece yaşamak ilgilendiriyor"Devamını Oku
TARİH
31 Ocak 2019
30 Ocak 1969'da o çatıdan birleşmenin ayrılmaktan daha kıymetli olduğu, hoşgörünün erdem olduğu haykırıldı...Devamını Oku
TARİH
05 Ocak 2019
"Yaşar Kemal, Amos Oz'u "Hiç kimseye zorunlu bırakıldıkları hayata bağlandıkları için kızmadım diyen, hayatın şifresini çözmüş muhteşem bir yazar" olarak tarif etmişti"Devamını Oku
TARİH
25 Nisan 2018
"Yazarın inandığı, aşık olduğu ve yarın adına güzellerin en güzelini dilediği Türkiye'nin tüm insanlarına!"Devamını Oku
TARİH
23 Ekim 2017
Bu kadar sevaba ne günah işledi de gözaltına alındı bilemeyeceğim ama bu sessizlik kabul edilir gibi değil!Devamını Oku
TARİH
09 Şubat 2017
Woody Allen ve Polanski bunca yıl lanetlenirken THY'nin Freeman'ın siciline bakmaması mümkün mü?Devamını Oku
TARİH
08 Ekim 2016
Türkiye üzerine çok şey biliyorlardı, ama darbe bilgileri eksikti...Devamını Oku
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