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Konuk Yazar

Ayça Atikoğlu

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TARİH

14 Aralık 2019

Kavgasız dövüşsüz sanatsal atışmalar

120 bin dolara satılan "ürün"ün hiç de orijinal olmadığını söyleyen ve onu yiyen meslektaşına kızmayan bir sanatçı örneği izlemek üründen de eylemden de daha hoş

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TARİH

10 Aralık 2019

Biz çeşitli linçler ile meşgulken...

Bu piyasada sözcüklerin çok ötesine gidildiğini basın mensupları da sinema sektörü çalışanları da çok iyi bilir oysa...

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TARİH

12 Kasım 2019

Yetişkinlerin Yalan Dünyası

2015 yılında yazılı olarak Der Spiegel'e verdiği ilk ve son söyleşisinde "Kimliğim ortaya çıkarılırsa hiç çekinmeden yazmayı bırakırım" diyor

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TARİH

15 Ekim 2019

Eski bir tartışma yeniden alevlendi: Siyasi duruş mu edebi deha mı?

Hayırlı olmayan bir yaşamdan "Hayır" çıkarmak isteyen Alfred Nobel'in "İnsanlığa Hizmette Bulunanlara" sunulması için bıraktığı mirastan ancak bu kadar oluyor işte... 

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TARİH

30 Haziran 2019

İtalya'dan bir haykırış: "Ahmet Altan içeride kaldıkça biz dışarıda nefes alamıyoruz"

O, Silivri'de kaldığı sürece biz her güne yenilgiyle başlıyoruz...

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TARİH

15 Şubat 2019

Robert Redford, sıcak bir tebessümle veda etti

"Beni yaşamak için kazanmak ilgilendirmiyor, sadece yaşamak ilgilendiriyor"

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TARİH

31 Ocak 2019

50 yıl önce The Beatles, Londra'da bir çatıdan "Başka bir dünya mümkün" diye seslendi

30 Ocak 1969'da o çatıdan birleşmenin ayrılmaktan daha kıymetli olduğu, hoşgörünün erdem olduğu haykırıldı...

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TARİH

05 Ocak 2019

Amos Oz'un son söyleşisinden: "İsrail bir düştü, kâbus oldu"

"Yaşar Kemal, Amos Oz'u "Hiç kimseye zorunlu bırakıldıkları hayata bağlandıkları için kızmadım diyen, hayatın şifresini çözmüş muhteşem bir yazar" olarak tarif etmişti"

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TARİH

25 Nisan 2018

Ufak tefek değil, büyük cinayet

"Yazarın inandığı, aşık olduğu ve yarın adına güzellerin en güzelini dilediği Türkiye'nin tüm insanlarına!"

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TARİH

23 Ekim 2017

Osman Kavala

Bu kadar sevaba ne günah işledi de gözaltına alındı bilemeyeceğim ama bu sessizlik kabul edilir gibi değil!

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TARİH

09 Şubat 2017

THY, üvey torunu ile yaşadığı ilişki tartışılan Morgan Freeman'ı nasıl reklam yüzü yaptı?

Woody Allen ve Polanski bunca yıl lanetlenirken THY'nin Freeman'ın siciline bakmaması mümkün mü?

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TARİH

08 Ekim 2016

Sardegna'da FETÖ meselesini anlatamadım, hem de AKP'li gözükme pahasına...

Türkiye üzerine çok şey biliyorlardı, ama darbe bilgileri eksikti...

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