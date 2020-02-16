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Atilla Dorsay

aldorsay@yahoo.com

16 Şubat 2020

Uzaydan gelen dünyanın en hızlı kirpisinin serüvenleri

Bu mavi renkli, sempatik, uzaydaki uzun sürmüş yalnızlığından kurtulduğu için mutlu olan yaratık, dünyada iyi ve kötü insanlarla karşılaşıyor

KİRPİ SONİC

X X X

(Sonic the Edgehog)

Yönetmen: Jeff Fowler
Senaryo: Patrick Casey, Josh Miller
Görüntü: Stephen F. Windon
Müzik: Junkie XL
Oyuncular: Jim Carrey, James MarsdenTika Sumpter, Lee Majdoub, Neal Macdonough, Ben Schwartz (Sonic'in sesi)

Paramount filmi.

SEGA adlı video oyunları markasının en popüler kahramanıymış, kirpi Sonic. Bu süper-sonik yaratık, yaşadığı gezegenden dünyamıza iniş yapıyor. Ve her kendini bilen uzay yaratığı gibi Amerika'yı ve onun California eyaletini seçiyor: oradaki güneş nerede var?.. Ki o inanılmaz hızıyla Paris'e, hatta Mısır veya Çin'e uzanması da gecikmiyor!...

Bu mavi renkli, sempatik, uzaydaki uzun sürmüş yalnızlığından kurtulduğu için mutlu olan yaratık, orada iyi ve kötü insanlarla karşılaşıyor. Örneğin temiz yüzlü ve ruhlu, yakışıklı kasaba şerifi Tom Wachowski ve güzel siyahi eşi Maddie.

Ama ayni zamanda bir büyük robot şirketini yöneten ve tam anlamıyla bir 'deli doktor' karakteri olan olan İvo Robotnik. Asıl amacı elbette tüm kötüler gibi 'dünyaya hükmetmek' olan doktorun kirpimizin can düşmanı olması ve ilk fırsatta parçalamak için onun peşine düşmesi gecikmiyor.

Film birkaç yabancı yazara şu soruyu sordurmuş: "Video ya da bilgisayar oyunları denen şeylerin filme alınması gerekli midir?". Doğrusu o taraklarda hiç bezim olmadığı için bilmiyorum!.. Ama genel olarak her şeyin sinemanın ilgi alanının içine girebileceğine ve bir filme konu olabileceğine inanmışımdır. 

Ancak bu çevrim gerekli miydi? Yapanlar da ikna olmamış ki, 2018'de çıkacak film ertelenmiş ve üzerinde hayli oynanmış. Ve ancak bu yıl gösterime çıkabilmiş.

Doğrusu Roger Ebert sitesi kadar zalim olmayacağım Orada sadece X notu ve hakaret düzeyinde bir yazı var.

Bana sorarsanız... Bu elbette yeni bir E.T. değil. Ama kendine özgü hoşlukları da yok değil. Kirpimiz iyi çizilmiş ve gerçek dünyaya iyi uyum sağlamış. Şerif ve karısında James Marsden-Tika Sumpter ikilisi de çok sempatik.

Ve de Jim Carrey. Uzun zamandır görmediğimiz bu ilginç komedyen... Bu kez suratı bir takma posbıyıkla saklanmış olsa da, görevini yapıyor. 

Ve filmin helikoptere dönüşen tank, Sonic'in bir kaplumbağaya el uzatması gibi unutulmaz sahnelerinin yanısıra, kimi Carrey'li bölümler de yer alıyor: Şeytani laboratuvarında tek başına dans etmesi veya birden patlayan öfke krizleri gibi... Bu kadarı bile her yaştan çocukları eğlendirebilir.

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