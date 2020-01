Ünlü dedektifin yaşlılık günleri

İLİŞKİ DURUMU: KAÇAMAK (She's Funny That Way) X X X Yönetmen: Peter Bogdanovich

Senaryo: P. Bogdanovich, Louise Stratten

Görüntü: Yaron Orbach

Müzik: Edward Shearmur

Oyuncular: Owen Wilson, İmogen Potts, Debi Mazar, İlleana Douglas, Rhys İfans, Jennifer Aniston, Kathryn Hahn, Will Forte, Austin Pendleton, Sydney Lucas, Cybill Shepherd, Quentin Tarantino/ Amerikan filmi.