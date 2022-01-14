Son dönemin en iyi Türk komedisi

BENDEN NE OLUR?

X X X Yönetmen: Murat Şenoy

Senaryo: Emrah Kaman, Murat Kaman, Aslı Kızmaz

Görüntü: Olcay Oğuz

Müzik: Tolga Çebi

Oyuncular: Hazal Kaya, Onur Tuna, Nur Fettahoğlu, Selin Şekerci, Enis Arıkan, Elçin Afacan, Cem Beleci, Ayşegül Yazıcı, Tarık Pabuççuoğlu, Vahdet Çakar Med Yapım filmi, 2022.

Türk usulü komedi doğrusu beni pek açmıyor. Türk usulü korku filminden daha iyi olsa da... Ve çok ünlü bir komedi ustaları kuşağımız da yavaş yavaş eskidiğinden, yerleri kolay doldurulamıyor.

Ama doğrusu bu filmi sevdim. Birçok açıdan çok özgün buldum. Ayrıca enerjisine, anlatımına, kurgusuna hayran oldum ve mesajlarının önemli bir bölümüne de katıldım.

Hikâye Sertap ve Harika Bal adlı iki kızkardeşin çevresinde dönüyor. Daha çok Sertab'ın... Yanlarındaki iki kankalarıyla birlikte çok iyi eğlenen, erkekleri hem seven, hem de takmayan bir grup... Ama bir yaş günü kutlamasında kardeşinin sürprizi (!); evde yangın çıkarıp her şeyi yakınca... Sertap isyan ediyor.

Ve o arada iş peşine düşüyor. Birçok deneyimden sonra, aradığını bir lokantada buluyor. Patronuna 'çok canlı, hayat dolu bir mutluluk yuvası' vaat ettiği sahne görmelere seza... Ama sakarlığıyla kimi beklenmedik kazalar yaratmayı da sürdürecektir!..

Ve bu arada Sonar'ı tanıyor. Gerçek bir erkek güzeli. Üstelik Babamın Hikâyesi adlı bir TV dizisinin başrolü sayesinde tüm ülkenin tutulduğu... Bu Sertap için gerçek aşk olabilir mi?

Filmin birçok özelliğinden biri çok hızlı bir kurguyla sunulması ve bu sayede neredeyse baş döndürücü bir tempoyla anlatılması... Ayrıca özellikle Sertap'ın hızla akan ve değişen düşüncelerinin yazıyla ekrana yansıması. Yer yer enfes İstanbul görüntüleriyle canlanan filmin bir tuhaf özelliği de Sertap'ın başlarda gördüğü bir erkeği, daha doğrusu onun hayalini (ya da hayaletini!) sürekli yanıbaşında görmesi. Ve finalde onu yeniden bulması. Ama bir aşkı olarak değil, bir yakın dost olarak!..

Filmin alabildiğine hınzır, cesur ve güncel bir mizahı var. Çılgın bir müziğin de katkısıyla filme oldukça büyük bir coşku duygusu ve gülmece havası katan... Bir başka bir özelliği de kadın/erkek ilişkilerine bakışı. Bir erkeğin elinden çıkmış olsa da metnin asıl yazarı olan Aslı Kızmaz'ın katkısıyla, erkeklere bakışı son derece keskin ve aynı ölçüde çekici ögeler içeriyor. Kadınlarda komedi ögesi, erkeklerde çekicilik ön planda gibi.

Elbette Sertap rolündeki eşsiz Hazel Kaya'yı ayrı tutuyorum. Filme katkısı öylesine büyük ki... Ama erkeklerin hemen hepsi çok yakışıklı, çok albenili. Bu açıdan, filmin özelikle kadınlara ayrı bir biçimde seslenmesi şaşırtıcı olmaz!..

Sertap karakterine dönersek... Evet, o sürekli bir arayış içinde, filmin adı gibi devamlı kendi kendine "Benden ne olur?" diye soruyor. Ve bu soruya aldığı yanıtlar da son derece değişken... Sonunda ise birini seçiyor. Onunla çok önemli bir ortak noktaları var: ikisinin de gözleri yeşil... Asıl neden bu olabilir mi? Filmi görünce anlayacaksınız.

Komedi türünde bence son dönemin en iyi yerli filmi olmaya aday bu film... Ekmelettin Lounge'ın sahibinde deneyimli oyuncu Tarık Pabuççuoğlu'nu, görüntü çalışmasında Olcay Oğuz'u ve de müziğiyle Tolga Çebi'yi de ayrıca kutlamak isterim.

Yarın: KOD 355