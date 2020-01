Ölüler dünyasıyla ilişki kurmak; benzer temalı iki korku filmi

KAPININ ÖBÜR YANI X X ½

(The Other Side of the Door)



Yönetmen: Johannes Roberts

Senaryo: J. Roberts, Ernest Riera

Görüntü: Maxime Alexandre

Müzik: Joseph Bishara

Oyuncular: Sarah Wayne Callies, Jeremy Sisto, Sofia Rosinsky, Javier Botet, Logan Creran, Suchitra Pillai

Fox filmi.