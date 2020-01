Marvel’den yeni bir fantastik macera

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ X X ½ (Spider Man: Homecoming) Yönetmen: John Watts

Senaryo: Jonathan Goldstein, John Francis Daley, J. Watts, Christopher Ford, Chris McKenna, Erik Sommers

Görüntü: Salvatore Totino

Müzik: Michael Giacchino

Oyuncular: Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr, Marisa Tomei, Jon Favreau, Gwyneth Paltrow, Zendaya, Donald Glover Warner Bros filmi.

Marvel Comics’in tükenmez hazinelerinden, Stan Lee- Steve Ditko ikilisinin elinden çıkma çizgi-roman kahramanı Örümcek Adam, uzun dergi-sinema-TV-video oyunu serüvenindeki başlıca filmlerden altıncısıyla karşımızda.

Asıl önemli uyarlamaları 2002’de Sam Raimi’nin yönetmenliği ve Tobey McGuire’nin ana karaktere bürünmesiyle başlayan macera, ayni kadroyla iki kez daha karşımıza geldi: 2004 ve 2007’de...

2012’de Marc Webb’in yönetmenliği ve Andrew Garfield’in baş rolüyle dönüş yaptı. 2014’de ise ana-akım olmayan mütevazi bir yapım ortaya çıktı. .

Bu aslında perdenin hiç yaşlanmayan kahramanlarından...Tobey McGuire role 26 yaşındayken sıvanmıştı. Bu kez yüklenen Tom Holland ise 20 yaşında. Ve aslında 14-15 yaşında olan bir Peter Parker’i oynuyor!... Böylece filmin seyicisi de daha alt yaşlara düşüyor.

Konu? Anlatılması zor. Lise çağındaki Peter Parker, The Avengers- Yenilmezler grubundaki çıkışından sonra New York’a, May halasının değişmez evsahipliğine kavuşmuştur. Ama asıl ‘hocası’, ondaki yetenekleri iyi bilen ve kendisini gelecek için yetiştireceğini umduğu Tony Stark, nam-ı diğer İron Man- Demir Adam’dır.

Ama o gün bir türlü gelmez. Ve okul arkadaşı, esmer güzeli Michelle’e bir türlü ne marifetli bir genç, giderek bizzat Örümcek Adam olduğunu gösteremez!...

Serinin ve Marvel kahramanlarının tüm bilinen atraksiyonlarını her gün ilerleyen teknolojinin de büyük katkısıyla yineleyip zenginleştiren filmde, Marvel’in birçok kahramanı da boy gösteriyor: Başta Stark/ Demir Adam (Robert Downey Jr.), Peter’in bir kez karşılaşıp konuştuğu Captain America- Chris Evans...Ve sadece adları anılarak Hulk veya Thor gibi...

Filmin ilk yarısı, tam anlamıyla dur-durak bilmeyen ve insanı serseme çeviren bir ritimle koşuyor. Ortalık biraz sakinleştiğinde, aslında daha enteresan olan aile bağları, biraz sivrilebilen karakterler ve iyi-kötü çatışmasının ezeli tadı gündeme geliyor. Ve çok daha iyi oluyor.

Özellikle bir dönemde bizzat Batman olan Michael Keaton (ki biz onu artık hep ve en çok Birdman olarak hatırlayacağız), 66 yaşındaki haliyle filmin asıl kötü adamı olan Toomes/ Vulture (Akbaba) karakterine hayat katıyor.

Ve onun gerçek aile konumunun ortaya çıkması, tüm o yorucu özel efekt yağmurundan etkili olabiliyor. İşte dramın gücü!...

Sonuç olarak, daha çok kahramanının yaş grubuna seslenen bir fantastik aksiyon. Seriye ve türüne çok şey kattığı kolay söylenemeyecek olan...

Okurlarıma: Yaz tatilime çıkıyorum. Ve 20 gün kadar yazmayacağım.