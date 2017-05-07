İki kadın ve bir erkek: Ölümcül bir aşk üçgeni

SAPLANTI (Unforgettable) X X

Yönetmen: Denise Di Novi

Senaryo: Christina Hodson, David Johnson

Görüntü: Caleb Deschanel

Müzik: Toby Chu

Oyuncular: Rosario Dawson, Katherine Heigl, Geoff Stults, Cheryl Ladd, Whitney Cummings, Simon Kassianides Warner Bros yapımı

Kabaca ve kısaca, bir aşk üçgeni. Kendisini aldatan karısını boşayan bir erkek, başka bir kadınla yeni bir yaşama başlamak üzeredir.

Ama Tessa bunu kabul edecek gibi değildir. Hele kocası David’le kalan ve ancak haftada iki gün görebildiği küçük kızı da işin içine girince....

Tessa bu nedenle şeytani işler yapmaya girişir. Bunun için kızını da kullanmak pahasına... Ve çağdaş teknolojiye de başvurur; internetle yalan haberler yaymak, var olmayan karşılıklı mektuplar yazmak, olmadık iftiralar atmak. Ve bu yollarla o evliliği doğmadan boğmak...

Bu tür filmler, zaman zaman çıkagelir. Zalim erkekler yerine bazen çılgın bir kadının elinde ayni, hatta daha da tehlikeli sulara yol açan hikâyeler...

Bu film ise en çok Adrien Lyne’ın 1987 yapımı filmi Fatal Attraction- Öldüren Cazibe’yi hatırlatıyor: ki baş rollerde Glenn Close (kötü kadın), Michael Douglas ve Anne Archer harikalar yaratmıştı.

Aslında film fena başlamıyor. Kimi hikayeler çok anlatılmış olsa da hala izlenebilir. Burada da iki farklı kadının (üstelik biri sarışın, öbürüyse siyahi!) rekabetleri ve aralarında sıkışıp kalan erkeğin hal-i pür melali ilgiyle izlenir gibi oluyor.

Ama film giderek düzey kaybediyor. Yapımcılıktan gelip ilk kez yönetmenliği deneyen Denise Di Novi dengeyi tutturamıyor.

Örneğin bir bölümde, bir yanda ateşli bir seks yapan bir çiftle, öte yanda internette yalan haberler yazarken orgazm olan bir kadının koşut biçimde verilmiş görüntüleri, daha çok komik kaçıyor.

Hele o final... Bir türlü bitmeyen ve giderek daha grotesk olan...

Tüm bunlara iki baş kadın oyuncu, Rosario Dawson ve Katherine Heigl dışındakilerin yetersizliğini de katınca, ortaya çıkan pek matah bir şey değil. Yine de kadın seyirciler sevebilir!.