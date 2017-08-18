Görkemli bir seyirlik, parlak bir oyunculuk gösterisi

BELALI TANIK (The Hitman’s Bodyguard) X X X ½ Yönetmen: Patrick Hughes

Senaryo: Tom O’Connor

Görüntü: Jules O’Loughlin

Müzik: JAtli Örvasson

Oyuncular: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Elodie Young, Salma Hayek, Richard E. Grant, Rod Hallett, Nadia Konakchieva, Michael Gor Amerikan filmi

Sadece üçüncü filmini çeken bir yönetmenden beklenmeyecek kadar doyurucu ve başarılı bir seyirlik. Bunda senaryonun büyük rolü olduğu da hemen söylenmeli.

Film Avrupa’nın göbeğinde geçen bir aksiyon fantezisi. Mesleği, ne iş yaparlarsa yapsınlar, bol paralı ünlüleri korumak olan ve bunda A’yı aşıp AAA sınıfına yükselmiş uluslararası ‘badigard’ Michael Bryce ilk kahramanımız.

İkincisiyse, işi tam tersine o tür insanları kibarcası elimine etmek (açıkçası öldürmek) olan kiralık katil Darius Kincaid. Ve bu işi tam 28 kez yapmış: herbirinde amacına ulaşarak...

Açılışta Bryce koruduğu Japon Kurosawa’yı (yönetmen olanı değil!), hem de uçağa bindirdikten sonra, gözünün önünde öldürmelerine tanık oluyor. Bu da onun kariyerinin neredeyse sonunu getiriyor. Üç yıl sonra, arabasında yaşayan, traş bile olmayan, gelen her işi kabul eden düşmüş bir adamdır.

Kader onları yeni bir işte birleştirir. Kincaid, vaktiyle emrinde çalıştığı Belarus ülkesinin acımasız diktötörü Dukhovich’in cinayetleri konusunda ve aleyhinde tanıklık etmek üzere Lahey’deki Uuslararası Adalet Divanı’nın önüne gitmek zorundadır. Onu koruma işiniyse Bryce yüklenmiştir.