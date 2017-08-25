Farklı olmaya çalışan sürükleyici bir soygun filmi

ŞANSLI LOGAN (Logan Lucky) X X X Yönetim ve görüntü: Steven Soderbergh

Senaryo: Rebecca Blunt

Müzik: David Holmes

Oyuncular: Channing Tatum, Adam Driver, Seth MacFarlane, Daniel Craig, Riley Keough, Hilary Swank, Katherine Waterston, Katie Holmes Amerikan filmi

Çağdaş Amerikan sinemasının büyük ustası Steven Soderbergh’in filmlerini burada saymak mümkün mü? En son (2010’larda) üst üste Salgın, Striptiz Kulübü, Acı Reçete gibi çarpıcı filmler yapıp sonra biraz TV için çalışan sanatçı, dört yıl sonraki dönüş filmiyle karşımızda.

Film onun ustası olduğu ve Ocean’ 11, Ocean’s 12 ve Ocean’s 13 üçlemesiyle en iyi örneklerini verdiği soygun filmleri türüne bir dönüş. Bu kez Las Vegas vb. kumarhaneler yerine Carolina eyaletinin ünlü NASCAR araba yarışları dekor oluyor.

O filmlerdeki görkemli kadro yerine ise daha mütevazi, ama yine çok iyi seçilmiş oyuncular var.

Hikâye kendilerini dünyanın en talihsiz insanları olarak gören Logan ailesinin hikayesi. Ağabey Jimmy büyük sporcu olma hayallerini bacağının incinmesi nedeniyle yitiriyor. Yıllar sonra ayni durum, onun kamyon şoförlüğüne de engel oluyor, işinden kovuluyor.

Kardeşi Clyde ise sol elini ve kolunu Irak savaşında yitirmiş, hüzünlü bir barmen hayatına başlamıştır. Özellikle Jimmy’nin boşandığı eşi ve çok sevdiği küçük kızıyla ilişkileri, onu kardeşiyle birlikte bir soyguna itecektir.

Çünkü eski işi, ona yıllık NASCAR yarışları sırasında buraya nasıl para yağdığını ve bunun bir süre için yeraltında nasıl saklandığını öğretmiştir. Şeytani bir plan yaparak bu parayı kaldırmak mümkündür. Bunun için kız kardeşleri Mellie ve de hapiste çürüyen tanınmış soyguncu Joe Bang’in katkısı gereklidir. Joe’nun iki kardeşi de kaçınılmaz olarak bu maceraya katılacaklardır.

Filmin birkaç temel özelliği var. Bunlardan biri, hikâyenin geçtiği coğrafya çerçevesinde bir tür taşra belgeseline dönüşme özelliği. Aslında iyi Amerikan filmleri hep öyledir: Coen kardeşlerden David Lynch’e...

Burada da Soderbergh aynı şeyi ustalıkla gerçekleştiriyor ve bize capcanlı bir kırsal kesim ABD’si sunuyor. Country müziğin devlerinden John Denver’in şarkılarını da çok iyi kullanarak. Hele o “Country Roads, Take me Home”!...

Bir diğer öge entrikanın karmaşıklığı ve bunun yarattığı gerilim ve merak... Ama bu aynı zamanda filmin zaafı. Çünkü önümüzde ancak film ilerledikçe yaprak yaprak açılan o soygun planı öylesine incelikli, öylesine girift ki...Tam bir bulmaca. Finalde bile tam kavranamayan!...

Ama film yine de kendisini rahatça izletiyor. Kardeşlerde Channing Tatum ve Adam Driver tam rollerini bulmuşlar ve döktürüyorlar. Hapishane kuşu Joe Bang’de Daniel Craig, James Bond’dan fersah fersah uzak, ama ne kadar rahat!...

Çifte Oscar’lı oyuncu Hilary Swank ise (Boys Don’t Cry- Erkekler Ağlamaz- 2000 ve Million Dollar Baby- Milyonluk Bebek- 2005) tutulduğu o klasik ‘Oscar laneti’nden sonra, kadın FBİ ajanı rolüyle dönüş yapıyor. Özlemiştik!...

YARIN: SADAKAT YOLUNDA