Artık bu filmleri gençlere bırakmanın zamanı geldi...

UNCHARTED X ½ Yönetmen: Ruben Fleischer

Senaryo: Rafe Judkins, Art Marcum, Matt Holloway

Görüntü: Chung-Hoon Chung

Müzik: Ramin Djwadi

Oyuncular: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Azli, Tatia Gabrielle, Steven Waddington, Pingi Moli, Tiernan Jones Columbia filmi, 2021.

İşte bence son günlerin en büyük hayal kırıklıklarından biri. 2007 yılında Sony şirketinin PlayStation'u için geliştirilmiş olan hikâye, bu tür video oyunlarının sinemalaştırılması modasına uyarak geniş perdeye aktarılmış.

Film ele avuca sığmaz genç Nathan Drake'in partöner edindiği Victor Sullivan - Sully ile bir araya gelip yaşadığı fantastik serüveni anlatıyor. İki maceraperest genç, kayıp olan 'dünyanın en büyük hazinesi'nin peşine düşüyorlar. Yanlarına olmazsa olmaz bir de kadın serüvenciyi alarak... Bu arada Nathan'ın kayıp kardeşine ulaşma fırsatı da karşılarına geliyor.

Daha önce de alçakgönüllü birkaç filme konu olmuş hikâye, bu kez daha büyük bir bütçeyle kotarılmış. Senaryosu için 8 kadar kalemin katkısıyla!.. Baş rollerde öncelikle çok yakın zamanda Örümcek Adam'ın yeni bölümüyle bizi ve tüm dünyayı büyülemiş olan Tom Holland'ın katkısı büyük. Öylesine ki, açılış bölümünde sanki o filmden bir bölüm izler gibi oluyoruz.

Sonrasında da bu değişmiyor. Ve artık uçmaya alışkın gözüken masum yüzlü bu genç adam, bu filmde de gökyüzünü bedeniyle yeniden onurlandırıyor!..

Yanıbaşında uzun zamandır görmediğimiz Mark Wahlberg var: 2010 yılından beri süregelen Blue Bloods polisiye dizisinde Danny Reagan rolünde sürekli izlediğimiz Donnie Wahlberg'in kardeşi .O da bu filmde Örümcek Adam, pardon Nathan Drake kadar değil, ama yine yeterince atılgan duruyor.

Ve böylece dur durak bilmeyen bu film de alıp başını gidiyor. Bense kendi kendime dalıp gittiğimi ve filmden bana çok az şey kaldığını hatırlıyorum. Artık böyle işleri gençlere bırakmanın zamanı geldi de geçiyor desem... Kızar mısınız?

YARIN: SUPERNOVA